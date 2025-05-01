Bakan Kurum: "Son yuvamız teslim edilinceye kadar burada olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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Bakan Kurum: "Son yuvamız teslim edilinceye kadar burada olmaya devam edeceğiz"

Bakan Kurum: "Son yuvamız teslim edilinceye kadar burada olmaya devam edeceğiz"

Malatya'da incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Son yuvamız teslim edilinceye kadar burada olmaya devam edeceğiz.

01.05.2025 21:37  Güncelleme: 21:53
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Malatya'da incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Son yuvamız teslim edilinceye kadar burada olmaya devam edeceğiz. Muhalefete rağmen, hem deprem bölgemizi aslanlar gibi ayağa kaldıracağız hem de tüm gayretimizle 81 elimizi afetlere hazırlayacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin ardından devam eden inşa çalışmalarını incelemek üzere geldiği Malatya'da, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan'ı ziyaret etti. Bakan Kurum, Ali Bakan'ın sağlık durumu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdi ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Buradan il koordinasyon toplantısına geçen Bakan Kurum, kentte devam eden inşa çalışmaları hakkında yerel yöneticilerden bilgi aldı. Ardından kent merkezinde inşası devam eden Bakırcılar Çarşısı şantiye alanında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Kurum, deprem bölgesindeki inşa çalışmalarına katılan işçiler başta olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

"11 ilde 3 bin 481 farklı alandayız"

Asrın felaketinin ardından inşa seferberliğinin hızla devam ettiğini söyleyen Bakan Kurum, "Asrın inşasında bugün 11 ilimizde yapımına başlanılmamış herhangi bir konutumuz, ticari ünitemiz bulunmamakta. Bu kapsamda 11 ilimizde ilçelerimizde 3 bin 481 farklı alanda çalışıyoruz. Bu yıl sonuna geldiğimizde inşallah söz verdiğimiz 453 bin yeni yuva ve iş yerimizi bitirip kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Malatya'mızda da bu anlamda canla başla yıl sonuna doğru hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar söz verdiğimiz 55 bini konut 10 bini iş yeri, 13 bini köy evi olmak üzere toplamda 79 bin bağımsız birimi yani hak sahibi vatandaşlarımızın evlerini, iş yerlerini, köy konutlarını bitirip teslim edeceğiz" diye konuştu.

Temmuz itibarıyla bakırcılar çarşısı tamamlanacak

Bakan Kurum, Bakırcılar Çarşısı'nda 5 bin 700 dükkan/ofis ve konutun inşasının temmuz ayı itibarıyla tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Burası yine şehrin en önemli cazibe merkezlerinden biri olacak. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'yla birlikte Şire Pazarı'mızı, Kuyumcular Çarşı'mızı, Yüzüncü Yıl çarşılarını da yeniden hizmete açacak ve Malatyalı hemşerilerimize armağan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesindeki çalışmaların kararlılıkla tamamlanacağına vurgu yapan Bakan Kurum, "Deprem bölgesi yeniden ayağa kalkana kadar bizlere durmak, dinlenmek yok. Hep birlikte buradaki tüm ekibimizle birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Son yuvamız teslim edilinceye kadar burada depremzede kardeşlerimizle beraber olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin iyi gününde kötü gününde yerli ve milli duruşu ortaya koyamayan bu muhalefete rağmen, milletimizle birlikte hem deprem bölgemizi aslanlar gibi ayağa kaldıracağız hem de tüm gayretimizle 81 elimizi afetlere hazırlayacağız. Eskisinden çok daha güçlü hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının muhalefetin deprem bölgesiyle ilgili eleştirilerine yönelik sorusu üzerine Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Bizim muhalefette iş yok, icraat yok, eser yok. Sadece gürültü çıkarıyorlar, tek yaptıkları bu. İftira üstüne iftira atıyorlar. Şurada on binlerce çalışan işçimizin, emekçimizin, kardeşlerimizin döktüğü alın terine emin olun ihanet ediyorlar. Bırakın deprem bölgesinde yazdığımız yeniden diriliş destanının bir parçası olmayı, ellerinden gelse burada bunca eseri bile durdurmayı göze alacaklar. Ben şimdi Malatya'dan soruyorum; bizi böylesine eleştiren muhalefet deprem bölgesinde, sürekli depremlerle sınanan dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzda ne yaptı? Burada ellerinde bir sürü belediyeleri var. Bir okul, bir cami, konut yapsalar kötü mü olur?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine tepki gösteren Bakan Kurum, "Utanmadan, sıkılmadan bana, oradan buradan laf yetiştiriyor. Nereye gitse diline bizi dolamış. Murat Kurum da Murat Kurum, niye biliyor musunuz? Emir aldığı yerler ona böyle konuşmasını söylüyor. Biliyor ki deprem bölgesindeki 453 bin konut ve iş yeri bu yıl sonu bitecek. Vatandaşlarımız burada huzura kavuşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız burayı an be an takip ediyor. Bir an olsun biz deprem bölgesini yalnız bırakmıyoruz. Benim şahsıma ne diyor? 'Çalışamıyorsun' demiyor. 'Sen bu işleri yapamıyorsun' demiyor. 'Deprem bölgesine her ay gelmiyorsun' demiyor. İşin ehlisin, değilsin bu manada bir yorum duydunuz mu? Duymadık" dedi.

İstanbul'u depreme hazırlıklı hale getirmek için sosyal konutların yapımının devam edeceğini belirten Bakan Kurum, "Ne diyor? 'Kanal İstanbul'muş efendim, Arnavutköy'deki lüks konutlarmış, açıklıyoruz, dinlemiyorlar. Açıklamaları dikkate almıyorlar. Hep bir algı, hep bir gündemi farklı alanlara taşıma peşindeler. İki laftan biri emin olun yalan, iftira. Biz diyoruz ki sosyal konut yapıyoruz. Açıklıyoruz, diyoruz ki bu konutların kuralarını çektik. O konutları yapıyoruz. Buna rağmen bu konutlar Araplara satılacakmış gibi bir algı içerisine giriyorlar. Biz İstanbul'u depreme hazırlayacağız. İstanbul'un depremi, milli güvenlik meselesi dememize rağmen sanki İstanbul'da bir deprem riski yokmuş gibi açıklama yapıyor. ya sen ilk önce kendi genel başkanlığını bir hazmet. Milleti bir ikna et. Ondan sonra gel, eğer biz yanlış bir iş yapıyorsak, eksik bir iş yapıyorsak bizi eleştir. Özgür Bey'e tavsiyem beni böyle yalan yanlış iftiralarla diline dolayacağına o gözlerindeki bandı çıkarsın ve etrafına bir baksın. Belki o zaman etrafındakileri çok iyi görür. O yüzden biz onlar ne derse dersin işimize odaklanacağız" açıklamasında bulundu.

İstanbul'daki 6,2'lik depremin ardından hasar tespit çalışmasındaki son durumu açıklayan Bakan Kurum, "36 bin binada 425 bin bağımsız bölümün bugün itibarıyla hasar tespiti yapılmıştır. Bunlardan 27 bin 697 binanın hasarsız olduğunu, 4 bin 295 binamızın da az hasarlı olduğunun tespitlerini yaptık" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Murat Kurum, Politika, malatya, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Son yuvamız teslim edilinceye kadar burada olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

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