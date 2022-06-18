Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun üçüncü durağı Bosna Hersek'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Saraybosna'da Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile bir araya geldi. İkilinin, anlaşmaların imza törenine katılması ve ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersekli mevkidaşı Turkoviç ile görüştü - Son Dakika

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