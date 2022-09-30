Bakan Çavuşoğlu: Elimiz kolumuz bağlı kalmayız (2)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, PAÜ ÖĞRENCİLERİNE SESLENDİ

Denizli'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'ndaki programının ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada mülteci konusuna değinen Bakan Çavuşoğlu, göç konusunda dünyada 'Bize gelmesin yeter' şeklindeki anlayışın hakim olduğunu belirterek, "Kaynağında bu işin, bu sorunun çözümü konusuna geldiğimiz zaman herhangi bir birlikte hareket etme kültürümüz, arzumuz da yok. Tabii böyle dönemlerde sağduyu, diyalog ve diplomasiyi öne çıkaran aktörlere ihtiyacımız var. Sistem yetersiz. Dayanışma yok. Sorun da çok. Bu sorunlarla nasıl karşı karşıya kalacağız? Nasıl bunlarla baş edeceğiz? Çatışma varsa bunları nasıl durduracağız? Üstesinden nasıl geleceğiz? İnsanlık ve kendi açımızdan bakarsak Türkiye ve milletimize olan etkisini nasıl minimize edeceğiz? Peki, bunu kiminle yapacağız? İşte böyle bir dönemde önemli aktörlere ihtiyaç var. Türkiye olarak bizim de bugün yapmaya çalıştığımız bu. Statik, gelişmeleri izleyen bir Türkiye yok artık sevgili kardeşlerim, dinamik gelişmelere yön veren bir ülke olduk. Elbette bu aynı zamanda bir gücü gerektirir. Yani büyük bir ülke, büyük bir millet, büyük bir 85 milyonluk nüfus, ekonomik güç ve elindeki güçleri sert ve yumuşak gücü akıllı bir şekilde kullanan, akıllı bir güç olan Türkiye'den bahsediyoruz" dedi.

'EKONOMİNİN GÜÇ MERKEZİ ASYA OLMAYA BAŞLADI'Bakan Çavuşoğlu, dünyada ekonominin güç merkezinin Asya olmaya başladığını belirterek, "Orada fırsatlar var. Dolayısıyla bu fırsatları değerlendirmek lazım. Asyalı bir güç olarak politikalarımızı biz de gözden geçirdik. Bölgesel farklılıkları gözeten ancak bütüncül bir yaklaşımla şu anda binden fazla eylem unsurunda somut proje odaklı çalışmalarımıza hız verdik. Asya'daki bu gelişmelere duyarsız kalamayız. Güzel bir haberi de paylaşmak istiyorum. Daha önce gözlemci olan Türkmenistan da 11 Kasım'da Semerkant'ta gerçekleştireceğimiz Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde tam üye olacak. Böylelikle aile resmimizi tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.'DÜNYADA MAALESEF BUGÜN 'SENİN TERÖRİSTİN, BENİM TERÖRİSTİM' ANLAYIŞI VARDIR'Çavuşoğlu, dünyada terörizmle mücadelede çifte standarda düşmeyen, ikiyüzlülük yapmayan ülkelerin başında Türkiye'nin olduğunu ifade ederek, "Dünyada maalesef bugün 'Senin teröristin, benim teröristim' anlayışı vardır. Dünyada bugün 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' anlayışı vardır. Bugün dünyada açık söylüyorum teröristleri kullanan, ülkeleri bölmek için kullanan, diğer ülkeleri zayıflatmak için kullanan ülkelerin içindeki bazı siyasi oluşumları zayıflatmak için kullanan ülkeler de var. Yanı başımızda Suriye 'de de var. Suriye'yi bölmek için PKK/ YPG terör örgütüne ABD ve bazı Avrupa ülkeleri açıkça destek veriyor. Bizim orada bu PKK terör örgütüne müdahale etmemize karşı olan hepsi de bu terör örgütünün bölücü ajandasını destekliyor ama Türkiye kim olursa olsun, DAEŞ olsun, PKK olsun, FETÖ olsun, hiç ayrım yapmaz, Eş-Şebab, Boko Haram olsun. Somali 'de de bu terör örgütüne karşı Somali devletinin kapasitesini güçlendiriyoruz" açıklamalarında bulundu. Bakan Çavuşoğlu'nun PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki öğrencilerle sohbeti daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Çavuşoğlu, Denizli programının sonunda Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya arasındaki gübre meselesine Türkiye'nin çözüm yolu bulmaya çalıştığını ifade ederek, "Şimdi tüm dünyanın ihtiyacı olan gübrenin hem Ukrayna hem de Rusya gübresinin uluslararası piyasalara, tüm ihtiyaç duyulan ülkelere gitmesi konusunda da bir çaba sarf ediyoruz" dedi.'53 YILDIR AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KAPISINDA BEKLETİLEN BİR ÜLKEYİZ'Bakan Çavuşoğlu, Türkiye olarak Şanghay İşbirliği Teşkilatı'na gittiklerini, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nda diyalog ortaklığı statüsü olduğunu belirterek, "Orada üyelik konusunda da davetler geldi. Dünya ve özellikle Batı'da tedirginlik oluştu. Hemen akıllarına soru işaretleri geliyor. Ama şunu söylemek isterim. 53 yıldır Avrupa Birliği 'nin kapısında bekletilen bir ülkeyiz. Yani Avrupalılar şunu söylüyor, özellikle Avrupa Birliği; 'Ne içeriye gir ne de kapımdan uzaklaş.' Artık buna tahammül eden bir ülke yok. Bizim çıkarlarımıza da ters. Aslında izlediğimiz politika, Ukrayna- Rusya Savaşı'nda da bu dengeli politikanın faydasını görüyoruz. Hem Rusya'yla hem de Ukrayna'yla bu anlamda konuşabilen başka bir NATO üyesi ülke de yok, Avrupa'da da bir ülkede yok. Yani görüşmek isteyenlerin de böyle bir kapasitesi yok. Dolayısıyla bizim diğer bölgelerle de olan ilişkilerimiz aslında kimsenin zararına değil. ve biz bu dengeli politikamızı girişimci ve insani anlayışla inşallah devam ettireceğiz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, geceyi Denizli'de geçirdikten sonra sabah saatlerinde Muğla'ya geçecek.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,