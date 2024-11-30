Bakan Kurum, 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Kurum, 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 1 ay içinde 45 bin yeni yuvamızı daha tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.

30.11.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 1 ay içinde 45 bin yeni yuvamızı daha tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar teslim sayımızı 200 bine çıkaracağız ve 2025 yılı sonuna geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmemiş tek bir kardeşimizi bırakmayacağız." dedi.

Bakan Kurum, "Yeniden Güçlü Anadolu" 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, depremin ilk olduğu anda enkaz başındaki insanlara vermiş oldukları sözü tutabilmenin gururunu yaşadıklarına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle inşası tamamlanan 155 bininci konutun anahtarlarını teslim etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Kurum, şöyle konuştu:

"Dünyada eşi benzeri olmayan bu başarı, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğini ve devletimizin kararlılığını, azmini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu eserler Türkiye'nin devletiyle, milletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, hayırseverleriyle nasıl ayrılmaz bir bütün olduğunu ortaya koymuştur. Bizim birliğimiz, kardeşliğimiz bizlere güç veriyor. Biz bizi kucaklayan, bizi evladı gören, bizi kardeşi gören tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerime deprem bölgesindeki 11 ilimize şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'ın izni milletimizin dualarıyla yolumuza devam edeceğiz. Daha da hızlanacağız. Önümüzdeki 1 ay içinde 45 bin yeni yuvamızı daha tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar teslim sayımızı 200 bine çıkaracağız ve 2025 yılı sonuna geldiğimizde deprem bölgesinde evine girmemiş tek bir kardeşimizi bırakmayacağız. Afet bölgesinde ocağı tütmeyen tek bir yuva kepengi açılmamış tek bir iş yeri kalmayana kadar hep birlikte omuz omuza çalışacağız."

Kahramanmaraş'ta 23 bin 900 yeni konut ve iş yerinde hayatın başladığını aktaran Kurum, yıl sonuna kadar bu sayının 39 bine yükseltmenin mücadelesini verdiklerini belirterek, 2025 yılı sonuna gelindiğinde kentte 69 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edileceğini dile getirdi.

Kurum, depremden etkilenen 11 il ve ilçelerindeki annelerin, yavruların yüzünü güldürmenin gayreti ile çalıştıklarını ifade ederek bu gayretlerini gölgelemeye çalışanlar olduğunu ifade etti.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesine turist gibi uğrayıp buradan gidenler var. Şimdi çıkmışlar 'bu işler 10 yılda bile bitmez' gibi ipe sapa gelmez cümleler kuruyorlar. İşte buradan Kahramanmaraş'tan bir kez daha söylüyoruz iyice dinlesinler. 2025'in sonuna girdiğimizde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. Nasıl ki daha önceki afetlerde 'yapamazsınız dediniz' biz yaptık yine yapacağız. Elazığ'da, Malatya'da, sizin 25 yıldır yönettiğiniz o güzel İzmirimizde, çivi çakmadığınız İzmirimizde konutları nasıl bitirdiysek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde illerimizde, ilçelerimizde 22 yıldır nasıl hizmet ettiysek bu konutları da verdiğimiz sözler çerçevesinde yine bitireceğiz. Sel olduğunda Rize'de, Kastamonu'da, Artvin'de Bartın'da nasıl yaptıysak yine yapacağız. Tarihin en büyük yangınından sonra Antalya'da, Muğla'da o konutları milletimize verdiğimiz sözler çerçevesinde yaptıysak yine yapacağız."

Kurum, depremin ilk anından bu yana bölgede hizmet veren tüm kurkum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Murat Kurum, Politika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum, 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:37 Suriye’de Halep’in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li lideri Özel’i Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadiyle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu
15:36 28 ilde yapılan son seçim anketi Aradaki fark açılıyor 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor
14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
21:14 Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı Ünlü ismin kripto para birimine güvenenler bin pişman: Kayıplar milyonlarca dolara ulaştı
21:12 ATM’lere Sahte Dolar Yatıran Şebeke Çökertildi: 4 Kişi Tutuklandı ATM'lere Sahte Dolar Yatıran Şebeke Çökertildi: 4 Kişi Tutuklandı
21:08 Galatasaray’ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı Galatasaray'ı tehdit ettiler: Parayı faiziyle ödemek zorunda kaldı
21:05 Diyanet Vakfının ’Zekat parasıyla toplantı’ iddiası yalan çıktı Diyanet Vakfının 'Zekat parasıyla toplantı' iddiası yalan çıktı
20:37 Suriye’de ’rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor’ iddiası Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
20:34 Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca’yı istiyoruz Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Talisca'yı istiyoruz
20:26 Van’ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray İlçesinde Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
20:15 Van’da gösteri yürüyüşlerine 10 gün yasak Van'da gösteri yürüyüşlerine 10 gün yasak
20:04 Deneyimli gazeteci Ebru Baki, tv100 ailesine katıldı. Deneyimli gazeteci Ebru Baki, tv100 ailesine katıldı.
19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 17:43:16. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, 155 Bininci Konut Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.