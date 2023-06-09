'Sır küpü' olarak tabir edilen Hakan Fidan'ın bilinmeyenleri! Dünyaya geldiği evle ilgili detay oldukça ilginç - Son Dakika
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'Sır küpü' olarak tabir edilen Hakan Fidan'ın bilinmeyenleri! Dünyaya geldiği evle ilgili detay oldukça ilginç

09.06.2023 14:55

Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Hakan Fidan, 8 yıl boyunca yürüttüğü MİT Başkanlığı görevi nedeniyle kamuoyunun ilgisini çeken isimlerden biri oldu. Bakan Fidan'ın pek bilinmeyen yaşamından bazı detaylar ilk kez gün yüzüne çıktı. Ulucanlar semtindeki Bozkurt apartmanında hayata gözlerini açan Fidan'ın doğduğu evin Bülent Ecevit, Yılmaz Güney ve Nâzım Hikmet gibi isimlerin hapis yattığı Ulucanlar Cezaevi'ne 300 metre mesafede olduğu öğrenildi.

Seçimlerin ardından açıklanan yeni Kabine'nin en dikkat çeken ismi, eski MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması oldu. Fidan'ın bakanlığı, Türkiye kadar dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

ATALARI MUŞ'TAN VAN'A GÖÇMÜŞ

Fidan'ın bakanlık döneminde atacağı adımlar dikkatle takip edilirken, geçmişi de bir hayli merak konusu oldu. Bakan Fidan'ın çocukluk dönemlerine ait edindiği bilgileri aktaran gazeteci Talat Atilla, Türktime'daki köşesinde Fidan'ın aslen Van kökenli ama atalarının Muş'tan göçtüğünü belirtti. Hasenan aşiretine mensup olan Fidan'ın ataları, geçmişte Sultan Abdülhamid döneminde Ermeni çetelere karşı da mücadele vermiş.

BOZKURT APARTMANI'NDA DÜNYAYA GELDİ

Fidan'ın Ankara'nın Ulucanlar semtindeki Bozkurt apartmanında doğduğunu belirten Atilla, şunları ifade etti: "Bu arada Ankara'nın Ulucanlar semti deyip geçmeyin. Talat Aydemir, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, İskilipli Atıf Hoca, Mustafa Pehlivanlı, Erdal Eren, Necdet Adalı ve Fethi Gürcan'ın idam edildiği yer...

DOĞDUĞU EV, ULUCANLAR CEZAEVİ'NE 300 METRE MESAFEDE

Bülent Ecevit, Yılmaz Güney, Nâzım Hikmet, Yaşar Kemal, Yavuz Öbekci, Selim Sadak, Sırrı Sakık, Kemal Tahir, Metin Toker, Muhsin Yazıcıoğlu ve Leyla Zana gibi çok sayıda ünlü tutuklu ve mahkûmun hapis yattığı Ulucanlar Cezaevi'nin uzaklığı Hakan Fidan'ın doğduğu eve 300 metre mesafede.

SABAH NAMAZINDAN ÖNCE KUR'AN OKUR

Biraz Kürtçe bilen, TİKA döneminde alıştığı nargileye tutkun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ilgili son not; sabah namazlarını kılmadan önce bir cüz Kur'an okur."

YORUMLAR (2)
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Hakan Fidan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Sır küpü' olarak tabir edilen Hakan Fidan'ın bilinmeyenleri! Dünyaya geldiği evle ilgili detay oldukça ilginç - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Sır küpü' olarak tabir edilen Hakan Fidan'ın bilinmeyenleri! Dünyaya geldiği evle ilgili detay oldukça ilginç - Son Dakika
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