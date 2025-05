Bakan Işıkhan: "Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı temel hedefimizdir"

KAYSERİ - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kayseri'de 38. İş Sağlığı ve Güvenlik Haftası dolayısıyla açılan İş'te Güvenli Gelecek-İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı açılışında yaptığı konuşmasında, "Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı temel hedefimizdir" dedi.

Düzenlenen fuar açılışına Bakan Işıkhan ile birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, protokol üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Son 23 yılda her alanda ülkeyi geliştirdiklerini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Bu yıl 38'incisini düzenlediğimiz 'İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası' etkinlikleri kapsamında, Anadolu'muzun göz bebeği, tarihi İpek Yolu'nun kadim şehirlerinden birisi olan Kayseri'de; üniversitelerden sendikalara, meslek odalarından sivil toplum kuruluşlarımıza kadar pek çok paydaşımızla bir arada olmaktan ve sizleri burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bundan asırlar önce, ahilerin piri, Ahi Evran'a kucak açmış Kayseri, geçmişten günümüze; ticaretin, ekonominin merkez üssü olmuş, bin yıllık devletimizin üretim ve kalkınmasına büyük katkılar sağlamıştır. Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüyen kadrolar olarak, hangi işin başında olursak olalım, ülkemizin ve milletimizin istikbalini her daim aşkla, şevkle ve azimle inşa etmeye devam ediyoruz. Tarihimizden devraldığımız bu değerli mirasın sorumluluğuyla, özellikle son 23 yılda ülkemizi bir baştan bir başa en yüksek standartlarda hizmetlerle buluşturup; ekonomiden ihracata, sanayiden çalışma hayatına kadar her alanda ülkemizi büyüttük, geliştirdik. Refahı, tabana yaymak adına oluşturduğumuz yeni istihdam alanları ile ekonomide sağladığımız atılımları, kalıcı ve verimli hale getirmenin mücadelesini verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; bir taraftan ülkemizdeki işgücü ve istihdam oranlarını, hızla yukarı seviyelere çıkarırken, diğer yandan da insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını sağlamak için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.

"Çalışmalar sonucunda, yıllar içerisinde iş kazası ölüm oranının ciddi oranda azaldığını görüyoruz"

Bakan Işıkhan, dünyada her yıl 3 milyon kişinin iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Hiç kuşkusuz, çalışma hayatının kırmızı çizgilerinden birisi olarak gördüğümüz 'İş Sağlığı ve Güvenliği' bu koşulların başında yer alıyor. Bugün gerek ülkemizde gerekse dünyada iş kazaları hala ciddi bir sorun alanı olarak kritik önemini korumaya devam ediyor. ILO'ya göre, maalesef her yıl dünyada yaklaşık 3 milyon kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin çoğu, işle ilgili hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaya yönelik küresel çabaları artırmak amacıyla ILO, 2024-2030 yılları için yeni 'Küresel İş Sağlığı ve Güvenliği Stratejisini' kabul etmiştir. Ülkemiz tarafında da kabul edilen bu strateji, üye ülkeler, ilk olarak; Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevelerini iyileştirmeyi, ikincil olarak; ulusal ve küresel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği alanında koordinasyon, ortaklıklar ve yatırımların güçlendirilmesini ve son olarak; bu çerçevenin belirli tehlikelere, risklere, sektörlere ve mesleklere göre uyarlanması ve çalışma koşullarının çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını nasıl etkileyebileceğinin dikkate alınmasını önermektedir" ifadelerini kullandı.

Riskleri minimum seviyeye indirmek için tereddüt etmeden adım attıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, "Bakanlık olarak, elbette, hangi önlemi alırsak alalım yine de tehlike arz eden meslek gruplarının mevcudiyetini de göz önünde bulundurarak, riskleri minimum seviyeye indirecek her türlü adımı tereddüt etmeden atıyoruz. Tek bir çalışanımızın dahi mesleği sebebiyle hayatını kaybetmediği sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı temel hedefimizdir. Önceliğimiz işin geleceğinden önce işçimizin, çalışanımızın geleceğidir. Yani onların can güvenliği ve sağlığıdır. Bu hususta yasal altyapıdan farkındalık kampanyalarına kadar her türlü uygulamayı hayata geçirmiş durumdayız. İşletmelerimize sağladığımız teşvik ve destekler başta olmak üzere, Bakanlığımızca yapılan tüm bu çalışmalar sonucunda, yıllar içerisinde iş kazası ölüm oranının ciddi oranda azaldığını görüyoruz. Oranları daha da düşürmek için projeler geliştirmeye, rehberler, eğitim dokümanları, bilgilendirici kaynaklar yayınlanmaya, paydaşlarımızla buluşmaya ve sahaya yönelik denetim ve rehberlik faaliyetleri yürütmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz Şubat ayında 'İş'te Güvenli Gelecek Buluşmaları' adıyla bir seminer dizisi başlattık. İlkini; işçi ve memur sendikaları, işveren temsilcileri, esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu ile kamu kurumlarının katılımı ile Ankara'da gerçekleştirmiştik. İnşallah önümüzdeki süreçte bu seminerleri 5 ilimizde daha yapmayı planlıyoruz" dedi.

Bakan Vedat Işıkhan bazı şehirlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda öncelikli önem arz ettiklerini söyleyerek, "Tabii, her bir şehrimizin ekonomik ve sosyal dokusunun kendine has olması sebebiyle özellikle iş sağlığı ve güvenliği hususunda bazı şehirlerimiz öncelikli önem arz ediyor. Bu anlamda halihazırda 42 bin 173 iş yerine sahip ve ülkemizin istihdamının yaklaşık yüzde 2'sini barındıran Kayseri; sanayi, ticaret ve üretim alanlarında güçlü bir şehir olma konumunu uzun yıllardır sürdürmektedir. Bugün Kayseri denildiğinde ilk akla gelen kavramın ticaret olması bir tesadüf değil, şehrimizin bu alandaki başarısının bir sonucudur. Aynı zamanda, Kayseri'de istihdam oranı yüzde 45-50 ve işgücüne katılım oranı yüzde 50'dir. Bu yönüyle, iş sağlığı ve güvenliği alanında da dikkatle izlenmesi gereken illerimizin başında gelmektedir. Bu sebeple, iş yerlerinde güvenli çalışma ortamlarının sağlanması ve çalışanlara düzenli İSG hizmetinin verilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Şu an Kayseri'de 46 ortak sağlık güvenlik birimi, 3 iş hijyeni laboratuvarı, bin 720 İSG profesyoneli, 232 periyodik kontrol yetkilisi ve bin 157 işveren/işveren vekili eğitimi alan kişi bulunmaktadır. İSG profesyonel ihtiyacı ve mevcut profesyonel sayısına bakıldığında, ildeki iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sayılarının, ihtiyacın yüzde 100'ünden fazlasını karşılayacak düzeyde olduğu görülmektedir. Bu durum, Kayseri'nin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güçlü altyapısını da ortaya koymaktadır. Ancak unutmamalıyız ki iş sağlığı ve güvenliği bir kültür meselesidir. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, iş sağlığı ve güvenliği kültürü; toplumun tamamına yaygınlaştırılması gereken, sosyal hayatta en temel ihtiyaçlarımıza karşı gösterdiğimiz ihtimam kadar üzerinde durmamız ve refleks haline getirmemiz gereken bir konudur. Bu konunun tek başına yaptırımlarla ya da teknik altyapılarla çözülemeyeceğini, kolektif bir çaba ve toplumsal bir şuur gerektirdiğini çok iyi bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Eğitimlerimize çocuklarımızdan başlıyoruz"

Verdikleri eğitimlere ve projelere çocuklardan başladıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İş Sağlığı ve Güvenliği'nde başarılı olmak, çalışanların, işverenlerin, kamunun, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının, kısacası çalışma hayatının ekosistemi içerisinde tüm unsurların işbirliğini ve koordinasyonu gerekli kılmaktadır. Bu koordinasyonu sağlamak için, iş sağlığı ve güvenliği alanında tüm paydaşlarımızı dahil ederek 'Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi'ni kurduk. Bildiğiniz üzere; çalışanların görüşlerinin alınması ve eğitimi gibi tüm unsurları içerisinde barındıran, önleyici yaklaşımı benimseyen, İSG Kanunu ve alt düzenlemelerini yayımladık. İşverenler açısından güvenli bir çalışma ortamı sağlamanın zorunluluk olduğunu her platformda ifade ediyor, bu anlamda somut adımlar atıyoruz. Bu anlayışın içselleştirilmesi, kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme sağlamak için kamu olarak yaptığımız yasal düzenlemelerin yanı sıra, insanlarımızın bireysel gelişimine katkı sağlayabilecek faaliyetlerimize ağırlık veriyoruz. Bu alanda verdiğimiz eğitimlerimize, proje ve politikalarımıza çocuklarımızdan başlıyoruz."

Güvenlik kültürünü hem bireylerin hem de çocukların yaşamlarına koymaları gerektiğini söyleyen Bakan Işıkhan, "Etkinlik alanında da gördüğünüz gibi, çocuklarımıza çok küçük yaşlardan itibaren, okul öncesi eğitimde ve tüm okullarımızda bu bilinci kazandırmaya gayret ediyoruz. Bu noktada özellikle; öğretmenlere, anne ve babalara büyük iş düşüyor. Sizlerden ricamız; çocukların öğütlerden ziyade davranışları taklit ettiği gerçeğinden hareketle, güvenlik kültürünü öncelikle kendi yaşamınızda önemli bir yere konumlandırarak geleceğin yetişkinleri olacak evlatlarınıza da bu farkındalığı kazandırmanızdır. İnanıyorum ki bugünkü bilgi ve teknoloji çağının çocukları başta, sağlık ve güvenlik olmak üzere her alanda çok daha donanımlı ve çok daha bilinçli nesiller olarak geleceğe yön verecektir. Hafta boyunca çeşitli sektörlerde gerçekleştirilecek İSG uygulamalarının, etkinliklerin, fuar ve sempozyumun İSG farkındalığına ve daha güvenli bir çalışma hayatına önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Umuyoruz ki bu program süreci sonunda elde ettiğiniz bilgi birikimini sahaya yansıtacak ve ülkemizin bu alandaki ilerleyişinde aktif rol oynayacaksınız. Bu yıl 38'incisini düzenlediğimiz 'İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nı Anadolu'muzun göz bebeği, tarihi İpek Yolu'nun kadim şehirlerinden birisi olan Kayseri'de gerçekleştirmekten dolayı ayrı bir mutluluk ve heyecan içerisindeyiz. Bu vesileyle çalışarak, üreterek, kalkınma yolculuğumuza önemli bir kilometre taşı ekleyerek; ülkemizi, milletimizi, medeniyetimizi ve vizyonumuzu geleceğe taşıyan Kayseri'nin tüm emektarlarına teşekkür ediyor, organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından yapılan kurdele kesimi ile İş'te Güvenli Gelecek - İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı açıldı.