Bakan Bozdağ: Başörtüsüyle ilgili Anayasa çalışmamızı pazartesi arz edeceğiz

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin, "Çok önemli görüşler ortaya çıktı. Yakında son metni Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye kamuoyuyla paylaşacaktır. Çalışmalarımızı pazartesiye kadar netleştirip, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planlıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, başörtüsü ile ilgili açıklamalarını çok önemsediğini belirterek, "Zamanlaması ve gerekçesi üzerinde durmakta fayda vardır. Ben bunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, iktidar olmak için geçerli oyların yüzde 50 artı 1'ini gerekli kılan düzenlemesinin doğal bir sonucu olarak görüyorum. Çünkü yüzde 50 artı 1 oy gerekliliği bütün partileri; milletle, değerleriyle uzlaşmaya ve onlarla aynı noktaya gelmeye zorlayan bir hükümdür. Bu çok önemli, eğer Anayasa değişikliği yapılıp, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmemiş olsa, yüzde 50 artı 1 iktidar için zorunlu olmamış olsaydı, ne 6'lı masa kurulurdu, 7'li masa olurdu ne de CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bugün böyle bir açıklama yapmak zorunda kalırdı" diye konuştu.

'SEÇİME DÖNÜK ADIM ATIYOR'Muhafazakar seçmenler, milliyetçiler, farklı görüş ve kanaatlere sahip insanların, seçim sonrasına yönelik kaygı ve endişelerinin oluştuğunu ve bu durumun da büyük ihtimalle 7'li masada konuşulduğunu kaydeden Bozdağ, "Kaygıları gidermek için CHP'nin bir atak yapmasına ihtiyaç var herhalde ve böyle bir öneri getirildi. Sayın Kılıçdaroğlu da seçime dönük stratejik bir adım atıyor. Yani endişeli olanların, korkuları olanların, korkularını gidermeye dönük bir adım olarak görüyorum. Burada seçim hesabı çok net gözüküyor. Ben bunu samimi bir yaklaşım olarak görmediğimi ifade ettim. Çünkü eğer öyle olsa, seçime 5 kala değil de daha erken zamanda daha geniş zamanda da gündeme getirilebilirdi. Stratejik, taktik, seçime dönük bir adım olarak görüyorum" ifadesini kullandı.'BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI CHP ZİHNİYETİNİN UYGULAMASI'Başörtüsü sorununun, CHP zihniyetinden kaynaklandığını söyleyen Bekir Bozdağ, şunları kaydetti: "CHP'nin bu adımı; muhafazakar, milliyetçi çevrelerde CHP'nin geçmişi bilinerek ortaya çıkan korkuları, endişeleri giderir mi? Onu zaman gösterecektir. Çünkü başörtüsü yasağı, CHP zihniyetinin uygulamasıdır. Bugüne kadar CHP, başörtüsü yasağını Atatürk milliyetçiliğine uygun görmüş, insan hakları ve saygılı devlet ilkesine uygun görmüş, laiklik ilkesine uygun görmüş, hukuk devleti ilkesine uygun görmüş, eşitlik ilkesine uygun görürmüş. Hatta, 'başını örterlerse bu ilerde başı açık kadınların üzerinde baskı doğurur endişesi' ile baskı doğurma ihtimalini gözeterek, kendisi başörtülü kadınlar üzerinde baskı kurmayı, Anayasa ve yasalara uygun bir hak olarak görmüş. O nedenle her daim başörtüsü zulmünü yapanların yanında yer almış."CHP'nin, 2008'de başörtüsü ile ilgili Anayasa değişikliği teklifini Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğünü, metinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da imzasının olduğunu hatırlatan Bozdağ, "CHP, başörtüsü zulmünün devam etmesini bir hak gibi gördü ve bunu kaldırmak isteyenlerin karşısında hem Meclis'te hem meydanlarda hem de mahkemelerde büyük mücadele verdi. Bir defa CHP buradan geliyor. Bunu Türk milleti çok iyi biliyor, çok iyi görüyor. Şimdi bu atılan adım, CHP'nin bu geçmişini ne kadar temizleyecek, ne kadar geçmişinden kurtaracak; elbet bu zaman içinde görülecek" dedi.'DEĞERLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTIK'Bozdağ, başörtüsüyle ilgili Anayasa'da değişiklik yapılması çalışmasına bugün başladıklarını kaydederek, şöyle devam etti: "Bugün bir hazırlık yaptık. Hem Grup Başkanımız hem de Grup Başkan Vekillerimiz katıldı. Genel merkezden Siyasi Hukuki İşler Başkanımız, Genel Başkan Yardımcılarımızdan bazılarının katılımıyla, Adalet ve Anayasa Komisyonu başkanlarımızın katılımıyla geniş değerlendirme ve istişare toplantısı yaptık. 'Sayın Cumhurbaşkanımızın dün grupta yaptığı açıklamada, çerçevesini çizdiği bir düzenlemeyi nasıl yapabiliriz, nerede yapabiliriz?' diyerek bunu enine ve boyuna tartıştık. Çok önemli görüşler de ortaya çıktı. Yakında son metni Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye kamuoyuyla paylaşacaktır. Takvimlendirme kısmı ayrı, biz çalışmalarımızı pazartesiye kadar netleştirip Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planlıyoruz."'SÖZÜNÜN ARKASINDAYSA DURACAKTIR'Bozdağ, Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi için muhalefetin de desteğinin gerektiğinin hatırlatılması üzerine, "Onlar kendileri söyledi. 'Biz yasa getiriyoruz' dediler. Biz de 'Daha büyük bir güvence olsun, buyurun' dedik. Şu ana kadar da bir Grup Başkan Vekili arkadaşımız farklı düşünse de Sayın Genel Başkandan bir açıklama ben duymadım. Sözünün arkasındaysa duracaktır" yanıtını verdi. 'TEK MADDE DE OLABİLİR, BİRKAÇ MADDE DE OLABİLİR'Bozdağ, Anayasa'da değişiklik teklifinin kaç madde olacağına ilişkin de "Tek madde de olabilir, birkaç madde de olabilir. CHP'nin yasa teklifi belli ki çalakalem hazırlanmış, çok alelacele çalışılmış. Bu teklifin bu halde parlamentodan geçmesi, yasakçı zihniyeti 'güvence' adı altında milletin önüne getirip, 'işte güvence' diye kanunlaştırmak olur ki ben parlamentonun buna izin vereceğini düşünmüyorum" diye konuştu.Bozdağ ayrıca, başörtüsüyle ilgili teklifin kamuoyuyla paylaşılmadan önce MHP ile de istişare edileceğini söyledi.