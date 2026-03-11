Bakan Güler'den Savunma Açıklamaları - Son Dakika
Bakan Güler'den Savunma Açıklamaları

11.03.2026 18:00
Bakan Güler, İran, İsrail ve ABD geriliminde Türkiye'nin güvenlik tedbirlerini artırdığını belirtti.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran ile İsrail ve ABD arasındaki savaşın bölgeyi yeni bir ateş çemberine sürüklediğini belirterek, "Son gelişmelere göre karada, havada, denizde, sınır hattında ve siber alanlarda tedbirlerimizi artırdık. Ülkemizin hak ve menfaatlerini her koşulda korumaya, milletimizin güvenine layık olmaya yönelik azmimiz, kudretimiz ve kararlılığımız tamdır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Muş'a geldi. Muş Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Bakan Güler, Vali Avni Çakır ile de görüştü. Valilik ziyareti sonrası AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Güler, Terörsüz Türkiye konusunda değerlendirmede bulundu. Yıllardır ülkenin başına bela olan terörün tamamen ortadan kaldırılmasının, ülkenin geleceği açısından kritik bir hedef olarak durduğunu ifade eden Bakan Güler, "Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin kararlılıkla yürüttüğü Terörsüz Türkiye hedefi hem kalıcı güvenlik ortamına ulaşmamıza hem de toplumsal barış ve kardeşliğimizin güçlendirilmesine yönelik tarihi bir adımdır. Zira küresel güçlerin maşa olarak kullandığı terör örgütleri yıllardır bu birlik zemininin altını oymaya ve kaynaklarımızı heba etmeye çalışmıştır. Artık milletimizin engin feraseti ve devletimizin sarsılmaz kararlılığıyla bu karanlık sayfanın bir daha açılmamak üzere kapanması için güçlü bir irade ortaya konulmaktadır. Terörün olmadığı, güvenin, huzurun ve refahın hakim olduğu bir Türkiye sadece bugünün değil yarınlarımızın da en güçlü teminatıdır. Son dönemde bölgemizde yaşanan istikrarsızlıklar, çatışmalar ve savaşa evrilen gelişmeler sürekli artan risk ve tehdit gerçeğini her geçen gün daha açık biçimde ortaya koyarken Terörsüz Türkiye hedefimizin de ne kadar gerekli ve stratejik olduğunu bir kez daha bizlere göstermektedir" diye konuştu.

BULUNDUĞU HER COĞRAFYADA GÜVEN VEREN BİR ÜLKEDİR

İran ile İsrail ve ABD arasında yaşanan gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesinin bölgeyi yeni bir ateş çemberine sürüklediğini vurgulayan Bakan Güler, şunları söyledi:

"Savaşın genişlediği, güvensizliğin sürekli yayıldığı bir coğrafyada Türkiye çatışmanın değil, barışın ve sağduyunun tarafında yer almakta, istikrar adası olarak güvenliğin merkezi olma konumunu sürdürmektedir. Bu güçlü konum, etkin ve saygın askeri kapasitemizle birlikte yerli ve milli savunma sanayimizin, genç ve dinamik nüfusumuzun, gelişen ekonomimizin, en önemlisi de devlet-millet dayanışmamızın ürettiği bir neticedir. Ülkemiz müzakere masalarında etkin çözümler üreten, sahada caydırıcılığı hissedilen, bulunduğu her coğrafyada güven veren bir ülkedir. Bizim önceliğimiz daha fazla felakete yol açmadan karşılıklı saldırıların durdurulması yeniden diyalog ve diplomasi kanallarının açılmasıdır. Bu tutumumuzla birlikte İran'dan Lübnan'a geniş bir alanda etkisini gösteren çatışmaları yakından takip ediyor, hiçbir ihtimali göz ardı etmeden her gelişmeyi ülkemizin çıkarları doğrultusunda dikkatle analiz ediyoruz. Esasen önleyici ve stratejik esaslara dayalı savunma, güvenlik politikamız doğrultusunda sadece bu süreçte değil, önceden beri her türlü kriz ve tehdit durumuna uygun hazırlıklarımız bulunmaktadır. Son gelişmelere göre de karada, havada, denizde, sınır hattında ve siber alanlarda tedbirlerimizi artırdık. Ülkemizin hak ve menfaatlerini her koşulda korumaya, milletimizin güvenine layık olmaya yönelik azmimiz, kudretimiz ve kararlılığımız tamdır. Bu noktada kahraman ordumuzun sahip olduğu yüksek kabiliyet, disiplin ve fedakarlık ile yüksek teknolojik donananım ve milletimizin sarsılmaz desteği en önemli güvencelerimizdir."

HER ALANDA ÖNEMLİ GELİŞMELER

Türkiye'de her alanda önemli gelişmeler kaydedildiğini ifade eden Bakan Güler, "Savunma sanayinden ekonomiye, altyapıdan ulaştırmaya, sağlıktan turizme kadar her alanda önemli ilerlemeler kaydetmektedir. Yapılan yeni yollarla hastanelerle, okullarla, sosyal yatırımlarla, şehirlerimizin çehresi değişmekte, gelişimi hızlanmaktadır. Esasen şehirlerimizin kalkınması, üretim kapasitelerinin artması ve gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen eser ve hizmet siyasetinin temelini oluşturmaktadır. Bu şekilde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize adım adım yaklaşırken her bir şehrimiz de kendi potansiyeliyle bu kutlu yürüyüşümüzün ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Teşkilatlarımız da bu konuda kendi bölgelerinde önemli sorumluluklar üstlenmektedirler" dedi.

Kaynak: DHA

