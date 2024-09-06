Mardin, Türkiye Yüzyılı\'nın Kaderi Olacak

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Bakan Işıkhan: " Mardin'in, sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel kalkınmayı da gerekli kılan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu perçinleyecek temel motivasyonun merkez üslerinden biri olacağına inanıyorum"

MARDİN - 3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali içim Mardin'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Mardin'in, sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel kalkınmayı da gerekli kılan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu perçinleyecek temel motivasyonun merkez üslerinden biri olacağına inanıyorum." dedi.

Medeniyetlerin, dillerin ve dinlerin şehri Midyat'tan; sizlerin aracılığıyla, Mardin'in tüm ilçe ve beldelerine selam ve sevgilerimi yolluyorum diyen Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Kadim kültürümüzü nesilden nesile aktaran; en nadide el sanatlarından, yöresel tatlara, medeniyetimizi ilmek ilmek işleyen zanaat örneklerinden konserlere kadar birçok etkinliğin üç gün boyunca sergileneceği böyle bir festivalde hemşerilerimle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

Bildiğiniz gibi, Mardin benim baba ocağım, ata toprağım, memleketim. Böyle bir coğrafyanın evladı olmaktan gurur duyuyorum.

Mardin; Yüzyıllarca Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın, Süryani'nin, Ezidi'nin huzurla bir arada yaşadığı Mardin, geçmişten bugüne, birçok inanca, kültüre ve yaşam tarzına ev sahipliği yapmış kardeşliğin, birliğin, beraberliğin sembolü olmuş bir şehirdir.

Bugün de yine aynı barış ve hoşgörü iklimini muhafaza ederek, samimi bir aidiyet hisseden herkese kucak açmaktadır" dedi.

Bu özelliğiyle Mardin, ülkemizin tamamına ilham olduğunu aktaran Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Mardin'in, sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel kalkınmayı da gerekli kılan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu perçinleyecek temel motivasyonun merkez üslerinden biri olacağına inanıyorum.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; devlet ve millet el ele verip; bu hedeflerin gerçekleşmesi, Mardin'in kalkınması ve ilerlemesi için tüm imkanlarımızı ortaya koyarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirerek, çalışma hayatı hizmetlerimizi, istihdam teşvik politikalarımızı arttırarak sürdüreceğiz.

Mardin'i, bünyesinde barındırdığı tüm unsurlarıyla birlikte hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız.

Bu organizasyonlar vesilesiyle; Midyat'tan yayılacak olan bu kardeşlik dalgasının, ülkemizin her bir köşesine ulaşmasını, hatta sınırları aşarak tüm insanlığa ilham vermesini diliyorum" ifadelerini kullandı

Bu topraklarda Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve diğer dinlere ve dillere mensup insanlar, yüzyıllardır bir arada, barış ve kardeşlik içinde yaşamışlardır diyen Bakan Işıkhan konuşmasına şöyle devam etti,

"Midyat, tarihin ve medeniyetin kesiştiği bir nokta, bir kültür ve hoşgörü merkezi olarak her zaman göz kamaştırmıştır.

Her adımında geçmişin izlerini taşıyan bu güzel ilçemiz, kadim medeniyetlerin izlerini, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşama kültürünü bize sunmaktadır.

Bu topraklarda Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve diğer dinlere ve dillere mensup insanlar, yüzyıllardır bir arada, barış ve kardeşlik içinde yaşamışlardır.

Bugün de burada, aynı hoşgörü ve birlik ruhunu taşıyan bu festivalle, kültür ve sanatın birleştirici gücünü bir kez daha görüyoruz.

Sanat, insanın ruhunu besleyen, kültür ise toplumu şekillendiren önemli değerlerimizdir.

Kültür ve sanat, toplumun aynasıdır; bizi biz yapan, bizi geleceğe taşıyan en büyük gücümüzdür.

Mardin ve Midyat, bu topraklar, her geçen gün daha da dikkat çekiyor, daha da model haline geliyor ve değerleniyor.

Bu gelişim, buranın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin, evrensel değerlerin bir yansımasıdır" diye konuştu.

Konuşmasına festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek noktalayan Bakan Işıkhan,

"Günlük hayatımızda, bizlerin daha mutlu ve üretken olmamızı sağlayan bu tür kültürel ve sanatsal programların çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Bu bakımdan, Kültür Turizm Bakanlığımız himayelerinde, Midyat Belediyemiz ve Kaymakamlığımız tarafından düzenlenen bu değerli organizasyonda, emeği geçen herkesi tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diye aktardı.

Mardin ve Midyatımız tarihi ve kültür şehridir. Midyat özellikle tarihi mirasıyla, mimarisi ile, geleneksel el sanatlarıyla, yöresel lezzetler ile, kardeşlik hukukuyla ve kardeşlik ortamıyla sağlamış olduğu barış ortamıyla gerçekten kadim bir kent. Bizler de bu barış ve kardeşlik ortamının güçlenmesine katkı sağla böyle güzel festivallerinin yapılmasını önemsiyoruz ve bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen kıymetli belediye başkanımız ve kaymakamımız ve ekibini tebrik ediyoruz" dedi.