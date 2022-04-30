Bakan Kirişçi: "Tarım Milli Güvenlik Meselesi" - Son Dakika

Bakan Kirişçi: "Tarım Milli Güvenlik Meselesi"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirşçi, Pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşında bile tarım tedarik zincirinde bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi

Etrafımız ateş çemberi iken birilerinin bize dokunmayacağı ihtimalini düşünmedik

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında bu ülkenin 2 savaş uçağı kaldırtmayanların olduğunu belirten Kirişçi, şimdi bizim İHA ve SİHA sistemlerini almak istediklerini söyledi

ASELSAN 200 KM ötede bir insanın üzerindeki rozeti en yüksek kalitede gören kamera icat etti

Bakan Kirişçi: "Cumhur İttifakı Ülkemizin son dönemlerde attığı en doğru adımlardan en kritik adımlardan birisi olduğunu düşünüyorum"

KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşında bile tarım ürünlerinin kesintiye uğramadığını belirterek: "Kimseye bir bağımlılığımız söz konusu değil. Kendimiz için üretiyoruz" dedi

Bir dizi ziyaret için memleketi Kahramanmaraş'ta bulanan Bakan Kirşçi, MHP İl Başkanlığında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Rusya- Ukrayna savaşı, Pandemi ve tedarik zincirleri konusunda açıklama yapan Bakan Kirişçi, hiçbir sıkıntının olmadığını söyledi.

Ülke için Cumhur İttifakının önemli olduğuna değinen Bakan Kirşçi: "Ülkemizin son dönemlerde attığı en doğru adımlardan en kritik adımlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir ittifak olacaksa; bu ittifakın temel bileşenlerinin de bu ülke ile ilgili kaygıları var. Bu kaygıları izale etmek için bir birliktelik peşinde. ve bunu gerçekleştirmek için çaba sarf ediyorlarsa, bunun bir Cumhur ittifakı çatısı altında gerçekleştirilmiş olması hakikaten çok yerinde ve isabetli olmuştur. Ülkemiz bunun meyvelerini gördü. Görmeye de devam edecek. Bizim, Cumhur İttifakı'nın bileşenleri olarak kendi aramızdaki uyum ve ahenk başkalarını rahatsız edebilir. Ama bunun geliştirilmesi konusu hepimizin ortak çabasıyla ortak gayretiyle olacaktır" dedi

"2023 önemli bir seçim"

Bakan Kirşçi; " 2023 yılındaki seçimin" öneminin Etrafımızdaki ülkelere baktığımızda belli olduğuna vurgu yaparak şunları dile getirdi: "2023 önemli bir seçim. Etrafımızdaki ülkelere baktığımızda; nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı gayet iyi biliyoruz. Memleketimizde nümayiş, birtakım gösteriler olayları hamdolsun Kahramanmaraş'ımızın ismi ile cismi ile uzaktan yakından ilgisi olmaz. Ama ben hep Ankara örneğini veririm. Kızılay'da İş yeriniz varsa? birilerini bir nümayiş (gösteri) esnasında camınızı taş atması, gelip canınıza bir yazı yazması, afiş asması, bunlar vakayı adiyeden hale geliyor. Niye? Çünkü Kızılay'ın böyle bir özelliği var. Bizim kendi coğrafyamızın da bize yüklediği böyle bir özellik var. Bu coğrafyada, bizim öyle sulh içerisinde, kavgasız, gürültüsüz, kimse bize dokunmayacak, kimse gelip bizi rahatsız etmeyecek diye bir beklentiye girmemiz mümkün değil. her daim teyakkuz halinde olmamız gerekiyor. Gerek içerideki uzantıları, gerekse dışarıdaki kaynakları bu konularda; dün bu gayretleri vardı. Bugün var. Yarın da olacaktır, diye bunu kabul ederek kendi pozisyonunuzu tahkim etmemiz gerekiyor"

"Aselsan 200 KM öteyi gören kamera geliştirmiş"

Savunma sanayindeki gelişmelerin herkesçe takip edildiğine değinen Kirişçi: "ülkemizin savunma alanındaki çabaları herkesi imrendiriyor. Artık savunma sanayi'ndeki yerlilik oranımız, çok şükür yüzde70'lere doğru tırmandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda 2 uçağı uçurtmamızı bile müsaade etmeyenler, artık bugün bizim İHA'larımız ve SİHA'larımız savunma sanayimizin ürettiği teknolojilerimizi kullanmak istiyorlar. ASELSAN 'dan geçtiğimiz hafta ziyarete gelmişlerdi. 200 kilometre uzaktaki, yakamızdaki rozetin içindeki Hilal'i ve Yıldızı en ince ayrıntısına kadar görüntüleyebilecekleri bir kamera geliştirdiklerini söylediklerinden ve çok duygulandım. Çünkü dün bu ülke nelere muhtaçtı. Ama bugün bu ülkenin beyinleri, gençleri, akıl teri dökerek; bu teknolojiyi ülkemize ve dünyaya sunma fırsatını bizlere verdiler. Daha iyilerini geliştirecekler İnşallah eminiz" ifadelerini kullandı

"Tarımda bir milli güvenlik meselesi"

Bakan Kirişçi son olarak şunları dile getirdi: "Hani savunma Milli Güvenlik vesaire diyoruz ama; Tarımda bir milli güvenlik meselesi. Biz tarım konusunda da kimseye bir bağımlılığımız veya bağlılığımız söz konusu değil. Ülke olarak kendimiz için üretiyoruz. Rusya- Ukrayna savaşı döneminde şunu gördük. İngiltere'de para problemi mi var? Hayır. bir ürüne erişim problemi mi var? Hayır. Ama o ürünü yetiştiremediği için yetiştiremediği için şu anda İngiltere'de bile pek çok ürün ile ilgili sıkıntılar var. Bunların hiçbiri, ne pandemi döneminde bu ülkede yaşandı ne de şimdi Rusya Ukrayna savaşı sürecinde, hamdolsun yaşanmıyor. Arada bir bizi stres testine tabi tutanlar var. bir şey anlayamadıklarını bir şey göremediklerini fark ettiklerinde de bu sefer Kulvar değiştiriyorlar. Başka bir alana giriyorlar. Biz yolumuzda yürüyeceğiz. Büyük bir gayret büyük bir çaba içerisinde ülkemize daha güzel günleri yaşatmak için çabalarımızı sürdüreceğiz"