Bakan Göktaş: "Sosyal hizmetler ve belediyecilikte Isparta örnek bir şehir"

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'de İstanbul'da başlattığı eser ve hizmet siyasetinin benzerini Isparta'da gördüklerini belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Belediye başkanımızın burada olması büyük bir şans. Sosyal belediyeciliğin halka, hizmetlere ve kurumlarımıza da yansıdığını görüyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarete Vali Abdullah Erin, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Öz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Güçlü, belediye meclis üyeleri ve parti teşkilat mensupları katıldı.

Başkan Başdeğirmenden bakan Göktaş'a teşekkür

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a teşekkür etti. Isparta'nın ülkenin en güzel şehirlerinden bir tanesi olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, şehrin gül üretimiyle ön plana çıktığını söyleyerek, tarım, turizm, sağlık ve eğitim alanındaki yatırımlara ilişkin bilgiler verdi. Başkan Başdeğirmen, "Isparta'mızda sayın valimiz ve sayın milletvekillerimizle uyum içerisindeyiz. Sadece merkezimiz değil 204 köyümüz, 9 beldemiz ve 12 ilçemize de hizmet eden bir belediyeyiz. Bir büyükşehir değiliz ama her yere yetişmeye çalışıyoruz. Sayın valimizle, sayın milletvekillerimizle, teşkilatımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla şehrimizin her türlü problemini çözebilecek ve bir arabaya binip Ankara'ya gidebilecek bir konumdayız. Isparta'mız son dönemde belki de Türkiye'nin en çok yatırımını alan, en çok hizmet alan, en çok yaşam standartlarını yükselten bir ilimiz. Vatandaşlarımızdan gelen geri dönüşleri görünce bizler de çok mutlu oluyoruz. 31 Mart seçimlerinde oyunu bir önceki seçimlere göre artırarak seçim alan tek iliz. Bu da bizim için gurur kaynağı oldu. Vatandaşlarımız bizlerden memnun olduğunu seçimlerde gösterdi. Aldığımız oyların hakkını vererek yürüyoruz" dedi.

Isparta Belediyesi'nden sosyal hizmetlerde örnek projeler

Isparta Belediyesi'nin yatırımları arasında Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi, Kadın Konukevi ve Huzurevi projelerinin olduğuna dikkat çeken ve bunlara ilişkin bilgiler veren Başkan Başdeğirmen, "Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezimiz bölgenin en büyüğü ve en modern tesisi olacak. 100 yataklı bir huzurevinin ihalesi yapıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde inşaatı başlayacak. Kadın Konukevi'ni çok modern şekilde yapıp teslim ettik. Sağlık hizmetlerinde üst seviyede hizmet veriyoruz" derken evde bakım, elektrikli akülü engelli aracı, elektrikli hasta karyolası temini ile önümüzdeki günlerde hayata geçecek olan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların çamaşırlarının evden alınıp, yıkanması, ütülenmesi ve teslimine ilişkin hizmetle ilgili bilgiler aktardı.

Gençlere ve Engellilere yönelik yatırımlarla "Gönül Belediyeciliği" vurgusu

Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak için kütüphaneler açtıklarını, spor ve eğitim alanında yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, engellilere yönelik bir kütüphane yapımıyla ilgili destek istedi. Başkan Başdeğirmen, "Sayın cumhurbaşkanımızın 'gönül belediyeciliği' diye adlandırdığı hizmet Isparta'mızda son derece başarılı şekilde işliyor. Hizmetlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Amacımız vatandaşımıza en güzel şekilde hizmet edebilmektir. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerinde bulundu.

Bakan Göktaş'tan Isparta'ya övgü ve yeni yatırımlar için destek sözü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güller şehri Isparta'nın mutlu bir kent olduğunu dile getirdi. Başkan Başdeğirmen'in engellilere yönelik kütüphane yapımıyla ilgili talebine olumlu yanıt veren Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın 1994'de İstanbul'da başlattığı eser ve hizmet siyasetinin benzerini bu şehirde görüyoruz. Burada hizmet ettiğiniz sürece taş üstüne taş koymaya, şehri güzelleştirmeye, vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmişsiniz. Isparta'da belediye başkanımızın, milletvekillerimiz ve valimizin uyum içerisinde çalışması, hizmetlerin takip edilmesi de oldukça kıymetli. Şehrimizdeki bakanlığımızla ilgili çalışmaları yakından takip ettik. Belediye başkanımızın burada olması büyük bir şans. Sosyal belediyeciliğin halka, hizmetlere ve kurumlarımıza da yansıdığını görüyoruz. Burası önceki yıllarda Türkiye'nin en mutlu şehri. Bu mutluluk kaynağı nedir, diğer şehirlere bu mutluluğu nasıl yansıtabiliriz bunu da örnek almamız gerekiyor. Kurumlarımızın kapasitesi gayet yerinde. Sizlerin projeleri de oldukça kıymetli. Engellilerimize güzel bir kütüphane kazandıracağız. Siz projeyi çalışın biz de destek verelim. Bu şehrimizde her vatandaşımızı kucaklamaya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Güller diyarına daha güzel yatırım ve projelerle gelmeye devam edeceğiz" görüşlerinde bulundu. - ISPARTA