Bakan Göktaş\'tan Muğla\'ya Yatırım Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Muğla'da Bakanlığının çalışmaları ve Muğla genelinde yapılan yardım ve yatırımlar hakkında açıklama yaptı.

Bakan Göktaş, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, Muğla'da doğurganlık hızının 1.23 olduğunu ve Muğla'nın yaşlanan bir nüfusa sahip olduğunu açıkladı. Bakan Göktaş, "Tabii medeniyetler beşiği Muğla'da şehrin ihtiyaçları konusunda şehrin ihtiyaçlarını da görmek açısından bu ziyaretler bizler için çok kıymetli. Bu minvalde Sayın Valimiz ile ve Milletvekillerimiz ile istişarelerimiz sonucunda ilimizin gerçek ihtiyaçları, işte önümüzdeki dönemde yatırım planında olanlar mevcut yatırım programlarında olanlar ve önümüzdeki dönemde şehrin ihtiyaçlarına yönelik de çalışmalarımızı ele aldık. Bu çalışmalar bizler için sadece ve hizmet üretmek değil, aynı zamanda hem vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek ve dolayısıyla hizmet ve eser siyasetinin de bir tezahürüdür. Hizmetlerimizi biz şehrin ihtiyaçlarına yönelik de şekillendiriyoruz. Muğla'da da doğurganlık hızımız 1.23. Dolayısıyla burada da yaşlanan bir nüfusumuz var" dedi.

"Muğla'ya 23 yılda 122 milyar TL yatırım yaptık"

Ak Parti hükümetleri döneminde 23 yılda Muğla'ya 122 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdiklerini açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aynı zamanda da ailelere yönelik yeni çalışmalarımızı da ele aldık. Dolayısıyla bu çalışmalarımızı yönelik de istişareler gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde inşallah Muğla'ya güzel yatırımlar getirmeye devam edeceğiz. Bizleri şehirde ağırlayan başta Sayın Valim olmak üzere bütün Muğlalı kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Hizmet anlayışımızın temelinde güçlü bir sosyal devlet olma iradesi varsa, önce Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda insanı merkeze alan bir sosyal hizmet anlayışı hayata geçiriyoruz ve geliştiriyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ortamlarda büyümeleri, kadınların güçlendirilmesi, ailelerin daha güçlü, daha güvenli ortamda yol alması, engelli bireylerimizin ve yaşlılarımızın aktif ve sağlıklı yaş almaları, bu kapsamda bizler için çok değerli. Bu kapsamda Muğla'da son 23 yılda 122 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık yatırım ve desteklerimiz ise 8.6 milyarı aştı. Muğla'da 8 Sosyal Hizmet merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. 2017 yılından bu yana 89 bin 109 haneye bizzat ziyaretler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını doğrudan hanelerde tespit ettik. 2 Aile Destek merkezimizde hem kadınların, hem gençlerin, hem de çocuklarının güçlenmesini, mesleki becerinin gelişmesine katkı sağalıyoruz. Çocuk hizmetlerimizi koruyucu aileden eğitim ve gelişim programlarına kadar çok geniş bir yelpazede ele alıyoruz. Evlatlarımızın ev ortamında sağlıkla büyümesine önemsiyoruz. Sosyal ve ekonomik destek hizmetleri ile çocukların ailelerinin yanında büyümelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda Muğla'da Bin 314 çocuğumuza sosyal ve ekonomik destek sağlıyoruz. 2012'den bugüne 313,1 milyon liralık Muğla'ya destek aktardık. Diğer yandan kuruluşlarımızda 126 çocuğumuza bakım eğitim ve rehberlik hizmeti sunuyoruz" dedi.

Muğla merkeze 'Engelsiz Yaşam Merkezi'

Kadınlar, yaşlılar, engelli bireyler başta olmak üzere toplumun her kesimine hizmet vermeye devam ettiklerini açıklayan Bakan Göktaş, "Kadınların mesleki eğitimi, girişimcilik, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ile destekliyoruz. 23 kadın kooperatifini destek sağlıyoruz. Engelli bireyler için erişebilirlik önceliğimizdir. İki bakım ve rehabilitasyon merkezimizde 146 engelli bireyimize destek sağlıyoruz. Bu merkezde hem gündüz bakım hizmeti veriyoruz, diğer yandan finansmanı bakanlığımız tarafından sağlanan iki özel engelli bakım merkezimizde de 134 engelli vatandaşımıza destek oluyoruz. 2 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 203 büyüğümüze destek veriyoruz. Evde bakım yardımıyla engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza aslında çok önemli bir destek sağlıyoruz. Ayrıca bu sayede ailelerin yanında bakım hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Muğla'da bugün bu ay 4 bin 099 ailemize bu hizmetten faydalandı. 2006'dan beri evde bakım Muğla'ya aktarılan rakam ise 1.9 milyar liradır. Diğer yandan kimseyi geride bırakmama anlayışıyla hizmet veriyoruz. Dolayısıyla Muğla'da da 14 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları devletimizin şefkatini Muğla'nın her köşesine ulaştırıyoruz. 2003-2025 yıllarında sosyal yardımlaşmaya 6.4 milyar lira kaynak aktardık. Diğer yandan yatırım projelerimiz devam ediyor. 3 yatırım projemizi tamamladık. Az önce valimiz ve milletvekillerimiz ile istişarede Milas'ta kazandıracağımız huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin yanında da bir de Engelsiz Yaşam Merkezi'nde en kısa sürede inşallah Muğla merkeze de kazandıracağız. Fethiye'de de hayata geçireceğimiz sosyal hizmet merkezimiz bununla beraber şehrimizin diğer ilçelerindeki ihtiyaçları da ele aldık. İnşallah önümüzdeki süreçlerde bunları da Muğla'da vatandaşlarımıza kazandıracağız. Bu iki merkezimizde de en kısa sürede Muğlalı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi

"Türkiye genelinde 299 bin 421 anne doğum yardımından istifade etti"

Doğum yardımı sisteminin güçlendirildiğini açıklayan Bakan Göktaş, "Biliyorsunuz, bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Dolayısıyla biz de aileyi güçlendiren çalışmalarımız öncelikli diyoruz. Yaşlanan nüfusumuzun ihtiyaçlarını bir yandan cevap verirken, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumaya yönelik de önemli adımlar attık. Bu kapsamda 81 ilde yaygınlaştırılmış aile ve gençlik konumuz anda Muğla'da genç kardeşlerimiz faydalanıyor. Bu güne kadar bin 180 başvurunuzda ailevi gençlik ondan genç çiftimiz bin 180 genç çiftimiz Muğla'dan başvurdu. Diğer yandan doğum yardım sistemimizi biliyorsunuz güçlendirilmiştir. Bugün itibariyle 2 Bin 824'ü Muğla'da olmak üzere 299 bin 421 annemiz doğum yardımından istifade ediyor ve bu çerçevede Muğla'ya da 20,1 milyon liralık bugüne kadar kaynak aktardık, aktarmaya da devam edeceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki bu doğum yardım sistemi özellikle ikinci ve üçüncü doğumdan itibaren de düzenli ve 5 yıla yayılan bir doğum yardımı sistemi ise hayata geçirmiş olduk. Diğer yandan Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimizle gençlerimize yeni yuvalarında katkı sunuyoruz. Farkındalık çalışmalarımız ve ekonomik desteklerimiz devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde oluşturduğumuz ekonomik desteklerin yanı sıra da Muğla özelinde de özellikle farkındalık çalışmalarıyla beraber aile yılına özel çalışmalarımızı üniversitelerimizle, valiliklerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla sürdürmeye devam ediyoruz"

"Kardeşlik iklimini daha da güçlendirmeyi asli bir görev olarak görüyoruz"

Bakan Göktaş, 'Terörsüz Türkiye' sürecini şehit yakınları ve gaziler ile birlikte yürüttüklerini belirterek, "Ülkemizin geleceği için çok önemli bir süreç geçiriyoruz. 2 gün önce Gazi meclisimizde şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile beraber milli dayanışma kardeşlik ve demokrasi komisyonunda kapsamlı bir sunum gerçekleştirdik. Şehit yakınlarımız ve Gazilerimize yönelik sunduğumuz mevcut hizmetler, aynı zamanda yeni dönemde terörsüz Türkiye sürecinde Bakanlığımızın çalışmalarını da ele aldık ve yapacaklarımızı da paylaştık. Bakanlık olarak bu kardeşlik iklimini daha da güçlendirmeyi asli bir görev olarak görüyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizde terörsüz Türkiye kardeşlik sofrasında şehit aileleri ve Gazilerimize bir araya geleceğiz. Biz dün olduğu gibi bugün de, yarın da her daim şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda bu istişareler, bu sofralar, bizler için çok çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, terörsüz Türkiye Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimiz ile birlikte yürüttüğümüz bir süreç ve biz bu süreci inşallah onlarla birlikte inşa edeceğiz. Biz de bu vesileyle tekrardan biz kapsamında bugün saat ziyaretlerimizde de ihtiyaçlarımızı tekrar yerinde tespit edeceğiz" dedi. - MUĞLA