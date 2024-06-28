Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı - Son Dakika
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Politika

Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

Bakan Koca\'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğu yönündeki iddiaların yankıları sürüyor. Cuma namazı çıkışı konuya ilişkin soruların yöneltildiği Bakan Koca, "Hayırlı olur inşallah" demekle yetindi. Bakan Koca'nın bu söylemi istifa iddialarını daha da güçlendirdi.

28.06.2024 14:40
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğuna yönelik dedikodular Ankara'nın siyasi koridorlarında konuşulmaya başlandı. Sabah saatlerinde patlak veren konuyla ilgili İsmail Saymaz'a bir değerlendirmede bulunan Bakan Koca, "Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda" diyerek iddiaları yalanlamadı.

"HAYIRLI OLUR İNŞALLAH"

Bugün de yine Cuma namazı çıkışı konuyla ilgili soruların muhatabı olan Bakan Koca, "Hayırlı olur inşallah" demekle yetindi. Bakan Koca'nın iki açıklamasında da iddiaları yalanlamaması dikkat çekti.

PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugünkü programlarını iptal ettiği ve bakanlık koridorlarında da derin bir sessizliğin yaşandığı öğrenildi.

ERDOĞAN "GEREKENİ YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden sonraki ilk Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sert bir şekilde eleştirmişti. Koca'ya dönerek, "Randevularla alakalı şikayetler var. Sorunu seninle çok ciddi ele alacağız ve gerekeni yapacağız" demişti.

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesinde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü sağlık kurumlarında Türkiye'nin sağlıkta dönüşüm politikaları doğrultusunda önemli atılımlar gerçekleştirdi. Başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttü.

Evli ve dört çocuk babası olan Koca'nın Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneğinin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanıdır.

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Son Dakika Politika Bakan Koca'ya Cuma namazı çıkışı istifa iddiaları soruldu, yine yalanlamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mustafa karaca: Gazetecinin işi gücü olanları bozmakmı, senelerdir başarılı bir bakan olan sn.kocaya.isık sık istifa edecekmisiniz.var sayslım evet.ne kazanacaksınız.tabi hemen haber.Akp de kaos bunu yazacaksınız.Dünyada örnek ülkeyiz.ülkede yapılan iyiden rahatsız olan, doğacak sıkıntıdan mutluluk duyan örnek bir toplumuz. 39 53 Yanıtla
    İbrahim ozturk: ne başarısı var kendine ait hastane sayısı arttı gelir arttı bırakın bu işleri 41 18 tolga karabulut: NE BAŞARISI GİDİP MUAYNE OLURSUN RANDEVU KOVALARSAN GİT BAKIM AMEILYATA RONTGENE KAÇ AY SONRA YA GUN VERIYORLAR ÖZELE YONLENDIRIYOR RESMEN KENDIMDEN ORNEK ACIL AMELIYAT OLMAM GEREKIYORDU ARIYCAGIZ DEDILER 1 AY OLDU ARAYAN YOK GİTTİM ÖZELDE OLDUM ! 25 12
  • Ankara null: saglik sistemi komple cökmus durumda 21 10 Yanıtla
  • metehan Aşçı: Geç bile kaldı sağlık sistemi soosss veriyor vatandaş madur 14 8 Yanıtla
  • Kadir Köseoğlu: sayın bakanımız artık yeter hiç bir hastaneden randvu alınmıyor bir önceki bakanımız çok daha başarılydı işini yapamayan gitsin kardeşim 11 5 Yanıtla
  • Fahri Sağgül: Bizim bakanlarımız çok kıymetlidir kendilerini ağırdan satmayı bilirler. 2 4 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Küpünü doldur sonra affını iste ne güzel memleket !!! 6 0 Yanıtla
  • Sagamore: 5milyarlık(eski parayla katrilyon) adam,çok yoruldu aldığı teşviğin tadını çıkarsın biraz değilmi 4 0 Yanıtla
  • Nejat Genc: açıklama yapacak İsmail saymaz'dan başka gazeteci mi yok ki Zira İsmail Saymaz muhabir'dir gazeteci bile sayılmaz 1 3 Yanıtla
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