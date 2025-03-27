Bakan Kacır: "Türk milleti gökyüzüne imzasını atıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bütün dünyada satılan insansız hava araçlarının yüzde 68'ini Türkiye üretiyor. Bayraktar, Anka, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, KAAN ve Kızılelma'yla Türk milleti gökyüzüne imzasını atıyor. ve bütün bunları gencecik insanlarla yapıyoruz. Bizim savunma sanayinde insan kaynağımızın yaş ortalaması 29-30 düzeyinde" dedi.

Burdur'daki programı çerçevesinde Burdur İkinci Organize Sanayi Bölgesindeki bir mermer fabrikasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Sanayici ve İş İnsanları İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıdan önce yöresel ürünler sergisini gezen Bakan Kacır, el emeği ile üretilen ürünler hakkında bilgi aldı. Burdur Valiliği tarafından düzenlenen Vefa İftarı'na katılan Bakan Kacır, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler, iş insanları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine seslendi.

"Türkiye'nin dört bir yanında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın liderliğinde adete bir seferberlik ruhuyla kalkınma yolculuğumuza devam ediyoruz" diyen Bakan Kacır, "Türkiye'yi baştan başa organize sanayi bölgeleriyle, endüstri bölgeleriyle, teknoloji geliştirme bölgeleriyle donatıyor, bir yandan üretim gücümüzü yükseltiyor bir yandan araştırma geliştirme inovasyon kabiliyetlerimizi daha ileriye taşımanın gayreti içinde oluyoruz. 22 yıllık dönemi bilim, sanayi, teknoloji, inovasyon alanlarında gerçekten altın bir dönem olarak tarif edebiliriz. Hangi göstergeye baksak, bir Türkiye'nin üzerine adeta birkaç Türkiye'yi hep birlikte ilave ettiğimizi görürüz. Türkiye 22 yıl öncesinde sadece 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeyken, bugün 262 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeyiz. Türkiye'nin 22 yıl öncesinde 10 milyar dolar yüksek ve orta yüksek teknoloji ihracatı varken, bugün 100 milyar dolardan fazla yüksek ve orta yüksek teknoloji ihracatı yapabilen bir ülkeyiz. Avrupa'nın en önemli üretim merkezlerinden biriyiz. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Düz cam üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Demir çelik ve çimentoda Avrupa'nın lider ülkesiyiz. Beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinciyiz. Türkiye muazzam bir üretim gücü bugün. ve artık bu üretim gücü daha yüksek katma değerle taçlanıyor. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında AR-GE merkezleri kurduk. Türkiye'nin dört bir yanında teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar inşa ettik. Teknoparkların sayısını 2'den 106'ya çıkardık. Teknoparklarda faaliyet gösteren firma sayısını 56'dan 11 bin 500'e yükselttik. ARGE insan kaynağımızı on misline yani 292 bine çıkardık. ARGE harcamalarımızı 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttik. Milli gelir içinde ARGE harcamalarına ayırdığımız pay İtalya, İspanya gibi gelişmiş bazı Avrupa ülkeleriyle aynı düzeyde. Bütün bunların neticelerini de görüyoruz. Türkiye artık yüksek teknoloji ürünlerinde dünyada bir numara olmuş işlere imza atıyor" dedi.

"Türk milleti gökyüzüne imzasını atıyor"

"20. yüzyılda parasını ödesek dahi alamadığımız hava araçları ile karşı karşıyayken Vecihi Hürkuş'un, Nuri Demirağ'ın hayalleri, umutları bu ülkede akamete uğratılmışken şimdi 21. yüzyılda ise yeni nesil havacılıkta Türkiye dünyanın lideri oldu" diyen belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır; "Bütün dünyada satılan insansız hava araçlarının yüzde 68'ini Türkiye üretiyor. Bayraktar, Anka, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, KAAN ve Kızılelma'yla Türk milleti gökyüzüne imzasını atıyor. ve bütün bunları gencecik insanlarla yapıyoruz. Bizim savunma sanayinde insan kaynağımızın yaş ortalaması 29-30 düzeyinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sanayi şirketlerinde yaş ortalaması 50'nin üzerinde. Dolayısıyla biz onlardan çok daha şanslıyız. Çünkü yeni nesil teknolojileri dünyada gençler geliştiriyor. Dünyayı değiştiren işlere dünyada genç insanlar imza atıyor" dedi.

"Burdur'da yeni bir hamle dönemi başlatıyoruz"

Burdur'da son 22 yılda önemli temeller attıklarını ve büyük başlangıçlar yaptıklarını vurgulayan Bakan Kacır, "Burdur'da 579 yatırım için teşvik belgesi düzenledik. 31 milyar liralık yatırımın ve 9 bin 400'den fazla istihdamın önünü açtık. Burdur Organize Sanayi Bölgesi'ne ve Bucak Organize Sanayi Bölgesi'ne ilave olarak, Burdur merkezde İkinci Organize Sanayi Bölgesi'ni devreye aldık. Böylece Burdur'un OSB'lerinde 3 bin 200 kişilik ilave istihdam oluşturduk. KOSGEB aracılığıyla Burdur'daki 7 binden fazla KOBİ'ye bugünkü değerle 968 milyon lira katkı sağladık. TÜBİTAK eliyle son 22 yılda 114 bilimsel projeye ve 796 bilim insanına toplam 312 milyon lira destek verdik. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımız aracılığıyla da Burdur'da 149 yerel kalkınma projesine 586 milyon lira kaynak aktardık. Ancak önümüzde daha yapacak çok işimiz var. Bu nedenle Burdur'da yeni bir hamle dönemi başlatıyoruz" diye konuştu.

"Türkiye yüzyılı yolculuğuna kararlılıkla devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni ilan ettiğini hatırlatan Kacır, Türkiye'nin önümüzdeki beş yıl içinde bilim, sanayi, teknoloji, araştırma ve inovasyon alanlarında bölgesel ve yerel kalkınma odaklı çalışmalarını dünyayla paylaştığını kaydetti. Bakan Kacır, "Yapay zekadan kuantuma kadar yeni adımlar atacağız. Nükleer teknolojilerde mutlaka Türkiye kendi teknolojik kabiliyetlerini gerçekleştirecek. Bunun için yeni araştırma merkezleri kuracağız. Üniversitelerimizdeki bilgiyi teknolojiye ve değere dönüştürmeye yönelik yeni projeler başlatacağız. Yerel kalkınma odağını önümüzdeki dönemde yatırım teşvik sistemimizin merkezinde konumlandıracağız. Bir yerel kalkınma hamlesi programıyla her bir şehrimizde o şehrin ekonomik potansiyelini gerçeğe dönüştürmeye yönelik en ileri düzeyde teşvikler vereceğiz. Ülke olarak çok zor bir coğrafyadayız ama Allah'a hamdolsun dimdik ayaktayız. Hiçbir zorluk bize havlu attırmayı başaramadı, bizi yolumuzdan döndüremedi. İnşallah bundan sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tam bağımsız Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yolculuğuna kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde hep birlikte yürüyeceğimize olan inancımı ifade ediyorum." dedi. - BURDUR