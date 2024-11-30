Bakan Kurum, 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 1 ay içinde 45 bin yeni yuvamızı daha tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar teslim sayımızı 200 bine çıkaracağız ve 2025 yılı sonuna geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmemiş tek bir kardeşimizi bırakmayacağız." dedi.

Bakan Kurum, "Yeniden Güçlü Anadolu" 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, depremin ilk olduğu anda enkaz başındaki insanlara vermiş oldukları sözü tutabilmenin gururunu yaşadıklarına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle inşası tamamlanan 155 bininci konutun anahtarlarını teslim etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Dünyada eşi benzeri olmayan bu başarı, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğini ve devletimizin kararlılığını, azmini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu eserler Türkiye'nin devletiyle, milletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, hayırseverleriyle nasıl ayrılmaz bir bütün olduğunu ortaya koymuştur. Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz bizlere güç veriyor. Biz bizi kucaklayan, bizi evladı gören, bizi kardeşi gören tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerime deprem bölgesindeki 11 ilimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın izni milletimizin dualarıyla yolumuza devam edeceğiz. Daha da hızlanacağız. Önümüzdeki 1 ay içinde 45 bin yeni yuvamızı daha tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar teslim sayımızı 200 bine çıkaracağız ve 2025 yılı sonuna geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmemiş tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Afet bölgesinde ocağı tütmeyen tek bir yuva kepengi açılmamış tek bir iş yeri kalmayana kadar hep birlikte omuz omuza çalışacağız."

Kahramanmaraş'ta 23 bin 900 yeni konut ve iş yerinde hayatın başladığını aktaran Kurum, yıl sonuna kadar bu sayının 39 bine yükseltmenin mücadelesini verdiklerini belirterek, 2025 yılı sonuna gelindiğinde kentte 69 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edileceğini dile getirdi.

Kurum, depremden etkilenen 11 il ve ilçelerindeki annelerin, yavruların yüzünü güldürmenin gayreti ile çalıştıklarını ifade ederek bu gayretlerini gölgelemeye çalışanlar olduğunu ifade etti.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesine turist gibi uğrayıp buradan gidenler var. Şimdi çıkmışlar 'bu işler 10 yılda bile bitmez' gibi ipe sapa gelmez cümleler kuruyorlar. İşte buradan Kahramanmaraş'tan bir kez daha söylüyoruz iyice dinlesinler. 2025'in sonuna girdiğimizde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. Nasıl ki daha önceki afetlerde 'yapamazsınız dediniz' biz yaptık yine yapacağız. Elazığ'da, Malatya'da, sizin 25 yıldır yönettiğiniz o güzel İzmirimizde, çivi çakmadığınız İzmirimizde konutları nasıl bitirdiysek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde illerimizde, ilçelerimizde 22 yıldır nasıl hizmet ettiysek bu konutları da verdiğimiz sözler çerçevesinde yine bitireceğiz. Sel olduğunda Rize'de, Kastamonu'da, Artvin'de Bartın'da nasıl yaptıysak yine yapacağız. Tarihin en büyük yangınından sonra Antalya'da, Muğla'da o konutları milletimize verdiğimiz sözler çerçevesinde yaptıysak yine yapacağız."

Kurum, depremin ilk anından bu yana bölgede hizmet veren tüm kurkum ve kuruluşlara teşekkür etti.