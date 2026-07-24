Bakan Kurum: Acıyı Hiçbir Zaman Siyasete Malzeme Yapmadık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Kurum: Acıyı Hiçbir Zaman Siyasete Malzeme Yapmadık

Bakan Kurum: Acıyı Hiçbir Zaman Siyasete Malzeme Yapmadık
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz acıyı hiçbir zaman siyasete malzeme yapmadık.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz acıyı hiçbir zaman siyasete malzeme yapmadık. Kara propagandaya boyun eğmedik. Polemik değil, eser ürettik. Tartışmadık, hizmete koştuk. Bir yandan sahada canla başla çalıştık. Diğer yandan milletimizin aklını çelenlerle savaştık. Sabrettik. Sadece işimize odaklandık. Onlar ekranlardan, 'Devlet nerede' diye sordu. Biz sahadaydık, milletimizle omuz omuzaydık" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '500 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimi, Tarihi Bakırcılar Çarşısı ve İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne katılmak için Malatya'ya geldi. Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene; Bakan Kurum'un yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

'DEVLET-MİLLET EL ELE VERDİK'

Törende konuşan Bakan Kurum, dün Battalgazi ilçesinde yaşanan deprem dolayısı ile Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im bu cennet vatana bir kez daha deprem acısını yaşatmasın. Çünkü bu aziz belde depremi çok acı bir şekilde yaşadı. Asrın felaketinde canımızdan can gitti, ciğerimiz yandı ama bir an bile ümitsizliğe kapılmadık. 'En karanlık gecenin bile aydınlık bir sabahı vardır' dedik, devlet-millet el ele verdik. O en zor günlerde bile sizler, Battalgazi'nin yiğit evlatları, duruşunuzla örnek oldunuz, 'Dert bizimdir derman da devletimizdedir' dediniz. Hamdolsun, siz bize güvendiniz, Rabb'im de bizi, sizlere Malatyalı kardeşlerimize mahcup etmedi. Malatya'da acının yerini umut, enkazın yerini sapasağlam 80 bin konut aldı. Annelerimizin duaları kabul oldu, çocuklarımızın sevinci haneleri doldurdu, esnaf kardeşlerim, kepenklerini bereketle 'Bismillah' diyerek yeniden açıldı. Şimdi bu alandaki coşkuya, bizi bir araya toplayan güzelliklere bakıyorum da binlerce kez şükürler olsun diyorum. Bir şeref madalyası gibi ömrüm boyunca taşıyacağım hemşehriliğiniz için, bir kez daha gönülden şükranlarımı sunuyorum. Yine oy birliğiyle karar alarak ismimi bu güzel şehrimizde yaşatarak caddeye veren, Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

'STRATEJİK BİR ÇEVRE YATIRIM OLACAK'

Bakan Kurum, "'Biz hem afetin izlerini sileceğiz hem de şehirlerimizin geleceğini inşa etmeye de talibiz' demiştik. İşte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız 500 Bin Sosyal Konut Hamlesi de bu anlayışın en güçlü göstergesidir. Çok değil, bundan 6 ay önce yine Malatya'mızda bir araya gelmiş, hak sahibi kardeşlerimizin kuralarını çekmiştik. Bugün de 8 bin 448 hak sahibi kardeşimiz için konutlarımızın yer belirleme kuralarını çekiyor; yaklaşık 35 bin hemşehrimizi daha güvenli, sağlam ve huzurlu yuvalarına kavuşturuyoruz. Kurada evi çıkan vatandaşlarımıza da evlerini ağustos itibarıyla teslim ediyoruz. Böylece konut arzını arttırıyor, vatandaşımızı zora sokan kira fiyatlarını da düşürüyoruz. Rabb'im yeni yuvalarımızı sağlıkla, huzurla, bereketle oturmayı nasip etsin. Şimdiden tüm hak sahibi kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun. Bugün burada Malatya'nın geleceğine değer katacak iki önemli eserimizi daha hizmete alıyoruz. Çünkü bir şehri ayağa kaldırmak istiyorsanız hem konut yapacaksınız hem de tüm altyapısını tamamlayacaksınız. O şehrin altyapısını güçlendirmek, çevresini korumak, üretimini desteklemek, ticaretini canlandırmak da en az konut kadar önemlidir. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Duranlar Atık su Arıtma Tesisi, Malatya'mızın doğasını koruyacak, su kaynaklarını daha verimli kullanacak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmamıza katkı sağlayacak. Bu eser sadece bugünün değil, yarının Malatya'sına hizmet edecek stratejik bir çevre yatırımı olacak" diye konuştu.

'MALATYA'MIZA 525 MİLYAR LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Bakan Kurum, "Diğer taraftan depremde ağır hasar gören tarihi Bakırcılar Çarşımızı da yeniden ayağa kaldırıyoruz. Çünkü burası; Malatya'nın emeğidir, üretim kültürüdür, alın teridir, asırlık hafızasıdır. Bugün yenilenen alanlarda, esnaf kardeşlerimiz yeniden dükkanlarının kapısını açıyor, çarşımız yeniden hayat buluyor. Ticaret yeniden canlanıyor, sokaklarımız yeniden bereketle doluyor. Çünkü biz biliyoruz ki; bir şehrin gerçek gücü, üreten esnafında, çalışan insanında ve canlı çarşılarındadır. Esnafı ayağa kalkan şehir güçlenir, çarşısı yeniden canlanan şehir geleceğe güvenle bakar. İşte biz de bu anlayışla Malatya'yı hem bugünün ihtiyaçlarına hem de geleceğin şehir vizyonuna göre yeniden inşa ediyoruz. Bugüne kadar bakanlığımız eliyle Malatya'mıza 525 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Halihazırda 310 milyar lira tutarındaki yatırımımız da hız kesmeden devam ediyor. Millet bahçelerinden sosyal konutlara, altyapı yatırımlarından çevre projelerine kadar her alanda Malatya'mızı daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için durmadan çalışıyoruz" dedi.

'KENDİ KAMPANYALARINI DEVLETE RAKİP KILDILAR'

Bugünlere kolay gelinmediğini söyleyen Bakan Kurum, "Acı büyüktü, yük ağırdı. O karanlık günlerde, 'Devlet nerede' dediler. Milletin devlete olan güvenini sarsmak istediler. Kendi kampanyalarını devlete rakip kıldılar. Algıyla, yalanla devletimizi yıpratmaya kalktılar. Devlet ile milletin arasına girmek istediler. O gün de söyledik, bugün de söylüyoruz; 'Afet günü, algı günü değildir. Afet günü, dayanışma günüdür'. Biz acıyı hiçbir zaman siyasete malzeme yapmadık. Kara propagandaya boyun eğmedik. Polemik değil, eser ürettik. Tartışmadık, hizmete koştuk. Bir yandan sahada canla başla çalıştık. Diğer yandan milletimizin aklını çelenlerle savaştık. Sabrettik. Sadece işimize odaklandık. Onlar ekranlardan, 'Devlet nerede' diye sordu. Biz sahadaydık, milletimizle omuz omuzaydık. Onlar, 'Bu enkazın altında kalacaklar' diye hevesle bekledi. Biz arama kurtarmadan yeni yuvalara durmadan koştuk. Çünkü bizim için asıl olan; verilen sözü tutmaktır. Vatandaşı, o en dar gününde asla yalnız bırakmamaktır" diye konuştu.

'GÖRDÜK Kİ GEÇİCİ KAMPANYALAR BİRER RÜZGARDIR'

Bakan Kurum, "İşte o zor günlerde devlet nedir, ne değildir herkese gösterdik. Gördük ki geçici kampanyalar birer rüzgardır. Milletin asıl güvencesi, güçlü devlettir. Devlet, ekranlardan atılan boş bir slogan değildir. Devlet, sosyal medyada estirilen geçici bir rüzgar hiç değildir. Devlet, zor gününde milletini sarıp sarmalayan asırlık çınardır. Devlet; yıkılanı yapan, şehri ayağa kaldıran, millete yuva olan çelikten iradedir. Bugün gerçek, tüm çıplaklığıyla ortadadır. Kalıcı çözümü üreten, devlettir. Şehirleri ayağa kaldıran, devlettir. Yüz binlerce güvenli yuva inşa eden, yine devlettir. İlk günün heyecanıyla atılan o sloganlar uçtu, gitti. Ama devletimizin inşa ettiği yuvalar, okullar, hastaneler ayakta. '20 yılda bitmez' dedikleri 500 bin yuvamız dimdik ayakta. 2 yılda bitirdik, teslim ettik. Onların yalanları boşa çıktı. Bizim sıcak yuvalarımız aziz milletimizi ağırlıyor. Bugün yükselen mahalleler şahidimizdir. Açılan iş yerleri, canlanan çarşılar şahidimizdir. Milletimiz Cumhurbaşkanımıza inandı. Güvendi. Biz de bu güveni boşa çıkarmadık. Bu devlet yaptı. Bu millet başardı. Türkiye başardı. İnşallah aynı inançla Malatya'mız için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmayacağız. Güvenli şehirler kuracağız. Güçlü yarınlar inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte omuzlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Politika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum: Acıyı Hiçbir Zaman Siyasete Malzeme Yapmadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de ilk 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı Türkiye'de ilk; 26 haftalık bebeğin omurgası anne karnında onarıldı
Almanya’da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu Almanya'da banka şubesindeki rehine krizi bir kişinin ölümüyle son buldu
Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu Avustralya Başbakanı Albanese, yürüyen merdivende düşmekten son anda kurtuldu
İsmail Kartal ilk maçta farkını ortaya koydu İsmail Kartal ilk maçta farkını ortaya koydu
Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı Fenomen Fatma Soydaş tutuklandı
İbrahim Hacıosmanoğlu: Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir İbrahim Hacıosmanoğlu: Eleştiri hakkı ayrıştırıcı söylemlere dönüşmemelidir
Kargoyu kameraya bakarak kırdı Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Trump: İran’a hiç olmadığı kadar devasa bir saldırı düşünüyorum Trump: İran'a hiç olmadığı kadar devasa bir saldırı düşünüyorum
Fenomen Fatma Soydaş’ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü Fenomen Fatma Soydaş'ın yapay zeka savunmasını savcılık görüntülerle çürüttü
Gözaltı sonrası serbest bırakılan Maruf Güneş’ten flaş açıklama Gözaltı sonrası serbest bırakılan Maruf Güneş'ten flaş açıklama
Bahçeli’nin CHP’yi karıştıran “hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt Bahçeli'nin CHP'yi karıştıran "hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
Galatasaray’ın kamp kadrosunda sürpriz eksik Galatasaray'ın kamp kadrosunda sürpriz eksik
Mersin’de aynı balkonda ikinci elektrik faciası: 1,5 yaşındaki torununu kaybeden anneanne yaralandı Mersin'de aynı balkonda ikinci elektrik faciası: 1,5 yaşındaki torununu kaybeden anneanne yaralandı

15:42
Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı
Bakanlık, ünlü peynirciyle ilgili vahim iddiayı doğruladı
15:31
Genç sevgililerin acı sonu Uçurumun dibinde can verdiler
Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi sonrası teşekkür telefonları geldi
14:55
Özgür Özel’in cuma çıkışında ortalık karıştı Sarıgül araya girince arbede çıktı
Özgür Özel'in cuma çıkışında ortalık karıştı! Sarıgül araya girince arbede çıktı
14:31
Hazal Kaya, Ahbap’a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
Hazal Kaya, Ahbap'a yaptığı bağışı açıkladı: Ben de mağdurum
14:22
YENİ Parti sonrası Meclis’te sil baştan değişim Taşlar yerinden oynayacak
YENİ Parti sonrası Meclis'te sil baştan değişim! Taşlar yerinden oynayacak
14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
13:51
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na manidar gönderme
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme
13:43
Bakan Tekin’i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
Bakan Tekin'i kızdıran soru: Hemen bana başvurun, soruşturma açayım
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:28
Mansur Yavaş’a anket şoku
Mansur Yavaş'a anket şoku
11:16
Eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller
Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 16:25:02. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Kurum: Acıyı Hiçbir Zaman Siyasete Malzeme Yapmadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.