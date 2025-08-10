Bakan Fidan: Hedefimiz Bölgedeki İstikrar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Fidan: Hedefimiz Bölgedeki İstikrar

Bakan Fidan: Hedefimiz Bölgedeki İstikrar
10.08.2025 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış politikada bölgesel huzur ve istikrar sağlama hedefini vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Dış politikada bu kadar aktif ve dinamik olurken neyi hedefliyoruz. Bölgemizdeki çatışmaların bir an önce durması bizim için birinci öncelik. İster güç kullanımımızla ister milli güvenlik faaliyetlerimizde bizim terörle mücadeleden diğer operasyonlara kadar bir numaralı hedefimiz bölgede istikrarı, huzuru ve sakinliği sağlamak" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakana Fidan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları buluşması için Aksaray'a geldi. Bakan Fidan, toplantı öncesi Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi'ni ziyaret etti. Kent merkezinde caddede karşılaştıkları vatandaşlarla selamlaşan Bakan Fidan daha sonra bir otelde düzenlenen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin terörle mücadelede geliştirdiği kabiliyetleri olduğunu ifade eden Bakan Fidan, "Türkiye'nin yeni açılım alanlarında, götürdüğü sadece ticaret, karşı tarafa da imkan sağlayan, yatırım olanakları değil. Bir siyasi çizgi, bir siyasi denge. Zaman zaman ihtiyaç içerisinde olan ülkelere verdiğimiz birazcık askeri yardım yaptığınız zaman, nasıl etki ettiğini görüyorsunuz. Özellikle terörle mücadelede. Türkiye'nin terörle mücadelede yoğun bir tecrübesi var. Burada geliştirdiği kabiliyetler var. İstihbari, operasyonel kabiliyetler, savunma sanayi ürünleri var. Diyelim Somali şu anda terörle mücadelede belli bir ihtiyaç içerisindeyken onlara yaptığımız yardım başka Afrika ülkeleri, başka civardaki ülkeler, bunlara bizim terörle mücadelede yaptığımız yardım, o ülkelerdeki iklimi birdenbire değiştiriyor. Biz terörle mücadele ederken hiç kimse bizim yardımımıza oyun değiştirici bir yardımla gelmedi. Yani en iyi dostumuz Batı'dan gölge etmesin, bizim düşmanlarımıza destek vermesin, yetiyordu. En iyisi oydu. Yani birçoğunun aslında dolaylı da olsa belli bir destek içerisinde olduğunu da yıllar içerisinde gördük. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik çok şükür. Bu bizi daha da güçlendirdi" diye konuştu.

'SORUNLARIMIZI KENDİMİZİN ÇÖZMEMİZİN KÜLTÜRÜNÜ GETİRİYORUZ'

Dış politikada bölgesel sorunlarda sahiplenici bir yönetim anlayışı içinde olduklarını belirten Bakan Fidan, "İhtiyaç içinde olan devletlere, etnisitesine, mezhebine, dinine, vesairesine bakmadan yardım ediyoruz. Bizden yardım bekleyenlere samimi olarak gerçekten yapabileceğimiz bir şey varsa böyle yaptığınız zaman dünyada önüne geçmiş oluyorsunuz. Fitne, düzensizlik, kaos yayılmıyor. Huzura ve istikrara daha fazla da katkıda bulunuyorsunuz. Şimdi dış politikada biz bölgesel sorunları kendimiz sahipleniyoruz. Önceden bölge hegemon beklerdi. Gelsin bir hegemon sorun çözsün diye. Biz şimdi bölgeye sorunlarımızı kendimizin çözmemizin kültürünü getiriyoruz. Ondan sonra bu sorunlar çözüldüğü miktarda bunun üzerine ekonomiyi, ticareti, sanayiyi, eğitimi, teknolojiyi, kültürü, sanatı, bilimi ne kadar ekleyebiliriz, onun mücadelesi içerisinde oluyoruz" dedi.

'HUZUR VE İSTİKRAR GETİREN BİR NOKTADA OLMAMIZ GEREKİYOR'

Türkiye'nin bölgede itici güç ve motor rolü üstlenen bir devlet olduğunu ifade eden Bakan Fidan şöyle konuştu:

"Dış politikada bu kadar aktif ve dinamik olurken neyi hedefliyoruz. Bölgemizdeki çatışmaların bir an önce durması bizim için birinci öncelik. İster güç kullanımımızla ister milli güvenlik faaliyetlerimizde, bizim terörle mücadeleden diğer operasyonlara kadar bir numaralı hedefimiz bölgede istikrarı, huzuru ve sakinliği sağlamak. Şimdi Türkiye öyle bir devlet ki, bizim devletimiz, milletimiz tarafından kurulmuş, onun başında bir çatı. Devletimiz, milletimizi soğuktan, sıcaktan, bölgedeki sıkıntılardan koruyan çok şükür, sağlam bir kale. Buna mukabil, devletimizin gölgesinden istifade eden bölgede çok sayıda halk ve devlet, millet var. Siz de özellikle iş adamlarımız, seyahat eden kardeşlerimiz, gittikleri ülkelerde yakın coğrafyalarda görürler. Sizin farkında olmadığınız kadar diğer ülkelerin, Balkanlara bakın, Orta Doğu'ya bakın, Kafkaslara bakın, Türkiye'den bekledikleri vardır. Bu da aslında normaldir. Her büyük kara coğrafyasında, ulus devletlerinin olduğu yerlerde bir itici güç, motor rolü oynayan bir devlet vardır. Sanayisi iyidir, nüfusu güçlüdür, güvenliği iyidir, insanlar rahatlıkla teşebbüste bulunurlar, para kazanırlar, ticaret yaparlar. Çocukları iyi eğitim alır, hastaneleri iyidir, Sağlık, yolları iyidir, ulaşım kabiliyetleri vardır, telekomünikasyonda sorun yoktur. Bütün bunda altyapıları modern zamanlarda 85, 90 milyon nüfusluk bir ülkeye vermek gerçekten yoğun bir çaba ve emek istiyor. Şimdi böyle bir altyapısı olan ülke ister istemez nüfusuyla ve bu altyapısıyla etrafındakiler için lokomotif görevi, koruyucu ülke görevi üstleniyor. Bu da bize ekstra sorumluluk yüklüyor. Bizim yerelde başlattığımız bu politik hamlenin dış politikaya yansırken sadece Türkiye'nin menfaatlerini ilerleten, önceleyen değil, aslında bizim dış politika anlayışımızda bölgenin geneline de huzur ve istikrar getiren bir noktada olmamız gerekiyor."

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Sivil Toplum, Dış Politika, Sivil Toplum, Hakan Fidan, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fidan: Hedefimiz Bölgedeki İstikrar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Nişantaşı’nda trafikte dehşet Sopayla kadının üzerine yürüdü Nişantaşı'nda trafikte dehşet! Sopayla kadının üzerine yürüdü
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Emre Mor, ezeli rakibe hayırlı olsun
Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı Halı sahada yaralanan vatandaş, 1 milyon TL tazminat kazandı
Bakanlıktan vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere 1.5 milyar ceza Bakanlıktan vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelere 1.5 milyar ceza
Mahalle bekçisi, marul yüzünden 15 yaşındaki çırağı darbetti Mahalle bekçisi, marul yüzünden 15 yaşındaki çırağı darbetti
Kim Kardashian, Omuz Yırtığı ve Kronik Sırt Ağrısını Kök Hücre Tedavisiyle Yendi Kim Kardashian, Omuz Yırtığı ve Kronik Sırt Ağrısını Kök Hücre Tedavisiyle Yendi
Bir dönem Süper Lig’i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor Bir dönem Süper Lig'i sallayan Mbaye Diagne, Türkiye geri dönüyor
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı

21:13
Büyük panik Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı
20:58
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
20:22
Balıkesir’deki deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı İşte ilk görüntüler
Balıkesir'deki deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı! İşte ilk görüntüler
20:08
Balıkesir’de korkutan deprem Açıklamalar peş peşe geldi
Balıkesir'de korkutan deprem! Açıklamalar peş peşe geldi
19:56
İstanbul’da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi
İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi
13:59
Davul zurnayla plaja gelip damadı denize attılar
Davul zurnayla plaja gelip damadı denize attılar
13:46
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
13:29
Gün geçmiyor ki yeni olay yaşanmasın Koca koca taşları sürücülere attı
Gün geçmiyor ki yeni olay yaşanmasın! Koca koca taşları sürücülere attı
12:59
Ne getiriyor ne götürüyor İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
12:53
Allan Saint-Maximin Club America’ya transfer oldu
Allan Saint-Maximin Club America'ya transfer oldu
12:51
Tatlıses ailesinde sağlık telaşı Minik Emir hastaneye kaldırıldı
Tatlıses ailesinde sağlık telaşı! Minik Emir hastaneye kaldırıldı
12:49
Telefonda başlayan tartışma cinayetle bitti Kendisini böyle savundu
Telefonda başlayan tartışma cinayetle bitti! Kendisini böyle savundu
12:34
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında
12:29
Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı
Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı
12:21
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 21:39:25. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Fidan: Hedefimiz Bölgedeki İstikrar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.