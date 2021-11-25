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İzmir'de depremin yaraları sarılıyor: Bakan Kurum'dan törene davet - Son Dakika

İzmir'de depremin yaraları sarılıyor: Bakan Kurum'dan törene davet

25.11.2021 10:58

İzmir'de depremin yaraları sarılıyor: Bakan Kurum'dan törene davet Bakan Kurum, vatandaşları anahtar teslim törenine davet etti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 26 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı deprem sonrası inşa edilen...

İzmir'de depremin yaraları sarılıyor: Bakan Kurum'dan törene davet

Bakan Kurum, vatandaşları anahtar teslim törenine davet etti

İZMİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 26 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı deprem sonrası inşa edilen konutların anahtar teslim törenine, tüm vatandaşları davet etti.

Geçtiğimiz yıl Ege Denizi açıklarında meydana gelen ve 117 vatandaşın hayatını kaybettiği 6,6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için, TOKİ (Toplu Konut İdaresi) Başkanlığı tarafından yapılan konutlar, yarın hak sahiplerine teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 26 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı anahtar teslim törenine, tüm vatandaşları davet etti. Sosyal medya hesabından paylaştığı inşa edilen yapıları gösteren video ile vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Kurum, "İzmirli kardeşlerimizin heyecanını paylaşmak üzere tüm vatandaşlarımızı anahtar teslim törenine davet etmek istiyorum. İzmirli vatandaşlarımıza yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

596 konut ile 145 dükkan anahtarları teslim edilecek

Yarın gerçekleşecek anahtar teslim töreniyle, 596 konut ile 145 dükkanın anahtarlarını teslim edeceklerini söyleyen Bakan Kurum, "Geri kalan konutları ve dükkanları da en kısa sürede tamamlayacak ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bayraklı'da rezerv alanda inşa ettiğimiz 3.649 konut ve 51 dükkanı da aynı hızla tamamlayacağız" dedi.

İşte Bakan Kurum'un açıklaması

"Sevgili Dostlar, Kıymetli İzmirli Kardeşlerim,

Bugün ülkemize, milletimize, siz, İzmirli kardeşlerimize verdiğimiz bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Böylesi özel bir günde, bir taraftan kaybettiğimiz canların hüznünü yaşarken, diğer taraftan depremzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmanın heyecanını yaşıyoruz.

Hüzünlüyüz! Geçtiğimiz yıl İzmir'de yaşadığımız depremde kaybettiğimiz 117 kardeşimizin hatıralarını yad ediyoruz. Yitirdiğimiz canların acısı yüreğimizde hala taze. Ben, deprem nedeniyle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza, bir kez daha Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum.

Heyecanlıyız! 26 Kasım'da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle; inşaatlarını tamamladığımız 596 konut ile 145 dükkanın anahtarlarını İzmirli kardeşlerimize teslim edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik.

İzmirli kardeşlerimizin elini hiçbir zaman bırakmadık. Yaralarını sarmak için var gücümüzle çalıştık.

Tıpkı Kartal'da, Kağıthane'de, Elazığ'da, Malatya'da, Giresun Dereli'de ve tüm afet bölgelerinde olduğu gibi İzmir'de de konutlarımızın inşaatlarını hızlı bir şekilde başlattık.

Bugün, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz.

İzmir Bayraklı'da yerinde ve rezerv alanda toplam 5.074 konut ve 353 dükkan yapıyoruz.

Bayraklı'da inşa ettiğimiz 1.391 konut ve 302 dükkandan yapımını tamamladıklarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Geri kalan konutları ve dükkanları da en kısa sürede tamamlayacak ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bayraklı'da rezerv alanda inşa ettiğimiz 3.649 konut ve 51 dükkanı da aynı hızla tamamlayacağız.

19 yıl boyunca milletimizin ne derdi olduysa yanında olduk. Yaşanılan her felakette, her sıkıntıda milletimizin yanına koştuk. İnşallah bundan sonra da, her daim, milletimizin yanında olacağız. Ben böylesi özel bir günde, İzmirli kardeşlerimizin heyecanını paylaşmak üzere tüm vatandaşlarımızı anahtar teslim törenine davet etmek istiyorum.

İzmirli vatandaşlarımıza yeni yuvalarının hayırlı olmasını diliyorum."

İzmir'de depremin yaraları sarılıyor: Bakan Kurum'dan törene davet
İzmir'de depremin yaraları sarılıyor: Bakan Kurum'dan törene davet
İzmir'de depremin yaraları sarılıyor: Bakan Kurum'dan törene davet
İzmir'de depremin yaraları sarılıyor: Bakan Kurum'dan törene davet
İzmir'de depremin yaraları sarılıyor: Bakan Kurum'dan törene davet
İzmir'de depremin yaraları sarılıyor: Bakan Kurum'dan törene davet
İzmir'de depremin yaraları sarılıyor: Bakan Kurum'dan törene davet
İzmir'de depremin yaraları sarılıyor: Bakan Kurum'dan törene davet
İzmir'de depremin yaraları sarılıyor: Bakan Kurum'dan törene davet
İzmir'de depremin yaraları sarılıyor: Bakan Kurum'dan törene davet

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Murat Kurum, konut, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İzmir'de depremin yaraları sarılıyor: Bakan Kurum'dan törene davet - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de depremin yaraları sarılıyor: Bakan Kurum'dan törene davet - Son Dakika
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