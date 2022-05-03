Bakan Kurum 7 yaşındaki Zeliha'nın elini öpüp harçlık verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum 7 yaşındaki Zeliha'nın elini öpüp harçlık verdi

03.05.2022 00:58
Bakan Kurum 7 yaşındaki Zeliha'nın elini öpüp harçlık verdi

Konya'da düzenlenen bayramlaşma programına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 7 yaşındaki Zeliha Özaslan'ın elini öpüp başına koyduktan sonra harçlık vermesi renkli görüntüler oluşturdu.

Konya'da düzenlenen bayramlaşma programına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 7 yaşındaki Zeliha Özaslan'ın elini öpüp başına koyduktan sonra harçlık vermesi renkli görüntüler oluşturdu. Bakan Kurum, kendisiyle bayramlaşan çocukları harçlık ve oyuncak vererek sevindirdi.

Konya'da geleneksel bayramlaşma programı Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Tahir Akyürek, Gülay Samancı, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaaslan, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, yerel ve ulusal basın temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Kurum, davetlilerle bayramlaşma sırasında programa katılan üç kız çocuğuyla yakından ilgilendi. Bakan Kurum'un çocuklardan 7 yaşındaki Zeliha Özaslan'ın elini öptükten sonra başına koyması renkli görüntüler oluşturdu. Elinin öpülmesinin ardından küçük kız çocuğu da Bakan Kurum'un elini öpüp başına koydu. Bayramlaşmanın ardından Bakan Kurum, bayram harçlığı ve oyuncak verdiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bayramlaşmanın ardından bir süre katılımcılarla sohbet eden Bakan Kurum, daha sonra 2016 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bomba yüklü araçla yapılan saldırıda şehit düşen Uzman Jandarma 4. Kademe Çavuş Hacı Osman ve 2017 yılında Bitlis'te PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda teröristlerce araziye döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emrah Çelebi'nin ailelerini ziyaret etti. - KONYA

YORUMLAR
500
Binlerce vatandaş bayram namazı için Mevlana Meydanı'nda buluştu Binlerce vatandaş bayram namazı için Mevlana Meydanı'nda buluştu BAKAN KURUM: HAYAT PAHALILIĞIYLA İLGİLİ MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ BAKAN KURUM: HAYAT PAHALILIĞIYLA İLGİLİ MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ

Vahdettin Özkan, Murat Kurum, mevlana, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum 7 yaşındaki Zeliha'nın elini öpüp harçlık verdi - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 01:08:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kurum 7 yaşındaki Zeliha'nın elini öpüp harçlık verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement