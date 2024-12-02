Bakan Fidan, NATO Dışişleri Toplantısı'na Katılacak - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Toplantısı'na Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

02.12.2024 13:14
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Bakan Fidan'ın toplantı gündeminde Suriye başta olmak üzere Filistin ve Ukrayna'daki durumu ele alması ve mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, 3-4 Aralık tarihlerinde Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Toplantı, Genel Sekreterlik görevini 1 Ekim tarihinde devralan Mark Rutte'nin katılımıyla düzenlenen ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı üç oturum halinde gerçekleştirilecek. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumu Ürdün Kralı II. Abdullah'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu oturumda, Orta Doğu'daki kriz ve NATO ile Ürdün arasındaki iş birliği konuları ele alınacak.

Türkiye'den NATO'ya Suriye için tam destek çağrısı

Bakan Fidan'ın oturumda, terör unsurlarının mevcudiyeti başta olmak üzere Suriye'deki mevcut çok yönlü sorunların istikrarsızlığı teşvik etmeye devam ettiğini, NATO'nun güneydoğu kanadını oluşturan ülkemizin bölgede istikrarsızlığın yayılmamasını amaçlayan tutumunun desteklenmesinin önem taşıdığını ve ülkemizin Suriye'de yaşanan gelişmeleri ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası ile terörle mücadele perspektifinden takip etmeyi sürdürdüğünü vurgulaması, İsrail'in işlediği savaş suçları ile Gazze'de yaşanan insani dram başta olmak üzere, Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesine yönelik görüşlerini paylaşması, Orta Doğu'daki krizlerin ve savaşların yan etkilerine, bilhassa terörizmin yayılmasına zemin oluşturduğuna dikkat çekmesi, Amman'da bir İrtibat Ofisi açılması dahil olmak üzere, Türkiye'nin NATO ile Ürdün arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine verdiği desteği tekrar dile getirmesi öngörülüyor.

Ukrayna oturumu

Toplantının NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki oturumuna, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılması bekleniyor. Söz konusu oturumda Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki son durum görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın oturumda, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne desteğini tekrarlaması, savaşın sonlandırılması için her hal ve karda diplomasiye imkan tanınması gerektiğini vurgulaması, ayrıca AB'nin, AB üyesi olmayan müttefiklere yönelik yazılı taahhütlerine riayet etmesi gerektiğine dikkat çekmesi bekleniyor.

Müttefikler arasında savunma ürünlerinin ticareti önündeki tüm engellerin kaldırılması gündemde

Yalnızca müttefiklerin katılımıyla yapılacak son oturumda, Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik risk ve tehditler ile mücavir bölgelerdeki tırmanmalar tartışılacak. Bakan Fidan'ın oturumda, 2023 Vilnius ve 2024 Washington Zirvelerinde alınan kararlar uyarınca, müttefikler arasında savunma ürünlerinin ticareti önündeki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini, terörizme karşı mücadelede tam dayanışma sergilenmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.

Ayrıca Bakan Fidan'ın toplantı marjında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Rutte'nin Türkiye ziyareti

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi son olarak 25-26 Kasım 2024 tarihlerinde ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüşmeler gerçekleştirmişti.

Genel Sekreter Rutte söz konusu ziyareti kapsamında, 23 Ekim 2024 tarihli terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sunmak ve çalışmaları hakkında bilgi almak için TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerini ziyaret etmişti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Fidan, NATO Dışişleri Toplantısı'na Katılacak - Son Dakika

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