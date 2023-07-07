Bakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu ile görüştü

07.07.2023 20:15

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu'nu kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri ile Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ile görüştü. Bakanlığın görüşmeden paylaştığı fotoğrafa yorum yapanlar Hakan Fidan'ın boyunun kaç olduğunu sordu.

İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİLER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatar halkının milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ile bir araya geldi. Görüşmeye; Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı, Ukrayna Milletvekili Ahtem Çiygöz, Ukrayna'nın Arap ve Müslüman Devletlerle Etkileşiminden Sorumlu İstişare Kurulu Sekreteri Snaver Seythalil ve Kırım Milli Varlık Vakfı Başkanı Lenur Mambetov katıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PAYLAŞTI

Dışişleri Bakanlığı, görüşmeyi, "Bakan Hakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ile İstanbul'da görüştü" ifadeleri ile duyurdu.

FİDAN'I YENİ GÖREVİ DOLASIYLA TEBRİK ETTİ

Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Kırımoğlu ile görüşmede Rus hapishanelerindeki Kırım Tatar siyasi tutsaklar konusunun ele alındı.

HAKAN FİDAN'IN BOYU GÜNDEM OLDU

Bakanlığın paylaştığı fotoğrafın altına yorum yapanlar, Hakan Fidan'ın boyunun kaç olduğunu sordu.

İşte bazı yorumlar:

YORUMLAR (1)
  • Serkan Arıkan: yeni uzun adam Hakan Fidan Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Hakan Fidan, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Maaş artışından tatmin olmayan memurlar sokağa indi: Rakamlar yeniden hesaplansın
19:44 Maaş artışından tatmin olmayan memurlar sokağa indi: Rakamlar yeniden hesaplansın
19:42 Bakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu ile görüştü
19:37 Bakanlığın Hakan Fidan ve Mustafa Kırımoğlu görüşmesinden paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Herkes bir sorunun cevabını arıyor
19:26 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Zamlara Tepki
19:22 Ali Babacan'dan iktidara zam tepkisi! 10 maddelik bir uyarı listesi yayımladı
17:40 İstanbul'da Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
17:35 AKOM saat verdi! Sıcakların ardından İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor
17:30 Kamunun ödenek ihtiyaçlarını karşılayacak 1,1 trilyon TL'lik ek bütçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu
17:25 Son Dakika: Kamu idarelerin ihtiyaçlarını karşılayacak 1.1 trilyonluk ek bütçe Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 20:28:56. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri Mustafa Kırımoğlu ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement