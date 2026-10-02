Bakan Çiftçi: "600 suç örgütüne bin 675 operasyon gerçekleştirdik"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılını 'yeni nesil suç örgütleriyle mücadele yılı' ve 'uyuşturucuyla mücadele yılı' ilan ettiklerini belirterek,

"2026 yılının başından bugüne kadar bu geçen 9 ay içerisinde yeni nesil suç örgütlerine -599, 600 diyelim- yönelik olarak bin 675 operasyon gerçekleştirmişiz. Bunların bazıları uluslararası bağlantısı olan örgütler" dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Yalova'ya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ziyaret ettiği AK Parti İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Buluşmaya AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Özyılmaz, Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek Battal ve partililer katıldı. Bakan Çiftçi, konuşmasında güvenlik alanındaki uygulamaları ve operasyonlara ilişkin verileri paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı vizyonuna değinen Çiftçi, "Biz de İçişleri Bakanlığı olarak bu çerçevede huzurun yüzyılını inşa etmek üzere görevliyiz. İçişleri Bakanlığı 700 bin personeliyle; Emniyet Genel Müdürlüğümüzle, Jandarma Genel Komutanlığımızla, Sahil Güvenlik Komutanlığımızla, AFAD Başkanlığımızla, Göç İdaresi Başkanlığımızla, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzle, 81 il valiliğimizle, 922 ilçe kaymakamlığımızla beraber ülkemize, milletimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Sizlerin dualarına talip olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Çünkü ağır bir yük yüklendiğimizi, görev yüklendiğimizi de biliyorum. Onun için hepinizden bu görevde hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum" dedi.

"Süreci büyük bir dikkatle takip ediyoruz"

'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinen Bakan Çiftçi, "İçişleri Bakanlığı olarak bu konuyu hassasiyetle takip ediyoruz. Sürecin herhangi bir şekilde akamete uğramaması noktasında üzerimize düşeni büyük bir hassasiyetle, özveriyle yerine getirmeye gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir takip ve koordinasyon kurulu var. İçişleri Bakanlığı olarak biz de o kurulda üye olarak yer alıyoruz. Milli Savunma Bakanlığımızla beraber, Dışişleri Bakanlığımızla beraber, MİT Başkanlığımızla beraber, devletin diğer organlarıyla beraber süreci büyük bir dikkatle takip ediyoruz. İnşallah bu sefer bu süreç başarıya ulaşacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Devlet Bahçeli'nin de sürece vermiş olduğu güçlü destek sayesinde bu süreci başarıya ulaştıracağız hep beraber, sizlerin de duasıyla. ve ülkemiz bu badireden de kurtulmuş olacak" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 600 suç örgütüne bin 675 operasyon gerçekleştirmişiz"

Yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, 2026 yılını 'yeni nesil suç örgütleriyle mücadele yılı' ve 'uyuşturucuyla mücadele yılı' ilan ettiklerini belirtti. Yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen operasyonlara değinen Çiftçi, şunları kaydetti:

"2026 yılının başından bugüne kadar bu geçen 9 ay içerisinde yeni nesil suç örgütlerine -599, 600 diyelim- yönelik olarak bin 675 operasyon gerçekleştirmişiz. Bunların bazıları uluslararası bağlantısı olan örgütler. Bazıları ulusal çapta faaliyet gösteren suç örgütleri, bazıları bölgesel çapta, bazıları da yerel çapta bu yeni nesil suç örgütleri. Büyük bir çoğunluğunu çökerttik bunların Allah'a şükürler olsun."

Yıl sonuna kadar yürütülecek çalışmalara da değinen Çiftçi, "Hedefimiz sene sonuna kadar bunların büyük bir kısmının faaliyet alanlarını daraltmak ve tamamını çökertmek. Bununla ilgili mücadelemiz kesintisiz devam ediyor" dedi.

"714 kişinin iadesini sağladık"

Yurt dışına kaçan suç örgütü mensuplarının takibinin sürdüğünü ifade eden Bakan Çiftçi, "Bunları yurt dışında da takip etmeye devam ediyoruz, yurt dışında da bunların izini sürüyoruz. Allah'ın izniyle nereye giderlerse gitsinler, dünyanın hangi ülkesine kaçarlarsa kaçsınlar bunları takip edip bulundukları yerlerden getirmeye ve adalete teslim etmeye azmettik. Bununla ilgili mücadelemizi kesintisiz bir şekilde devam ettiriyoruz."

Bu kapsamda yürütülen görüşmeleri 'güvenlik diplomasisi' olarak nitelendiren Çiftçi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bunların kaçıp saklandıkları ülkelere ziyaretler gerçekleştiriyorum. İçişleri Bakanlarıyla görüşüyorum ve bunların da iadesini sağlamak istiyoruz. Bugüne kadar yeni nesil organize suç örgütlerinden 714 kişinin de iadesini sağladık bu yıl içerisinde. Daha aradıklarımız var, inşallah önümüzdeki günlerde başka ülkelere de gideceğim ve bunları takip etmeye devam edeceğiz."

"Uyuşturucuya yönelik 40 bin operasyon gerçekleştirdik"

Uyuşturucuyla mücadelenin de Bakanlığın çalışma başlıkları arasında bulunduğunu belirten Çiftçi, "Bu artık sadece Türkiye'nin problemi değil, bütün dünyanın bir problemi haline gelmiş durumda. Bu sene uyuşturucu madde satanlara, pazarlayanlara, baronlara, kim olursa olsun, hangi ad altında olursa olsun bu işlerle uğraşanlara 40 bin operasyon gerçekleştirdik. ve bunların neticesinde de 33 bin 752 kişinin tutuklanmasını sağladık. Bununla ilgili mücadelemiz de kararlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede arz ve talebin azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Çiftçi, "Hem arzı baskılama yönünde hem de talebi baskılama yönünde İçişleri Bakanlığı olarak Emniyet Genel Müdürlüğümüzle, Jandarma Genel Komutanlığımızla, valiliklerimizle, kaymakamlıklarımızla ciddi bir mücadele yürütüyoruz" dedi.

"Okul güvenliği için 7 bakanlık bir araya geldik"

Okulların ve çevrelerinin güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri anlatan Bakan Çiftçi, bu yıl 7 bakanlığın katılımıyla bir protokol imzalandığını belirterek şunları söyledi: "Okulların güvenliğini artırmak için bu sene ilk defa 7 bakanlık olarak bir araya geldik, güçlerimizi birleştirdik ve bir protokol imzaladık. Hem Milli Eğitim Bakanlığımızın aldığı tedbirler var, İçişleri Bakanlığımızın aldığı tedbirler var, diğer bakanlıklarımızı da bu işin içerisine dahil ettik." Okulların güvenlik yönünden dört sınıfa ayrıldığını ifade eden Çiftçi, "Birinci dereceden ve ikinci dereceden güvenliğini sağlamamız gereken okullarımızda bizim polis memurlarımız görev yapıyor. Ayrıca bu sene yeni bir uygulama daha başlattık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla da görüşerek, okullarımızdaki güvenliği daha da artırmak için 31 bin bahçe görevlisi aldık" diye konuştu.

"Okulların çevresi çocuklarımızın güvenlik alanı olsun"

Okul çevrelerindeki asayiş ve narkotik uygulamalarının artırıldığını belirten Çiftçi, denetimlere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ekiplerimiz bundan sonra sık sık okulların etrafında görünür olacaklar, operasyon yapacaklar. Okulların etrafındaki internet kafeleri, oyun salonlarını, çocukların gidebileceği yerleri daha sıkı denetimden geçireceğiz. İstiyoruz ki okullarımız daha güvenli hale gelsin. Okullarımızın çevresi, etrafı suçun pazar alanı değil, çocuklarımızın güvenlik alanı olsun. Bunu sağlamaya gayret ediyoruz."

Okul güvenliğinin öncelikleri arasında bulunduğunu ifade eden Çiftçi, "Okul güvenliğini artık rutin bir asayiş başlığı olarak almıyoruz. Bu konu bizim önceliğimiz arasında, çünkü toplumumuz, vatandaşımız bizden bunu istiyor. Okulların etrafında daha fazla güvenlik olmasını arzu ediyor" dedi.

"Yasanın bize verdiği görevi yerine getiriyoruz"

Sokak hayvanlarına ilişkin uygulamalara da değinen Bakan Çiftçi, 2024 yılında yapılan yasa değişikliğini hatırlatarak şunları söyledi:

"O konuda zaman zaman İçişleri Bakanlığı olarak eleştirildiğimizi de biliyorum. Bunu da kabul ediyorum, hayvanseverlere de hak veriyorum ama 2024 yılında yapılan bir yasa değişikliği var. Artık başıboş sokak hayvanları toplanıyor belediyeler tarafından, barınağa getiriliyor, tedavisi yapılıyor, kısırlaştırmaları yapılıyor ve barınakta veya doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor. Kanun bu şekilde öngörüyor. Biz İçişleri Bakanlığı olarak yasanın bize verdiği görevi yerine getiriyoruz. Bugün itibarıyla da yüzde 99,7 oranına ulaşmış durumdayız tüm Türkiye'de başıboş sokak hayvanlarını toplama noktasında. Biz görevimizi yapıyoruz. Artık başıboş sokak hayvanlarının yaşam alanları sokaklar değil. Çünkü sokak demek, açlık demek hayvanlar açısından. Sokak demek, hastalık demek. Sokak demek, yaşam hakkının riske girmesi demek."