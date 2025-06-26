Bakan Kacır: Macaristan ile ticaret portföyümüzü çeşitlendireceğiz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye- Macaristan ilişkilerine ilişkin, Liderlerimiz tarafından bizlere gösterilen 6 milyar dolarlık ticaret hedefine kararlılıkla ilerlerken, ticaret portföyümüzü yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerle çeşitlendirmeyi öncelikli görüyoruz dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bakanlıkta Türkiye-Macaristan 9'uncu Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na başkanlık etti. İki bakan, Türkiye-Macaristan 9'uncu Dönem KEK Protokolü'nü imzaladı. Bakan Kacır, Macaristan'ın Türkiye için kıymetli bir dost olduğu gibi Avrupa'nın merkezindeki konumuyla önemli bir yatırım ve ticaret ortağı olduğunu belirterek, Avrupa Birliği, OECD, NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı gibi çok taraflı platformlarda da yakın bir müttefikimizdir. Macaristan'ın Avrupa Gümrük Birliği'nin modernizasyon sürecinde ülkemize verdiği destek, Türk Yatırım Fonu'na katılımı, Kuraklıkla Mücadele Enstitüsü gibi projelerdeki iş birliği, ortaklığımızın somut göstergeleridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Sayın Viktor Orban'ın güçlü iradeleri ve ortak vizyonları doğrultusunda, geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükseltilen ikili ilişkilerimiz, her geçen gün çok daha stratejik bir boyut kazanıyor. Bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla, 4,4 milyar dolara yükselen karşılıklı ticaretimizi hem büyüklüğü hem de çeşitliliği itibariyle güçlenen ticaret ve ekonomik ortaklığımızın göstergesi addediyoruz. Liderlerimiz tarafından bizlere gösterilen 6 milyar dolarlık ticaret hedefine kararlılıkla ilerlerken, ticaret portföyümüzü yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerle çeşitlendirmeyi öncelikli görüyoruz diye konuştu.

'300'DEN FAZLA TÜRK ŞİRKETİ ORTAKLIK RUHUNA KATKIDA BULUNUYOR'

Macaristan ile sadece ticaretin değil, karşılıklı yatırımların da önemli bir ivme yakaladığını vurgulayan Bakan Kacır, Bugün Macaristan'da faaliyet gösteren 300'den fazla Türk şirketi ve Türkiye'de yatırım gerçekleştirmiş 100'den fazla Macar firması, 2 ülkenin ortaklık ruhuna katkıda bulunuyor, kazanıyor, kazandırıyor. Yürüttükleri başarılı projelerle dünyada bir marka haline gelmiş Türk müteahhitlik sektörünün yol, konut ve enerji santral inşaatı gibi farklı alanlarda gerçekleştirdikleri 2 milyar dolar değerinde 70 projeyle Macaristan'ın kalkınmasında aktif rol üstlenmeleri, bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Benzer başarı hikayelerini başta Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler olmak üzere, diğer coğrafyalarda da birlikte gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Elbette artan ekonomik ve ticari ilişkilerin desteklenmesi bağlamında güvenli ve etkin ulaştırma altyapısı büyük önem taşıyor. Macaristan'ın ulaştırma belgeleri konusundaki yapıcı yaklaşımını takdir ediyoruz dedi. Bakan Kacır, 2024'te Macaristan tarafından sağlanan 6 bin ikili ve 160 bin transit izin için teşekkür etti. 2025'te talep edilen yeni izinlerin de ortak komite toplantısında ele alınmasını beklediklerini belirtti.

'İŞ BİRLİĞİMİZİ EN İLERİ DÜZEYE TAŞIYACAĞIZ'

Bakan Kacır, ortak geleceği, bilgi, teknoloji ve yenilik üzerine inşa etme arzusunda olduklarını belirterek, Bu anlayışla Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi, 6'ncı toplantısında 2025 yılını Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı ilan etmiştir. Bu mutabakata vardığımız eylem planı doğrultusunda, dijitalleşmeden yapay zekaya, bilim ve teknolojiden Ar-Ge'ye, savunma sanayisinden uzaya, otonom ve elektrikli araçlardan mobiliteye uzanan 15'ten fazla başlıkta 50'ye yakın faaliyet planladık. Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı'nda stratejik iş birliklerini hayata geçirmek üzere, öncelikli alanlarda 20 Türk ve 20 Macar paydaşı bakanlığımızın eş güdümüzde buluşturduk. Benzer şekilde Avrupa Birliği'nin, Ufuk Avrupa ve Dijital Avrupa programlarında da ortak projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda bilim, teknoloji, inovasyon ve sınai mülkiyet alanlarındaki anlaşma metinlerinde uzlaşıya vardık ve bunları en kısa zamanda imzalamayı planlıyoruz. Yılın 2'nci yarısında bu çabaları hızlandırarak eylem planının uygulanmasını tamamlayacağımıza ve bu alanlardaki iş birliğimizi en ileri düzeye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum dedi.

'YENİ ORTAKLIKLARLA, ADIMLARIN MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIZ'

Macaristan ile kurulan Savunma İnovasyon Çalışma Grubu'nun (DIWG) Bakanlar Toplantısı'nın ilkinin 3 Şubat'ta gerçekleştirildiğini hatırlatan Kacır, Belirlediğimiz yol haritası ile savunma teknolojileri ve inovasyon alanlarında yeni stratejik ortaklıklar kurmak ve ortak projeler geliştirmek için ilk adımları attık. Önümüzdeki dönemde; insansız hava ve kara sistemleri, simülasyon ve eğitim teknolojileri, test ve inovasyon merkezleri gibi stratejik alanlarda, yeni ortaklıklarla bu adımların meyvelerini toplayacağız. İlaveten, NATO DIANA ve NATO İnovasyon Fonu gibi platformlarda iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacağız. Yine bilindiği üzere, enerji alanı 2 ülke ilişkilerinde önemli ve öncelikli gelişim sahasıdır. Ülkemiz son dönemde yaptığı doğal gaz ihracat anlaşmalarıyla, Avrupa'nın enerji arz güvenliğindeki rolünü gün geçtikçe perçinliyor. Türk Akımı Boru Hattı üzerinden Macaristan'a sağlanan 275 milyon metreküplük doğal gaz ihracatı, enerji iş birliğimiz açısından tarihi bir eşik niteliği taşıyor. Arzumuz; TPAO, BOTAŞ ve TENMAK ile Macar muhataplar arasında artan iş birliğinin de önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji, hidrojen ve nükleer enerji gibi stratejik alanlarda her iki ülkenin ortak kazanımlarını artıracak kalıcı projelerle taçlanmasıdır diye konuştu.

'TÜRK AKIMI BİZE YARDIMCI OLDU'

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ise Ukrayna'nın Rus petrol ve doğal gazını kesmeye çalıştığını belirterek, bu durumun Macaristan'da elektrik, su gibi temel ihtiyaçların fiyatlarının 2 katına çıkmasına sebebiyet vereceğini vurguladı. Szijjarto, ucuz Rus petrol ve doğal gazından vazgeçmek istemedikleri için Ukrayna'nın bu yöndeki planlarını reddettiklerini belirtti. Szijjarto ayrıca Türkiye'nin Türk Akımı sayesinde kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.