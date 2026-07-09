Bakan Göktaş: Türkiye sosyal politikalarda güçlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumuna dikkat çekerek, "Geçmişte engellenen diplomatik duruşumuzun aksine, artık dünkü NATO zirvesinde dünyaya ve sosyal politikalara yön veren bir güç haline geldik" dedi. Protokol konuşmaları sırasında bakanın kucağına oturan iki çocuk ise salona neşe kattı.

Bir dizi ziyaret ve resmi program gerçekleştirmek üzere Eskişehir'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehirdeki temaslarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Bakan Göktaş, programı kapsamında Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi'nde bulunan Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantının siyasi gündemi ve dev yatırım açıklamaları öncesinde, salonda yerini oldukça samimi ve neşeli anlara bırakan bir olay yaşandı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan'ın salona hitap ettiği sırada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın kucağına iki sevimli çocuk geldi. Bakan Göktaş'ın çocuklarla yakından ilgilenmesi ve onları kucağına alarak konuşmaları dinlemesi, salondakiler tarafından tebessümle karşılandı.

İl Başkanı Albayrak'tan çocuğa harçlık

Toplantıda çocukların neşesine ortak olan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Bakan Göktaş'ın kucağındaki minikleri unutmadı. Konuşmaların ardından çocukların yanına gelen Albayrak, ikinci kız çocuğuna 200 TL harçlık vererek oyuncak hediye etti. Aldıkları hediyelerle mutlulukları gözlerinden okunan sevimli minikler, Eskişehir'deki bu önemli buluşmaya adeta damga vurdu.

"Güçlü aile, güçlü millet, güçlü Türkiye demektir"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da kürsüden yerel yönetimlere eleştirilerde bulunarak, "Güçlü aile, güçlü millet, güçlü Türkiye demektir. AK Parti Hükümetleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Eskişehir'e son 25 yılda kazandırdığımız yatırım ve destek tutarı 380,2 milyar TL'yi aşmıştır. Adalet Sarayı, Şehir Hastanesi, Yüksek Hızlı Tren ve TOKİ konutları gibi tarihi projeleri bizler şehre kazandırırken, Eskişehir'e CHP'lilerin başında olduğu Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyeleri trafik çilesi, altyapı eksiklikleri og kentsel dönüşüm gibi kronik sorunlara somut bir neşter vurmamıştır. Tüm mesailerini parti içi hizipleşmelere harcayan bu zihniyetin kurumsal zafiyetleri ortadadır. Tepebaşı Belediyesi'ndeki aşevi skandalı ve Büyükşehir Belediyesi'ndeki sahte evrak konusu peş peşe patlak vermiştir. Şehrin bütçesini kurumsal iç hesaplaşmalarla harcamak Eskişehir'e yapılmış en büyük haksızlıktır" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız, diğer ülke liderlerine karşı hitabını Türkçe olarak gerçekleştirmiştir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin sosyal politikalarda ve uluslararası arenada geçirdiği büyük zihniyet değişimine dikkat çekti. Bakan Göktaş, "Türkiye'de geçmişte engelli vatandaşlar için kullanılan 'özürlü' veya 'sakat' gibi ifadelerin yerini, devrim niteliğinde sosyal politikalar almıştır. Uluslararası pratiklerde bütçe kısıtlamalarına genellikle ilk olarak sosyal alanlardan başlanırken, ülkemizde 'önce insan, önce vatandaş' ilkesiyle bu alanların önü açılmıştır. Benzer bir dönüşüm diplomasi ve savunma sanayii alanında da yaşanmıştır. Yaklaşık 22 yıl önceki NATO zirvesine başörtüsü sebebiyle Cumhurbaşkanımızın eşi davet edilmezken, dünkü NATO zirvesinde kendisi lider eşlerine çocukların güvenliği konulu hayati bir programda başarıyla öncülük ve ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca zirvedeki diplomatik temaslarda Cumhurbaşkanımız, diğer ülke liderlerine karşı hitabını Türkçe olarak gerçekleştirmiştir" dedi.

"Eskişehir özelinde sadece Aile Bakanlığı bünyesinde toplamda 8,5 milyar liralık devasa bir yatırım ve hizmet ağı hayata geçirilmiştir"

Bakan Göktaş, Eskişehir özelindeki sosyal hizmet ağının detaylarını ve 2025-2026 yıllarına ait güncel mali destek rakamlarını da şöyle paylaştı:

"Eskişehir özelinde sadece Aile Bakanlığı bünyesinde toplamda 8,5 milyar liralık devasa bir yatırım ve hizmet ağı hayata geçirilmiştir. Kentte faaliyet gösteren 49 yatılı ve gündüzlü kuruluş vasıtasıyla kadınlar, engelliler, çocuklar ve yaşlılar düzenli olarak desteklenmektedir. Bu zincirin 50. halkası olarak Fethi Yılmaz Sezer Aktif Yaşam Merkezi (Gündüzlü Yaşlı Bakım Merkezi) şehre kazandırılmıştır. Yakın dönem planlamalarımızda ise Eskişehir'e bir gündüzlü otizm merkezi, bir kreş ve başka bir belediye bölgesinde yeni bir yaşlı bakım merkezi açılması yer almaktadır. Kadın istihdamı ve dayanışmasını artırmak adına 2023'ten sonra 3 Aile Destek Merkezi ile 1 Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) açılmış, kentteki 21 kadın kooperatifinden 6'sı yine bu süreçte kurulmuştur. Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetleri kapsamında, sadece 2026 yılının Ocak ayından bugüne kadar Eskişehirli vatandaşlarımıza 70,8 milyon lira ödeme yapılmıştır. Evde bakım yardımı alan 3 bin 460 aileye yönelik kişi başı ödeme tutarı 15 bin 775 lira olarak güncellenmiş ve 2026 yılında bu kalemden toplam 239,4 milyon lira kaynak aktarılmıştır. Ulusal Vefa Programı ile kentteki 1 bin 240 yaşlı ve engellinin evde bakımı sürerken, 2025 yılı içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla Eskişehir'deki 23 bin 770 haneye 1,34 milyar liralık ödeme gerçekleştirilmiştir. Son olarak Tepebaşı'nda inşa edilecek Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi de şehre kazandırılacak önemli projeler arasındadır."

Vatandaşlara ve basına aşure ikramı

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Muharrem ayı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve İl Başkanı Gürhan Albayrak, kazanların başına geçerek hazırlanan aşureleri kendi elleriyle dağıttı. Toplantıyı takip eden basın mensuplarına ve salondaki vatandaşlara yapılan bu bereketli ikram, birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu pekiştirdi.

İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, bir çok partili ve vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR