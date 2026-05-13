Bakan Ersoy: Turizm krizleri sahada yönetiyoruz
13.05.2026 16:00
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği toplantısında turizmin 2026 ilk çeyrekte yüzde 4,2 büyüdüğünü, küresel risklere rağmen güçlü performans sergilediğini ve sektörün finansal sürdürülebilirliği için iş birliğini artıracaklarını açıkladı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, turizm sektörünün yeni sezona ilişkin ekonomik görünümü, finansman ihtiyaçları ve büyüme hedefleri değerlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; toplantıda küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmelerin turizm sektörüne etkileri kapsamlı şekilde ele alındı. Özellikle Körfez bölgesinde Amerika-İsrail-İran hattında yaşanan savaşın uluslararası seyahat hareketliliği üzerindeki yansımaları, rezervasyon davranışlarında meydana gelen değişimler, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik belirsizliklerin sektöre etkileri değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, görüşmede yaptığı değerlendirmede, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarının benzer küresel risklerle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin bu süreçte krizleri sahada aktif yönetim anlayışıyla yönettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği 'istikrar adası' vurgusuna dikkat çeken Ersoy, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güvenli ve güçlü turizm altyapısıyla pozitif ayrıştığını kaydetti.

'TURİZM GELİRLERİ YÜZDE 4,2 ARTTI'

Bakan Ersoy, toplantıda 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin turizm verilerini değerlendirdi. İlk çeyrekte ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla 9 milyon 219 bine, turizm gelirinin ise yine yüzde 4,2 artışla 9 milyar 896 milyon dolara yükseldiğini belirten Ersoy, tüm küresel zorluklara rağmen Türkiye turizminin güçlü performansını koruduğunu vurguladı. Ersoy, turizm sektörünün yalnızca ziyaretçi sayılarıyla değil, krizlere dayanıklılığı, hızlı adaptasyon kapasitesi ve güçlü koordinasyon kabiliyetiyle de öne çıktığını ifade ederek, "Biz süreci uzaktan izleyen değil; sahada, sektörle birlikte yöneten bir anlayışla hareket ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, turizm sektörünün finansal sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile kamu-özel sektör iş birliğiyle geliştirilebilecek destek mekanizmaları da ele alındı. Turizm sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yatırım ortamının desteklenmesi, sektörün nakit akışının güçlendirilmesi ve işletmelerin dayanıklılığının artırılmasına yönelik kısa ve orta vadeli çözüm başlıkları üzerinde duruldu. Yaz sezonuna ilişkin beklentilerin de değerlendirildiği toplantıda, küresel gelişmelerin rezervasyon süreçlerine etkileri, son dakika rezervasyon eğilimleri ve pazar bazlı değişimler detaylı şekilde analiz edildi. Bakanlık ile bankacılık sektörü arasında turizm sektörünün güçlü yapısının korunmasına yönelik koordinasyonun artırılması konusunda görüş birliğine varıldı. Toplantıda, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlar aracılığıyla küresel görünürlüğünü güçlendiren adımlar da değerlendirildi. Ersoy, Antalya Diplomasi Forumu, NATO Zirvesi, Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 gibi büyük organizasyonların yanı sıra Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, UEFA Avrupa Ligi Finali ile Andrea Bocelli, Kanye West, Scorpions ve Pet Shop Boys gibi dünya yıldızlarının konserlerinin Türkiye'nin uluslararası tanıtımına çok yönlü katkı sunduğunu ifade etti. Bu verilerin Türkiye'nin küresel ölçekteki iletişim gücünü ve uluslararası marka değerini ortaya koyduğunu ifade eden Ersoy, gerçekleştirilen organizasyonların yalnızca kültür, sanat ve spor alanlarında değil; turizm hareketliliği, yatırım algısı ve ekonomik güven açısından da önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının uluslararası pazarlardaki tanıtım faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü de belirterek, Türkiye'nin güvenli, güçlü ve erişilebilir bir destinasyon olduğu mesajının küresel ölçekte kararlılıkla verilmeye devam ettiğini ifade etti. Toplantıda ayrıca, başta Türk Hava Yolları olmak üzere hava yolu sektörüyle yürütülen yakın iş birliği sayesinde pazarlardaki talep değişimlerinin anlık takip edildiği, uçuş planlamaları ve kapasite kullanımına yönelik gerekli aksiyonların hızlı şekilde devreye alındığı bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

