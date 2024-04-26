Politika

Bakan Işıkhan: "2023'te 464 bini aşkın kadını işe yerleştirdik"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan:

"Kadınların gücüne ve desteğine ihtiyacımız var"

"Kayıt dışı istihdam hem insanlarımızın hem de ülkemizin geleceği için ciddi bir tehdit"

SAMSUN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 2023 yılı içerisinde 464 bini aşkın kadının işe yerleştirilmesini sağladıklarını açıkladı. Bakan Işıkhan ayrıca, "Kayıt dışı istihdam hem insanlarımızın hem de ülkemizin geleceği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bugün tüm dünyada hayranlıkla takip edilen bir sosyal güvenlik sistemimiz var" ifadelerini kullandı.

Bakan Vedat Işıkhan, "İş Pozitif Kadın İstihdamı Fuarı" açılışı için geldiği Samsun'da ilk olarak Samsun Valiliği'ni ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Işıkhan, ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonuna geçerek İş Pozitif Kadın İstihdamı Fuarı açılışına katıldı.

Toplantının açılışında söz alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile Samsun Valisi Orhan Tavlı, kadın istihdamının öneminin farkında olduklarını belirterek, kadının işgücüne katılması konusunda üzerlerine düşen görevleri eksiksiz yerine getireceklerini ifade ettiler.

"Kadınların gücüne ve desteğine ihtiyacımız var"

Geçmiş yüzyıllarda olduğu gibi bu yüzyılda da kadının gücü ve desteğine ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Geçtiğimiz Şubat ayında Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde kadın istihdamına destek olacak yeni bir projenin duyurusunu yapmıştık. İnşallah ülke çapında bir seferberliğe dönüşmesini arzu ettiğimiz bu projemizi tüm bölgelerimize ve 81 ilimize duyurmak üzere yaklaşık 2 aydır bölge bölge, il il geziyoruz. İstiyoruz ki bu önemli girişimden bütün kadınlar haberdar olsun ve yararlansın. Biliyorsunuz ki kadın istihdamı, Türkiye olarak bizim 21 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğumuz, gelecek hedef ve vizyonumuzun temel argümanları arasında yer alan önemli bir konudur. Geleceğin güçlü Türkiye'sine giden yol, kadın erkek her bir insanımızın, sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde imkanı ölçüsünde yer aldığı topyekun bir seferberlik şuurundan geçmektedir. Bu sebeple, geçmişten günümüze binlerce yıldır olduğu gibi önümüzdeki yüzyılda da kadınların gücüne ve desteğine ihtiyacımız var. Biz, kadını baş tacı sayan bir inancın ve kültürün temsilcileriyiz. Nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların gücü olmadan, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Bu sebeple kadınların toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek projeler geliştirme gayreti içerisindeyiz. Sağlıktan eğitime, sanattan spora, bürokrasiden siyasete her zaman yanlarında olduğumuz gibi çalışmak, üretmek, ülkemize ve milletimize değer katmak isteyen bütün kadınları destekliyoruz" diye konuştu.

"2023 yılı içerisinde 464 bini aşkın kadının işe yerleştirilmesini sağladık"

İŞKUR vasıtası ile kadınları işgücüne entegre ettiklerini dile getiren Bakan Vedat Işıkhan, "Son 21 yılın rakamlarına baktığımızda ise İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirdiğimiz 13 milyonu aşkın vatandaşımızın 4 milyondan fazlasını kadınlar oluşturmaktadır. Yine son 21 yılda, kurumumuz İŞKUR'un Aktif İşgücü Programlarından yararlanan vatandaşlarımızın sayısına baktığımızda ise yaklaşık 5 milyon insanımızın 2 buçuk milyonunu kadınlar oluşturmuştur. İŞKUR aracılığıyla sadece 2023 yılı içerisinde 464 bini aşkın kadının işe yerleştirilmesini sağlamış durumdayız. Eğitim, özellikle nitelikli iş gücünü artırma noktasında hayati bir öneme sahiptir. Yine 2023 yılı boyunca 877 bine yakın kadına danışmanlık hizmeti vermiş durumdayız. Sadece danışmanlık hizmeti alanların sayısına baktığımızda bile kadınların çalışma isteği ve azmini görebiliyoruz. Biz de bakanlık olarak bu azmi ve kararlılığı, sahip olduğumuz tüm imkanları seferber ederek birer katma değere dönüştürmenin gayreti içerisindeyiz. İş Pozitif Projemiz de tam olarak böyle bir anlayışın eseridir. Proje kapsamında, 10 bakanlığımızın proje ortağı olduğu, tüm kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacak, İş-Pozitif adı altında bir bilgi sistemi kurduk" şeklinde konuştu.

"Kayıtlı istihdam hepimiz için çok önemli"

Kayıtlı istihdamın önemine de değinen Bakan Işıkhan, "Kayıt dışı istihdam hem insanlarımızın hem de ülkemizin geleceği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bugün tüm dünyada hayranlıkla takip edilen bir sosyal güvenlik sistemimiz var. Avrupa ve Amerika dahil, dünyanın bir çok ülkesinde artık insanlar hasta olmaktan dahi korkar hale geldi. Neden? Çünkü gönül rahatlığıyla güvenebilecekleri bir sosyal güvenceleri yok. Sosyal güvenlik hizmetlerinin sürdürülebilirliği noktasında birçok ülke ciddi finansal krizler yaşamaktadır. Mevcut güvenceleri için; ciddi ödemeler yapmak durumunda kalıyorlar. Sağlık problemi yaşadığında tek kuruş ödemeden tedavi alabilecekleri bir sosyal devlet anlayışları maalesef yok. Ancak bugün Türkiye'nin hangi şehrine giderseniz gidin, sadece TC kimlik belgenizle istediğiniz sağlık hizmetini rahatlıkla alabiliyorsunuz. Üstelik bu hizmeti her şehrimize adeta 5 yıldızlı otel konforunda inşa ettiğimiz son teknoloji ürün ve cihazlarla donattığımız hastanelerimizden alabiliyorsunuz. Tüm bunları, biz sosyal güvenlik reformuyla başardık. Bu sistemin, sürdürülebilir şekilde işlemesini sağlamanın en önemli yollarından birisi de çalışan, üreten tüm vatandaşlarımızın sistemin içerisinde, yasal bir şekilde yer aldığı sosyal güvenlik sürecinden geçmektedir. O nedenle kayıtlı istihdam hepimiz için çok önemli. Kadınların işgücüne katılımı da hem işgücü piyasasının genişlemesine ve üretkenliğin artmasına yardımcı olacak hem de sosyal güvenlik sistemimizin daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Kadın istihdamı aynı zamanda; sürdürülebilir bir ekonominin tesis edilmesinin yanı sıra sosyal uyum ve katılımı da beraberinde getirecektir. Bu noktada hedefimiz; bu alanla ilgili daha fazla politika geliştirmektir. Ben inanıyorum ki kadınlar, ülkemizin kalkınmasındaki en önemli gücü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kadınların Cumhuriyet'in kuruluş sürecinden itibaren büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğinin altını çizen Işıkhan, ayrıca şunları söyledi:

"Samsun'un kahraman kadınları çok iyi bilir ki, Milli Mücadele sürecinde kadınlar büyük fedakarlıklar göstererek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Milli Mücadele'nin ardından ülkemizin en zor zamanlarında çalışarak, üreterek toparlanma sürecimize omuz vermişlerdir. Bugün de yine aynı güçle çalışarak üreterek hem toplumsal hem de iktisadi kalkınmamıza katkı sağlayan emektar kadınlarımızla birlikte Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını inşallah Türkiye Yüzyılı yapacağız. Bu yüzden, Yüzyılın Kadın İstihdamı'nı gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bu projeye Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya, Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları ismini verdik. Projemizin başta, üreten tüm kadınlar olmak üzere, çalışma hayatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Kadınlara verdiği değerle, 21 yıldır kadınların hukuki, sosyal ve ekonomik özgürlük mücadelesini himaye eden Cumhurbaşkanımız, liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan'a ve Emine Erdoğan Hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Katılımlarınız ve destekleriniz için; siz değerli başkanlarımıza, milletvekillerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Program konuşmaların ardından Bakan Işıkhan'ın Samsun'da en çok kadın çalıştıran işletmelerine plaket vermesi ile devam etti. Bakan Işıkhan ve beraberindeki heyet açılış konuşmalarının ardından İş Pozitif Kadın İstihdamı Fuarı'ndaki stantları gezerek, kadınlardan bilgi aldı.

Programa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile kadın girişimciler katıldı.