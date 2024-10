Bakan Göktaş: "AK Parti, hayata geçirdiği her yatırımla Türkiye\'de köklü bir değişimi de beraberinde getirdi"

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş;

ZONGULDAK - AK Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı kongresinde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle başlattığı hizmet siyasetinde 23 yılın geride kaldığını ifade ederek "23 yıl önce olduğu gibi ilk günkü heyecanımızla, azimle ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu tarafından kongre binası girişinde karşılanan Bakan Mahinur Göktaş, salona geçerek davetlileri selamladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kongrenin hayırlı olmasını diledi. Göktaş, "Zonguldak Çaycuma ilçemizin 8. Olağan Kongresinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu inançla attığımız her adımda, AK Parti davasına gönül veren siz kıymetli teşkilatlarımızla birlikte, 85 milyon vatandaşımızın refahı için çalışıyoruz. AK Parti davasının neferleri olarak, 23 yıl önce olduğu gibi ilk günkü heyecanımızla, azimle ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Zonguldaklı kardeşlerimiz de vefasıyla, çalışkanlığıyla, azmiyle bu kutlu yürüyüşte her daim gücümüze güç katmıştır. AK Parti Teşkilatımızın, aynı azimle milletimize hizmet etmeye ve ülkemizin kalkınması için özveriyle çalışmaya devam edeceğine inanıyoruz. Bu büyük dava, sizlerin azmiyle daha da büyüyecek. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz sizlerin gayretiyle gerçekleşecek. Rabbim daha nice seneler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hep birlikte, omuz omuza Zonguldak'a hizmet etmeyi bizlere nasip eylesin" dedi.

"Zonguldak, Karadeniz'in üretim ve lojistik üssü haline dönmüştür"

Zonguldak'ın kadim medeniyetlere yurt olduğunu, yalnızca üretimle değil aynı zamanda tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkılar sağladığının altını çizen Bakan Göktaş, "Zonguldak yapılan yatırımlarla, bugün tüm Karadeniz'in üretim ve lojistik üssü haline dönüşmüştür. Kadim medeniyetlere yurt olmuş bu coğrafya, sadece üretimle değil, aynı zamanda sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerle de ülkemizin kalkınmasına önemli bir rol üstlenmiştir. Şunu çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki, Zonguldak, 23 yılda, AK Parti'mizin bütün ülke sathına yaygınlaştırdığı hizmet anlayışıyla hak ettiği itibara kavuşmuştur" dedi.

"Zonguldak'a 23 yılda 189 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik"

Zonguldak'ta 23 yılda 189 milyar 407 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini bu yatırımların ise 5,6 milyar lirasının Aile ve Sosyal Hizmetler alanında yapılan yatırım ve desteklerden oluştuğunu ifade eden Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"23 yıl boyunca 81 ilimizde olduğu gibi Zonguldak'a da pek çok hizmet kazandırdık. Bu süre zarfında şehrimize 189 milyar 407 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların yaklaşık 5,6 milyar lirası ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan çalışmalara aittir. Bu kapsamda Zonguldak'ta 6 Sosyal Hizmet Merkezimizde tüm hizmetlerimizi tek çatı altında birleştirdik. Aile Sosyal Destek Programımızla, 2017 yılından bu yana 32 bin 389 haneye destek olduk. 2013 yılından itibaren Evlilik Öncesi Eğitim Programımızla yaklaşık 3 bin kişiye, aile eğitim programımızla 21 bin 581 kişiye eğitim verdik. Deprem bölgesinden başlattığımız Aile ve Gençlik Fonunu kapsamında Eylül ayı itibariyle Zonguldak'tan da başvuru almaya başladık. Zonguldak bunu hak ediyordu. Böylece evlenip yuva kurmak isteyen gençlerimize destek olma yolunda da önemli bir adım atmış olduk. Zonguldak'ta bulunan 6 kadın kooperatifiyle kadınların başarılı birer girişimci olmalarına destek oluyoruz. Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri ile 2018'den bu yana 10 bin 544 kadına ulaştık. Ev tipi bakım modeliyle hizmet verdiğimiz 10 çocuk evi ve 3 çocuk evleri sitesi ve 1 çocuk koruma ilk müdahale ve değerlendirme birimimizle 193 çocuğumuza devletin şefkat şemsiyesi altında koruma ve bakım hizmeti sunuyoruz. 83 koruyucu ailemizle 92 çocuğumuzu sıcak bir yuvalara kavuşturduk. İnşallah bu sayının artmasına siz kıymetli dava arkadaşlarımızın katkı sunmasını bekliyoruz. Bugün Zonguldak'ta Sosyal ve Ekonomik Destek Programıyla aile bütünlüğünü koruyarak 530 çocuğumuzun sağlıklı gelişimine katkı sunuyoruz. Ayrıca şehrimizde bulunan 8 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın her daim yanında oluyoruz. Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasına önemsiyoruz. Bu hizmetimizden de 6 bine yakın vatandaşımız faydalanıyor. 1 bakım ve rehabilitasyon merkezimiz, 1 umut evi ve 2 özel engelli bakım merkezimizde 226 engelli vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Bunun yanı sıra 4 huzurevi ve 1 aktif yaşam merkezimizde 193 büyüğümüze hizmet veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda da Zonguldak yeni huzurevine kavuşacak. Bakanlık olarak, engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit ve gazilerimize hak temelli bir anlayışla sosyal hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz. AK Parti, hayata geçirdiği her yatırımla Türkiye'de köklü bir değişimi de beraberinde getirdi. Bugün bu hareket çatısı altında gerçekleştirdiğimiz her kongre, birliğimizin ve beraberliğimizin güçlü bir simgesi haline geldi. Her kongremiz, vatanımıza ihanet edenlere, milletimize yanlış yapanlara karşı Türkiye'nin gücünün bütün dünyaya ilanı oldu."

"Bu mücadele adaletin ve huzurun hüküm sürdüğü, daha adil bir dünya düzeni kurulana dek sürecek"

AK Parti'nin sınırları aşan bir birliktelik ruhuyla dünyanın dört bir yanında adaleti ve barışın tesis edilmesi için haklının yanında olmaya, zulmün karşısında durmaya devam ettiğini belirten Bakan Göktaş, "Kökü asırlar öncesine dayanan bu hareket, sadece Türkiye'nin yükselişi için değil, aynı zamanda geleceği için mücadele eden tüm milletlerin sesi olmaya devam ediyor. Bu ses, 'İsrail'in, Filistin topraklarını adım adım işgal ederek etnik temizlik ve açık bir soykırım uyguladığını' Birleşmiş Milletler kürsüsünde tüm devletlerin yüzüne haykırıyor. Bu dava, Filistin'de zulme uğrayan kadınların ve çocukların umudu oldu. AK Parti, sınırları aşan bir birliktelik ve kardeşlik ruhuyla, dünyanın dört bir yanında adaletin ve barışın tesis edilmesi için haklının yanında olmaya, zulmün karşısında durmaya devam ediyor. Bu mücadele, gönül coğrafyamız başta olmak üzere, tüm mazlumların huzuru, güvenliği ve geleceği için verilen bir mücadeledir. ve bu mücadele, adaletin ve huzurun hüküm sürdüğü daha adil bir dünya düzeni kurulana dek sürecek, devam edecek. AK Parti teşkilatımız, Somali'den Myanmar'a, Lübnan'dan Etiyopya'ya, Libya'dan Filistin'e dünya mazlumlarının sesi olan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında dimdik durmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"Dünyada ezberlerin değiştiği bir dönemin içindeyiz artık"

Bölgesinde güç sahibi, dünyada söz sahibi olan kuvveti tesirli bir Türkiye olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Dünyada ezberlerin değiştiği bir dönemin içindeyiz artık. Artık bölgesinde güç sahibi, dünyada söz sahibi olan, yaşananlara seyirci kalmayan, kuvveti tesirli bir Türkiye var. Afrika'dan Orta Doğu'ya, Avrupa'dan Uzak Asya'ya köprüler kuran, yeni iş birlikleri geliştiren, oyun değiştiren bir Türkiye var. AK Parti, her türlü vesayeti, kuşatmayı kaldırarak, eli kanlı darbecileri püskürterek, terör yuvalarını dağıtarak milletimizin yolunu açan bir hareket olmuştur. Kuşkusuz, önüne çıkan tüm engelleri aşmasında vatandaşlarımızın güveni ve desteği en büyük güç kaynağımız olmuştur. Şunu unutmamalıyız ki, bizler, vatandaşlarımızın sorumluluğunu, ülkemizin refahını ve güvenliğini, vatanımızın her bir karış toprağını mukaddes bilen bir davanın mensuplarıyız. Kardeşlerim, yolumuz uzun, yükümüz ağır, sorumluluğumuz çok fazla. Bu yolda 'durmak yok, yola devam' diyerek yürümeye devam edeceğiz. "Dönen dönsün, ben yolumdan dönmem" diyeceğiz ve ülkemize hizmet etme yolundan asla dönmeyeceğiz. Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti diyeceğiz. Hep birlikte, gönül gönüle vererek yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize el ele vererek ulaştıracağız. Bunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, ana kadememizle, kadın kollarımızla, genç kardeşlerimizle, sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Her kongreyle AK Parti, daha da büyüyor, güçleniyor ve yenilenerek çalışmalarını sürdürüyor. Bu inançla, Çaycuma ilçe kongresinin hem AK Parti teşkilatımıza hem de ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Dün Cumhurbaşkanımızın Hatay programı nedeniyle Zonguldak Merkez ilçemizin kongresine gelemedik. Buradan AK Parti Merkez Teşkilatımıza da selamlarımı ve muhabbetlerimi göndermek istiyorum. Hem Çaycuma İlçe Başkanımız Birol Yiğit'e hem de Merkez İlçe Başkanımız Sezer Köroğlu'na ve yeni yönetimlerine başarılar diliyorum. Sözlerime son verirken Savunma sanayimizin göz bebeği TUSAŞ'a yapılan saldırı nedeniyle yaralılarımız için acil şifalar, şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerinin, sevenlerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Ülkemizin barışına ve huzuruna kast edenlerle, vatanımıza, milletimize ihanet edenlerle, terör örgütleriyle ve teröre destek verenlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu duygularla, kongremizi tekrar hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

Kongrede mevcut İlçe Başkanı Birol Yiğit güven tazeledi. Kongreye Programa AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, İl Başkanı Mustafa Çağlayan, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Bakan Göktaş, ilçe ziyaretinde Devrek Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.