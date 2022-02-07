Üye Girişi
Bakan Dönmez, Isparta'da çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika

Bakan Dönmez, Isparta'da çalışmaları yerinde inceledi

07.02.2022 09:13

- (Yeni metin) Bakan Dönmez, Isparta'da çalışmaları yerinde inceledi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da kar yağışı nedeni ile meydana gelen elektrik hatlarındaki kesintilerin onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

- (Yeni metin)

Bakan Dönmez, Isparta'da çalışmaları yerinde inceledi

ISPARTA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da kar yağışı nedeni ile meydana gelen elektrik hatlarındaki kesintilerin onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

3 Şubat Perşembe günü son yılların en yoğun kar yağışının gerçekleştiği Isparta'da elektrik hatlarında buzlanmaya bağlı kesintilerin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kente gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla kahvehanede bir araya gelen Bakan Dönmez, sorunları yerinde dinleme ve inceleme fırsatı buldu. Bakan Dönmez, vatandaşlarla bir araya geldikten sonra yıkılan iletişim hatlarını inceledi. Bakan Dönmez, son olarak enerji direklerinde çalışan işçileri de ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'de kente gelerek yerinde incelemelerde bulundu. Isparta kent merkezinde elektrik arızasının yaşandığı son mahalleye gelen Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada, 600 personel ile müdahalelerin sürdüğünü ve an itibarıyla il merkezi ve ilçe merkezlerinde enerjisiz şebekenin kalmadığını söyledi.

Bakan Dönmez, "Bildiğiniz gibi 3 Şubat Perşembe günü Isparta ve çevresinde yoğun kar yağışı olmuştu. Neredeyse gün boyu devam eden yoğun kar yağışına bağlı olarak özellikle şebekemizde buz yüküne bağlı olarak ciddi hasarlar oluşmuştu. İletken kopmaları gerekse trafo merkezlerimizde benzer şekilde arızalar meydana geldi. Olayların meydana geldiği ilk etapta Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Isparta'da bulunan bakım onarım ve acil müdahale ekipleri müdahalelere başlamış ancak olayın büyüklüğü karşısında çevre illerden takviye personel ve ekipman sağlanması gerçeklemiştir. Şu anda 600'e yakın personel, 200'e yakın iş makinesi ile çalışma devam ediyor. Sivas, Yozgat, Kastamonu, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Hatay, Adana ve Denizli gibi birçok ilimizden buraya olaya müdahale etmek üzere personel çağrıldı. Onların 7 gün 24 saat durmaksızın yaptıkları çalışma sonucu Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibariyle enerjisiz şebekemiz kalmamıştır. Şu anda son arızanın olduğu yerdeyiz. Fedakarca çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

"Sayaçların okunup faturalandırıldığı iddialarının aslı yok"

Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği oluştuğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İlk etapta 113 bin abonemiz bu bölgede enerjisiz kalmıştı. Şu anda ekiplerimiz merkezdeki işlerini bitirir bitirmez, kırsaldaki köylere doğru yönlendiriyoruz. İnşallah yarın büyük oranda kırsaldaki arızaları gidermiş olacağız. Bu sırada sosyal medyada ciddi bilgi kirlilikleri ile karşılaştık. Özellikle 'Vatandaşlarımızın sayaçları okunuyor, faturalar gönderiliyor' şeklinde. Bunların aslı yok. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası Bakan Dönmez, teknik personel vatandaş ve basın mensuplarına teşekkür ederek çay ikramında bulundu.

Bakan Dönmez, Isparta'da çalışmaları yerinde inceledi
Bakan Dönmez, Isparta'da çalışmaları yerinde inceledi
Bakan Dönmez, Isparta'da çalışmaları yerinde inceledi

YORUMLAR
500

Fatih Dönmez, Isparta, Enerji, kar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Dönmez, Isparta'da çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:47 NATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için: Rusya-Ukrayna krizinin çözümündeki tavrını nedeniyle teşekkür ederiz
14:41 Canlı yayına telefon yağdı! Kim bu büyücü Gönül Taşan? Büyüyle insanları etkiliyor, paralarına el koyuyor iddiası!
11:18 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin zanlıları adliyede: 16'sı hakkında tutuklama istendi
14:15 Doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı! Patlama sesleri korkuttu
14:10 Prof. Naci Görür uyardı: Marmara'nın güneyinde ciddi stres birikiyor
14:06 Ronaldo instagram'da ulaşılması zor rekora mührünü vurdu!
10:53 60 yaşında rap yapmaya başlayan Düzceli Mehmet Zeki: Müzik dünyasının "Met Amca"sı
14:02 Son Dakika: Üsküdar'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi!
13:56 Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu
13:50 İhanet iddiasıyla gündeme gelen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 14:58:57. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Dönmez, Isparta'da çalışmaları yerinde inceledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement