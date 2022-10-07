Bakan Kirişci: "İHA'ları, SİHA'ları, o robotları kullanan insanların gıdaya ve beslenmeye ihtiyacı olduğunu unutmayalım"

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci:

"Gıda ve tarım stratejik bir sektör. Bu sektör bizim vazgeçilmemizdir"

KAYSERİ - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, gıda ve tarımın stratejik bir sektör olduğunu söyleyerek, "İHA'ları, SİHA'ları, o robotları kullanan insanların gıdaya ve beslenmeye ihtiyacı olduğunu unutmayalım" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kayseri'de düzenlenen Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Kirişci, "İHA'larımız ve SİHA'larımız milli gurur olarak hepimizin göğsünü kabartan gelişmeler. Savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranı 2002'de yüzde 20'lerde, şimdi ise yüzde 80'lere çıktı. İHA'ları, SİHA'ları, o robotları kullanan insanların gıdaya ve beslenmeye ihtiyacı olduğunu unutmayalım. Gıda ve tarım stratejik bir sektör. Bu sektör bizim vazgeçilmemizdir. Biz bu konuda global bir oyuncu olacaksak hızla ilerliyoruz. Bu tahıl koridoru meselesi ve daha sonra esirlerin takası da dahil olmak üzere durduğumuz pozisyon itibariyle artık bir dünyada global oyuncuyuz. Bunu nasıl perçinleyeceğiz? 2023 yılında cumhuriyetimizin 100 yılını geride bırakmış, yeni bir yüzyıla girmiş olacağız. O yeni yüzyılın adı da inşallah Türkiye yüzyılı olacak. Bu Türkiye yüzyılına Kayseri'deki üretici kardeşlerimde çok büyük destek ve katkı sağlayacaklar. Hem yerel ihtiyaçlarımızı hem de globalde oyuncu olarak elimizdeki bazı ürünlerin yurtdışına ihracını gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu ülke bir şey üretmiyor" diyenlerin millete ve üreten insanlara haksızlık yaptığını kaydeden Bakan Kirişci, "Üreticilerimize çok büyük bir saygısızlığın olduğunu belirtmek isterim. "Bu ülke hiçbir şey üretmiyor", "Bu ülke her şeyi ithal ediyor" diyenlere de bir cevap olması bakımından söylüyorum. Sadece AK Parti'nin son 20 yılında bu ülkenin 65 milyondu. Bugün bu ülkenin nüfusu 85 milyon. 2053 için bize söylenilen nüfus rakamı 105 milyon. 105 milyona 31 yıl sonra ulaşacaksak, bu 105 milyonda bu ülkeye turist geleceğini var saydığımızda bunların tamamını biz doyurmakla mükellefiz. 2002'de tüm Türkiye'nin üretmiş olduğu varlıklar 98 milyon tondu. Bu yılın sonu itibariyle TÜİK'in tahminin söylüyorum; 126 milyon tona çıktı. 98 milyon tondan 126 milyon tona çıktı. Bizim dış ticarette açığımız varken tarımla ilgili konularda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 121. 100 TL ithal ediyorsak, 121 TL ihraç ediyoruz. "Bu ülke üretmiyor, bu ülke her şeyi ithal ediyor" diyenler bu rakamlara bir kez daha baksınlar. Bu aziz millete, bu üreten insanlara haksızlık yapmasınlar" şeklinde konuştu.

Toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye başkanları ve davetliler katıldı.