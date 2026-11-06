Bakan Gürlek: Çalışanların hakkının yenilmesine asla rıza göstermeyiz

BAKAN IŞIKHAN: ESKİ HÜKÜMLÜLERE HİBE DESTEĞİNİ 550 BİN LİRAYA YÜKSELTTİK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı Toplantısı'nın ardından Mardin Valiliği ve Mardin Adliyesini ziyaret etti. Bakan Gürlek, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile birlikte Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen 'İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'na katıldı.

Bakan Işıkhan, fuarda yaptığı konuşmada, kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere sağlanan hibe desteği üst limitinin bu yıl 550 bin liraya yükseldiğini belirterek, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı, emeğin, insan hayatındaki dönüştürücü gücünün, meslek edinmenin ve yeniden başlamanın ne kadar kıymetli olduğunun somut bir göstergesidir. İnsan hayatında hatalar, yanlış tercihler ve bazen telafisi güç hadiseler yaşanabilir. Ancak önemli olan insanın geçmişindeki hatalarına mahkum edilmemesi, yeniden ayağa kalkabilmesi ve topluma faydalı birey olarak hayatına devam edebilmesidir. Adalet toplumun huzurunu ve güvenliğini teminat altına alırken insana yeniden bir gelecek kurma fırsatı da sunar. İşte bugün burada sergilenen her bir ürünün ardında bu anlayışın somut bir karşılığı bulunmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizler de insanımızın meslek edinmesini, becerilerini geliştirmesini ve üretken bir hayatın içerisinde yer almasını son derece kıymetli buluyoruz. Bu anlayışla Adalet Bakanlığımızla kıymetli bir iş birliği yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl bakanlıklarımız arasında imzaladığımız protokolle hükümlülerin, yükümlülerin ve eski hükümlülerin istihdam imkanlarını geliştirmeyi ve çalışma hayatına katılımlarını kolaylaştırmayı hedeflemekteyiz. Ceza ve İnfaz kurumlarında kazanılan bir mesleğin tahliye sonrası yeni bir hayatın kapısı olmasını da destekliyoruz. İŞKUR aracılığıyla yürüttüğümüz çalışmalarda da eski hükümlü vatandaşlarımızın istihdama katılmalarına destek oluyoruz. Nitekim bu sene kendi işini kurmak isteyen eski hükümlü vatandaşlarımıza sağladığımız hibe desteğinin üst limitini bu yıl 550 bin liraya yükselttik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin her alanda gelişmesi ve insanı merkeze alan kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bizler inanıyoruz ki güçlü bir Türkiye adaletiyle, toplumsal dayanışmasıyla, üretim gücüyle ve her bir vatandaşına sunduğu fırsatlarla yükselecektir. Bu anlayışla milletimize hizmet etmeye ve ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'30 EKİM İTİBARIYLA FAALİYETERLERİMİZDE YER ALAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ SAYISI 82 BİN'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, burada yaptığı konuşmada, "İşyurtları Kurumumuz bünyesinde 379 İşyurdu Müdürlüğü, 200'ü aşkın iş ve meslek kolunda faaliyet göstermektedir. Mobilyadan tekstile, metal işlerinden gıdaya, tarım ve hayvancılıktan elektrik-elektroniğe, inşaat ve onarımdan el sanatlarına kadar çok geniş bir alanda eğitim ve üretim gerçekleştirilmektedir. Bu büyük yapının yürütülmesinde 12 bin 635 personelimiz görev yapmaktadır. 2025 yılı içerisinde 77 binden fazla hükümlü ve tutuklu, çalışma ve işbaşı mesleki eğitim süreçlerine katılmıştır. Böylece bu süreçlere katılım, 2024 yılına göre yaklaşık yüzde 32,6 oranında artmıştır. 2026 yılında da bu çalışmalarımızı sürdürdük. 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla, yıl içerisinde faaliyetlerimizde yer alan hükümlü ve tutuklu sayısı yaklaşık 82 bine ulaşmıştır. Halen bu faaliyetlerin içerisinde yer alan hükümlü ve tutuklu sayısı ise 32 binin üzerindedir. Ancak bizim için bu rakamlar kadar önemli olan, insanların ceza infaz kurumlarından hangi bilgi ve becerileri kazanarak ayrıldıklarıdır. Bu nedenle üretim faaliyetlerini mesleki eğitimle desteklemeye özel bir önem veriyoruz. Ceza infaz kurumlarımızdaki Mesleki Eğitim Merkezi sayısını son 6 ay içerisinde 67'den 73'e çıkardık. Ekim 2026 sonu itibarıyla 1306 hükümlü öğrencimiz bu merkezlerde eğitimlerine devam etmektedir. Eğitimlerin sonunda kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri ile meslek lisesi diplomaları verilmektedir. Ceza infaz kurumuna bir mesleği olmadan giren bir insanın, tahliye olduğunda elinde geçerli bir meslek belgesiyle çıkabilmesi son derece kıymetlidir. Ancak bu belgenin çalışma hayatında karşılık bulması da en az onun kadar önemlidir. Amacımız, kişinin bir işyerinde çalışabilmesi, kendi işini kurabilmesi ve ailesinin geçimine kendi emeğiyle katkı sağlayabilmesidir. Bu noktada yalnızca kurumlarımızın kendi imkanlarıyla yetinmiyor, kamu kurumlarımızla ve özel sektörümüzle güçlü mesleki iş birlikleri yürütüyoruz. Kasım 2026 itibarıyla kamu sektörüyle yapılan 80 ayrı sözleşme ve özel sektörle yapılan 105 ayrı sözleşme kapsamında, toplam 4 bini aşkın hükümlü ve tutukluya doğrudan çalışma ve mesleki deneyim imkanı sağlanmaktadır. Çünkü ceza infaz kurumunda edinilen mesleki tecrübenin gerçek çalışma hayatıyla buluşması, kişinin tahliye sonrasında istihdama katılımını güçlendirmektedir. Önümüzdeki dönemde bu iş birliklerini daha da geliştirecek, kamu işyerlerinde eski hükümlü çalıştırılmasına ilişkin kanuni yükümlülüğün etkin uygulanmasının da takipçisi olacağız. İnsanın toplumsal hayata yeniden hazırlanmasını, manevi rehberlik ve eğitim çalışmalarıyla da destekliyoruz. Bu kapsamda hafızlık eğitimini tamamlayan hükümlülerimizin olması da yürütülen çalışmaların kıymetli sonuçlarından biridir. Bütün bu çalışmalarla, kişinin tahliye sonrasında kendisine yeni, meşru ve üretken bir hayat kurabileceği imkanları güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü yeniden suça yönelmeyi önlemenin en etkili yollarından biri de insanın böyle bir hayatı kurabilecek donanıma ve umuda sahip olmasıdır" dedi.

'SUÇLULARLA VE ORGANİZE SUÇ ÇETELERİYLE MÜCADELEDE HİÇBİR TAVİZ VERİLMEMEKTEDİR'

Bakan Gürlek, konuşmasının devamında, şunları söyledi:

"Devletimiz, vatandaşımızın huzuruna kasteden suçlularla ve organize suç çeteleriyle hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde mücadele etmekte ve bu mücadelede hiçbir taviz vermemektedir. Ancak güçlü devlet anlayışımız bununla sınırlı değildir. Cezasını çeken insanın yeniden suçun içine sürüklenmemesi, bir meslek ve iş sahibi olarak hayatını yeniden kurabilmesi için ortaya koyduğumuz irade de bu anlayışın bir gereğidir. Devletimizin insana uzattığı el, bu sorumluluğun ifadesidir. Bir taraftan suç ve suç örgütleriyle mücadelede tavizsiz bir iradeyi sürdürürken, diğer taraftan hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması için gerekli imkanları oluşturmaktan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Biz bu anlayışı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı 'Adaletin Yüzyılı' kılma hedefimiz, ceza ve infaz alanındaki çalışmalarımıza da yön vermektedir. Bu hedef bizim için yalnızca yargılamaların hızlanması veya adliye hizmetlerinin geliştirilmesi değildir. Hükümlü ve tutukluların eğitim ve meslek edinme imkanlarının artırılması, kurumlarımızın fiziki ve teknik kapasitesinin geliştirilmesi, personelimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve tahliye sonrasında kişinin toplumsal hayata katılımının desteklenmesi de bu hedefin ayrılmaz parçalarıdır. İşyurtlarımızın eğitim ve üretim kapasitesini artırmaya, yeni meslek alanları oluşturmaya, teknolojik imkanları daha etkin kullanmaya, kamu ve özel sektörle iş birliklerini genişletmeye bu anlayışla devam edeceğiz. Burada kazanılan her meslek, edinilen her beceri ve ortaya çıkan her ürün, bir insanın geleceğine yapılan yatırımdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı 'Adaletin Yüzyılı' kılma hedefimiz doğrultusunda hukuk devletimizi güçlendirmeye, toplumumuzun huzurunu korumaya ve ceza infaz sistemimizi daha güçlü hale getirmeye devam edeceğiz."

Salih KESKİN/Seyfettin EKEN/MARDİN,