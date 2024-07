Politika

Bakan Kurum: "Evleri bir an önce teslim etme arzusu ve isteğiyle çalışıyoruz"

"1 Ağustos'ta taleplerini alacağımız 500 sosyal konutumuzu da inşallah Kilis'imize kazandırıyoruz"

KİLİS - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem konutlarını bir an önce teslim etmek için çalıştıklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin etkilediği 11 ilden Kilis'e geldi. İl Koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, deprem konutlarını bir an önce verme arzusu ve isteğiyle çalıştıklarını söyleyerek, Kilislilere de müjde verdi. Kurum, Kilis'e 500 yeni sosyal konut kazandıracaklarını ve başvuruların 1 Ağustos'ta başlayacağını söyledi. Bakan Kurum, "Tüm Kilis'imize başsağlığı dileklerimi bir kez daha ifade ediyorum. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren biz de seferberlik şuurunu başlattığımız 6 Şubat depreminin ilk günü aynı anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 11 ilimizde, ilçelerimizle, köylerimizle, beldelerimizle vatandaşlarımız yeni evlerine geçene kadar bu anlayışı sürdüreceğiz. Annelerimiz, yavrularımız yuvalarına kavuşana kadar da deprem bölgesinden asla ayrılmayacağız. Geçtiğimiz hafta Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş'taydık. Dün Adıyaman'da, bugün de Gaziantep ve Kilis'imizi ziyaret ediyoruz. Yarın da Osmaniye ve Adana illerimize gideceğiz. Gittiğimiz yerde şehrin dinamikleriyle burada sivil toplum örgütlerimizle, belediyelerimizle bir araya geliyoruz. Şehrin bir sorunu, problemi varsa konuşup karar almak suretiyle hızlıca talimatlarımızı veriyoruz" dedi.

"Evleri bir an önce verme arzusu ve isteğiyle çalışıyoruz"

Bakan Kurum, "Kilis bizim göz bebeğimiz. Kilis hem ülkemiz için hem de bölgemiz için çok kıymetli olduğunu düşündüğümüz, hissettiğimiz ve ona göre de sevgi beslediğimiz şehrimizdir. Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren ilk gündemimiz hep deprem bölgesi oldu. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin geleceği oldu. Hep şunu söyledik; kaybedecek tek bir saniyemiz yok ve evleri bir an önce verme arzusu ve isteğiyle çalışıyoruz. İşimize odaklanarak vatandaşımızın penceresinden de bakıp şehrin ihtiyaçları, şehrin bizden beklentileri neyse o beklentiler doğrultusunda projelerimizi hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz. Şu anda 21. yüzyılın en büyük konut seferberliğini, deprem dönüşüm seferberliğini yürütüyoruz. Bu kapsamda bir yandan yerin üstünde işte konutuyla, okuluyla, anaokuluyla, hastanesiyle vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını giderecek işler yaparken, diğer taraftan da şehirlerimizin altyapısını yenileyecek, deprem hasarlarını giderecek adımlarımızı atıyoruz. 11 ilde 276 bin konutumuzun inşası devam etmektedir. 4 bin 500'e yakın köyde çalışmalarımızı sürdürüyor ve evlerimizi de geleneksel mimariye uygun ve özgün bir şekilde bu bölgenin iklim şartlarına uygun, vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar 76 bin konutumuzu teslim ettik. İnşallah yılsonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim etmek ve 2025 yılına geldiğimizde evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Hamdolsun şu an bölgede her alanda önemli mesafeler kaydettik. Depremden hemen sonra attığımız temellerin bugün konutlara dönüştüğünü, vatandaşlarımızın yaşadığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Kilis'imize 500 yeni sosyal konut kazandıracağız"

Bakan Kurum, "Bugün de mutluluklarına şahit olmak bizim için de çok kıymetli, çok değerlidir. Tabii değerli arkadaşlar Kilis bağlamında Kilis'e yapmış olduğumuz projeler Kilis'in dokusunu güçlendirecek, hem de depremden önce olduğu gibi yine bölgenin, bölgemizin stratejik şehri olma özelliğini de destekleyecek adımlar atıyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde bu projeleri yapacağız. Kilis özelinde şu ana kadar merkez, Musabeyli ve Polateli'nde bin 494 konutumuzu, iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim ettik. Kilis'in birçok yerinde 2 bin 500 konutumuzun ve iş yerlerinin inşası devam etmektedir. Burada bu yıl içerisinde Kilis'te hak sahibi olmuş vatandaşlarımızın tamamına konutlarını teslim ediyoruz. Kilis'te 2024 yılı itibarıyla yılsonuna kadar afetzede vatandaşlarımız şehrin merkezinde konutlarına girmiş olacaklar. Bunun dışında köy konutlarımızı da hızlı bir şekilde yapmak suretiyle inşallah bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında Kilis'te hiçbir afetzede kardeşimiz dışarıda kalmayacak. Yine Kilis'te kira fiyatlarının düşürülmesi, vatandaşlarımızın konut talebinin giderilmesi amacıyla valimiz, milletvekillerimizle yapmış olduğumuz istişare çerçevesinde yeni yapılacak organize sanayi bölgesi, bölgenin en büyük organize sanayi bölgelerinden bir tanesi olacak. Orada istihdamı arttırmak, üretimi arttırmak için de konut talebini bize ilettiler ve bu talep karşısında 1 Ağustos'ta taleplerini alacağımız 500 sosyal konutumuzu da inşallah Kilis'imize kazandırıyoruz. Kilisli vatandaşlarımız bu konutlarda oturacak. Hemen afet konutlarının yanına yaptığımız, bitirdiğimiz, inşallah ağustos sonu itibarıyla da tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğimiz konutların başvurularını 1 Ağustos itibarıyla alacak ve hızlı bir şekilde burada kuralarını çekmek suretiyle Kilis'imize 500 yeni sosyal konut kazandırmış olacağız. Dar gelirli vatandaşlarımızın, buradaki şehit ailelerimizin, engelli vatandaşlarımızın başvurabileceği ve burada sosyal donatısıyla, işte ticaret yerleri, yeşil alanlarıyla örnek bir şehircilik modeli olarak gördüğümüz, planladığımız projemizi inşallah ağustosta kuralarını çekmek ve eylül ayında da teslim etmek suretiyle Kilis'teki kira fiyatlarını da düşürecek adımı atmış olacağız" diye konuştu.