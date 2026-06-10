Bakan Güler Kahramanmaraş'ta birlikleri denetledi - Son Dakika
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Bakan Güler Kahramanmaraş'ta birlikleri denetledi

10.06.2026 21:54
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kahramanmaraş'ta birlikleri denetledi, belediye ve AK Parti'yi ziyaret etti. Deprem sonrası 73 bin 956 bağımsız bölümün teslim edildiğini belirten Güler, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin şehirlerin kalkınmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

1) BAKAN GÜLER, KAHRAMANMARAŞ'TA BİRLİKLERİ DENETLEDİ (4)

BELEDİYE VE AK PARTİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi ziyaretinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek Başkan Fırat Görgel ile görüştü. Ziyarette Başkan Görgel, başta ulaşım, altyapı, üstyapı, sosyal donatılar ve çevre yatırımları olmak üzere Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Güler'e bilgi verdi.

Bakan Güler, daha sonra AK Parti Başkanlığı'na geçerek Başkan Muhammed Burak Gül'ü ziyaret edip partililerle bir araya geldi. Ziyaretin ardından Güler, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ne geçerek AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

'TÜRKİYE; MASADA SÖZÜ DİNLENEN, SAHADA GÜCÜ HİSSEDİLEN BİR ÜLKE KONUMUNDADIR'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, burada yaptığı konuşmada depremlerden sonra Kahramanmaraş'a geldiğini ve acı bir tabloya şahitlik ettiğini, bugün ise şehrin yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalktığını gördüğünü söyledi. Bugüne kadar Kahramanmaraş'ta 52 bin 575 konut, 15 bin 615 köy evi ve 5 bin 766 iş yeri olmak üzere toplam 73 bin 956 bağımsız bölümün vatandaşlara teslim edildiğini ifade eden Bakan Güler, içinde bulunulan dönemin yalnızca şehirleri yeniden ayağa kaldırmayı değil, aynı zamanda güçlü bir güvenlik anlayışını ve caydırıcı bir savunma kapasitesine sahip olmayı da zorunlu kıldığını kaydetti.

'TÜRKİYE, MASADA SÖZÜ DİNLENEN BİR ÜLKE KONUMUNDADIR'

Yakın coğrafyada yaşanan gelişmelerin güvenlik risklerini ve belirsizlikleri giderek arttırdığını gösterdiğini aktaran Bakan Güler, şunları söyledi:

"Buna rağmen Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde izlediği dengeli, etkin ve çok boyutlu politikalar sayesinde bu ateş çemberinde istikrarın ve güvenliğin merkezi olmayı sürdürmektedir. Ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için gece gündüz demeden çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sahip olduğu yüksek harekat kabiliyeti nitelikli ve fedakar personeli ve modern sistemleriyle ülkemizin gücüne güç katmaktadır. Bugün Türkiye'nin bölgesel krizlerin yönetiminden uluslararası barış ve istikrara sağladığı katkılara kadar pek çok konuda oynadığı aktif rol artık herkes tarafından kabul edilen stratejik bir gerçeklik haline dönüşmüştür. Bugün Türkiye, masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen, dostlarına güven veren ve krizlerin çözümünde aranan bir ülke konumundadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pek çok coğrafyada icra ettiği görevler, katılım sağladığı misyon ve tatbikatlar ile yerli ve milli savunma sanayimizin ulaştığı mümtaz seviye de ülkemizin bu başarılarında en önemli dayanaklarındandır. Kara, deniz ve hava platformlarımızdan insansız sistemlere kadar pek çok alanda ortaya koyduğumuz başarılar ordumuzun gücünü daha da tahkim ederken ülkemizin prestijini de artırmakta ve ülke ekonomimize müstesna katkılar sunmaktadır.ö

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE, ŞEHİRLERİMİZİN DAHA HIZLI KALKINMASI ANLAMINA DA GELMEKTEDİR'

Konuşmasında 'Komando' ve 'Büyük ve Güçlü Türkiye' videolarını da izlettiren Bakan Yaşar Güler, böylesine kritik bir dönemde ülkedeki milli birlik ve beraberliği daha da güçlendirmenin büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye süreci de tarihi bir dönüm noktasıdır. Şüphesiz ki bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların temelinde aziz şehitlerimizin fedakarlıkları, kahraman gazilerimizin cesareti Mehmetçiğimizin kararlılığı güvenlik güçlerimizin gayretleri ve aziz milletimizin desteği bulunmaktadır. Terörsüz Türkiye; güvenlik alanındaki kazanımlarımızı kalıcı hale getirme iradesinin yanı sıra aynı zamanda şehirlerimizin daha hızlı kalkınması, yatırımların artması, vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükselmesi ve kaynaklarımızın çok daha verimli kullanılması anlamına da gelmektedir. Kahramanmaraş gibi üretimiyle, girişimciliğiyle ve çalışkan insanlarıyla ülkemize büyük katkılar sağlayan şehirlerimiz de bu süreçten önemli kazanımlar elde edecektir. Şu bir gerçek ki ülkemiz, bugün her alanda büyüyen gelişen ve güçlenen bir ülkedir. Son yıllarda başta savunma ve güvenlik olmak üzere ulaştırmadan sağlığa, eğitimden enerjiye kadar her alanda yapılan yatırımlarla büyük bir gelişim kaydetmiştir.ö

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Güler Kahramanmaraş'ta birlikleri denetledi - Son Dakika

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