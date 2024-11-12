Bakan Bolat'tan CHP'ye 'İsrail Düşmanlığı' Tepkisi

Politika

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda CHP'li vekillerin ısrarlı sorularına karşılık "Burada sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz, istismar yapmayın. Mayıs ayından beri ticaret yok. İsrail'le en çok dost olan sizsiniz, yaptığınız siyasi istismar" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların 2025 yılı bütçesi görüşüldü. Bütçe görüşmeleri çerçevesinde, sunumunu gerçekleştiren Bakan Bolat'a, İsrail ile mevcut ticari ilişkilere yönelik yaptığı sunumda, muhalefet vekilleri tarafından tepki gösterildi.

Bakan Bolat, sunumunda Türkiye'nin, İsrail'in Ortadoğu'da yaptığı saldırıların durdurulması, ateşkese zorlanması ve Filistinli vatandaşlara yardım etme noktasında en önde gelen ülke konumunda olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Filistin'e, Gazze ve Batı Şeria olmak üzere tam 85 bin ton yardımı zor şartlarda ulaştırdığını belirten Bolat, dünyada Filistin'e en çok yardım gönderen ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

"Bizim Filistin ile yaptığımız 2 milyar dolar civarındaki ticaret Filistin kayıtlarında görünmüyor"

Bolat, 2022'de Filistin ve İsrail'i kapsayan toplam 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminin olduğunu söyleyerek, "Sadece Filistin'in, Filistin hükümetinin ifadesiyle ve istatistikleriyle Filistin'in toplam 7,7 milyar dolar ithalatı vardı, bunun büyük bir kısmını İsrail toprakları içerisinde yapmakta. Türkiye'den de 2 milyar dolara yakın bir ithalat yapmaktaydı. Fakat tüccarlara vergilendirme açısından daha kolay geldiği için varış yeri İsrail olarak gösteriliyordu. Dolayısıyla bizim Filistin ile yaptığımız 2 milyar dolar civarındaki ticaret Filistin kayıtlarında görünmüyordu" açıklamasında bulundu.

"İsrail'li tur şirketinin aldığı uçak yakıtı 'İsrail'e jet yakıtı satılıyor' diye lanse edildi"

Bolat Türkiye'nin, İsrail'in ateşkes yapması için verdiği çabalardan sonuç alamayınca da 9 Nisan tarihinde 54 gümrük faslında toplam bin 19 üründe ihracatı durdurduğunu belirterek, "Burada hemen aynı gün 'İsrail'e jet yakıtı satılıyor' diye bir karalama kampanyası yapıldı. Bunu da aynı gün belgeleriyle ortaya koyduk. 2024'te en ufak bir satış yok. 7 Ekim'den sonra 88 bin dolarlık bir ticaret var. 6-7 tane İsrail'li tur şirketi turist getirmesi sonucunda havalimanında aldığı uçak benzini ihracat olarak kaydedildiği için bu durum gerçekleşmiştir. Fakat bu 'Türkiye İsrail'e jet yakıtı satıyor' diye bir karalama kampanyası yapıldı" ifadelerine yer verdi.

"İsrail'le ticareti durduran yegane ülke Türkiye oldu"

Türkiye'nin yeni bir kararla İsrail'le ithalat ve ihracatı tamamen durdurduğunu hatırlatan Bolat, "Buradaki amacımız diğer ülkelerin de benzeri bir sınırlama getirmesini sağlamaktı. Bu konuda en çok tepkiyi gösteren, İsrail'le ticareti durduran yegane ülke Türkiye oldu. Cumhurbaşkanımız uluslararası tüm zirvelerde çekinmeden İsrail'in sıkıştırılması, baskı altına alınması ve kalıcı ateşkes sağlanması çabalarında önde geldi. Biz hükümet olarak bu konudaki tedbirleri net bir şekilde uyguladık. 2 Mayıs'tan sonra İsrail'e yönelik olarak gümrüklerimizde hiçbir beyanname tescil edilmemiştir. İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat sıfırdır" şeklinde konuştu

"Filistin Devlet Başkanı Abbas 'Türkiye'ye minnettarız', 9,5 milyar dolarlık ticareti feda ettiniz Filistin için' dedi"

Bolat, 2 Mayıs'ta İsrail'e ticaret ambargosu koyduktan karalama haberlerin devam ettiğine değinerek "'Üçüncü ülkelerden İsrail'e zaten her şey gidiyor' yalanı uydurulmaya başlandı. Bütün dünyaya 220 ülkeye ihracat yapıyoruz. 262 milyar dolar ihracat yapıyoruz 340 milyar dolar da ithalatımız var. Bu dış ticaretimizde dünyanın her tarafına var. Ticaretimizin yüzde 40'ı Avrupa Birliği ülkelerine yapılıyor. Bu çerçevede Filistin ile yapılan ticaret doğrudur ve Filistin hükümeti bundan memnundur. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 16 Ağustos tarihinde TBMM'de bütün milletvekillerinin gözlerine bakarak 'Türkiye'ye minnettarız', 9,5 milyar dolarlık ticareti feda ettiniz Filistin için' dedi" değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'le en çok dost olan sizsiniz, yaptığınız siyasi istismar"

Bakan Bolat, Cumhuriyet Halk Partisi vekillerinden sunumuna ilişkin yaptığı tepkilere ise, 2 Mayıs 2024'ten bu yana İsrail'le ticaretin durduğunu belirtti. CHP'li vekillerin ısrarlı sorularına karşılık veren Bolat "İsrail Dışişleri Bakanı 31 Mart seçimlerinden sonra seçim zaferi diye sizi tebrik etti. Siz 'tebriğinizi kabul etmiyoruz' demediniz. Burada sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz, istismar yapmayın. Mayıs ayından beri ticaret yok. İsrail'le en çok dost olan sizsiniz, yaptığınız siyasi istismar" sözlerini söyledi. - ANKARA