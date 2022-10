Bakan Kurum Üniversitelerimizi enerji verimli yerleşkeler haline getireceğiz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üniversitelerimizi sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu yerleşkeler haline getireceğiz. Her bir kampüsümüzde enerji kaynaklarının verimli kullanacak, yenilenebilir enerji ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Beyaz Salon'da düzenlenen 'Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü' imza törenine katıldı. Bakan Kurum, Bakan Dönmez ve YÖK Başkanı Özvar, kurumları arasındaki protokolü imzaladı. Bu kapsamda 10 üniversitede, 'Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs' oluşturulacağı belirtildi.

'ÇEVREMİZİ KORUYACAK VE İSRAFI TAMAMEN ÖNLEYECEĞİZ'

Burada konuşan Bakan Kurum, cumhuriyetin 100'üncü yılına yakışır şekilde şehirlerin tamamında sıfır atık sistemlerinin kurulacağını belirterek, 101 üniversitemiz sıfır atık yönetim sistemini kurarak Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi aldılar. Diğer üniversitelerimizden de beklentimiz Sıfır Atık Yönetmeliğinde belirtildiği gibi bu yılın sonuna kadar gerekli tüm hazırlıkları tamamlamalarıdır. İmzaladığımız bu protokolle; üniversitelerimizi sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu yerleşkeler haline getireceğiz. Her bir kampüsümüzde enerji kaynaklarını verimli kullanacak, yenilenebilir enerji ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız. İnşallah, bize emanet olan çevremizi koruyacak ve israfı tamamen önleyeceğiz. Ben bu vesileyle 8.5 milyon üniversiteli gencimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin Türkiye'nin bu en büyük genç çevre hareketine gönüllü olarak katılın. Biz her bir üniversitede kuracağınız İklim ve Sıfır Atık Kulüplerine her türlü desteği vereceğimizi, buradaki tüm hocalarımızın huzurunda yineliyorum. Üniversitelerimizi ve şehirlerimizi sürdürülebilir kılmak ancak ve ancak gençlerin göstereceği çaba, gayret ve samimiyetle olacaktır dedi. BAKAN DÖNMEZ DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASINI SAĞLAYACAĞIZ

Bakan Dönmez ise bu protokolle üniversitelerin yeşil dönüşümün bir parçası olacağını vurgulayarak, Enerji, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda en çok adres gösterilen sektörlerden biri. Ülkemizin de son yıllarda yakaladığı istikrarlı büyümede enerji sektörü önemli bir paya sahip. Bugün küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 70'inden sorumlu enerji sektörü bir dönüşüm içerisinde. Bizler de enerji sektörümüzün karbon ayak izinin düşürülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün imzaladığımız protokolle üniversitelerimiz, başlattığımız bu yeşil dönüşümün bir parçası olacak. Bu kapsamda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında farkındalık oluşturacak eğitim çalışmalarına başlayacağız. Mevcutta yürütülen ve geliştirilecek enerji projeleri için üniversitelerimizle ortak hareket edeceğiz. Üniversitelerimize enerji tüketimleri ve emisyonlarını azaltmalarında destek olacağız. Atık yönetimi ve yağmur suyu yönetim planlarıyla doğal kaynakların korunmasını sağlayacağız. Böylece üniversitelerimizin karbon ayak izleri azalacak ve kampüslerimiz daha çevreci bir nitelik kazanacak diye konuştu.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR 10 PİLOT ÜNİVERSİTEDE BAŞLAYACAK

YÖK Başkanı Özvar da, projenin öncelikle 10 pilot üniversitede sonrasında tüm üniversitelerde uygulanacağını belirterek, Sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye asgari düzeyde zarar veren kampüslerin oluşturulması sağlanacak. Protokolle üniversite kampüslerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarının artırılması, bu alanda duyarlılık ve farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, üniversitelerde enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli ve etkin kullanılması, israfın önlenmesi ve yenilenebilir enerji kullanımının sağlanması ile enerji maliyetinin bütçe üzerindeki yükünün hafifletilmesi, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. İlk etapta, pilot uygulamanın başlayacağı üniversitelerimiz; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi olarak belirlenmiştir ifadelerini kullandı.

İmza törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan YÖK Başkanı Özvar, iptal edilen KPSS incelemesiyle ilgili, Yüksek Öğretim Kurulu'nun bildiğiniz gibi mevzuattan kaynaklanan ön inceleme yükümlülüğü var. O ön inceleme yükümlülüğü tamamlanmıştır. Genel kurulda çalışmalar bitti. Gereğini yapacağız dedi. (DHA)