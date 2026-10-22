Bakan Gürlek: "64 dosyada 71 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık"

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda, "Yıllar geçse de faillerin peşini bırakmayacağız, 64 dosyada 71 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık" ifadelerinde bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin faili meçhul dosyaların aydınlatılması, hakikatin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin titiz çalışmaları sonucunda 3 ayrı dosyada önemli gelişmeler kaydedildiğini ifade etti.

21 yıllık dosyada 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde 2005 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Muharreme Oral'ın dosyasına ilişkin bilgi veren Gürlek, aile bireyleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin gizli tanık beyanı ile şüphelilerin iletişim kayıtlarının birlikte değerlendirildiğini bildirdi. Oral'ın bir kuyuya atıldığı iddiası üzerine 19 Ekim 2026 tarihinde operasyon gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti. Muharreme Oral'ın cansız bedenine ulaşılması amacıyla yer altı görüntüleme ve tarama cihazlarıyla yürütülen çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Mersin'de 10 yıllık dosyada 7 gözaltı

Mersin'de 9 Ekim 2016 tarihinde kaçırılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Furkan Coşkun'un dosyasının da yeniden incelendiğini belirten Gürlek, tanık beyanları ve iletişim kayıtlarının değerlendirildiğini ifade etti. Bazı tanıklarla şüpheliler arasında iletişim bağlantıları tespit edilmesi üzerine 20 Ekim 2026 tarihinde 9 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını kaydeden Gürlek, şüphelilerden 7'sinin gözaltına alındığını, 2'sinin ise ceza infaz kurumunda bulunduğunun belirlendiğini bildirdi. Coşkun'un akıbetinin aydınlatılmasına yönelik soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Mehmet Çabuk'un gömüldüğü yerde kemik parçaları bulundu

Osmaniye'de 2016 yılında kaybolan Mehmet Çabuk'un dosyasında ise yeni beyanlar üzerine soruşturmanın derinleştirildiğini aktaran Gürlek, cezaevinde bulunan bir şüphelinin Çabuk'u 27 Ocak 2016 tarihinde öldürerek bir evin bahçesine gömdüğünü itiraf ettiğini açıkladı. Şüphelinin yer göstermesi üzerine yapılan kazılarda, beton zeminin yaklaşık 4 metre altında kemik parçalarına ulaşıldığını belirten Gürlek, kalıntıların kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini bildirdi. Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

"Hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız"

Yeni delillerin, teknik incelemelerin ve yıllar sonra ortaya çıkan beyanların sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceklerini vurgulayan Gürlek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hakikatin izini sürmekten ve adaletin tecellisi için çalışmaktan vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Gürlek, soruşturmaları titizlikle yürüten Menemen, Mersin ve Osmaniye Cumhuriyet başsavcılıklarına, ilgili kolluk birimlerine ve emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür ederek, "Adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.