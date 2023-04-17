Bakan Nebati'nin TOGG esprisi güldürdü - Son Dakika
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Bakan Nebati'nin TOGG esprisi güldürdü

17.04.2023 11:53

Bakan Nebati'nin TOGG esprisi güldürdüMERSİN Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de sahil bandında yürüyüş yaptığı sırada, spor yapan gençlerle bir araya geldi.

Bakan Nebati'nin TOGG esprisi güldürdü

MERSİN Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de sahil bandında yürüyüş yaptığı sırada, spor yapan gençlerle bir araya geldi. Gençlerin Türkiye'nin otomobili TOGG ile ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Nebati, TOGG'un çok akıllı bir araç olduğunu vurgulayarak, "Siri'yi tanıyor musun? Bu da Ayşe. Ayşe ne haber diyorum, iyiyim hoş geldin diyor" esprisi alanda bulunan herkesi güldürdü.

Mersin'den AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Dr. Nurettin Nebati, seçim çalışmalarını Mersin'de sürdürüyor. Bu çerçevede, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandında yürüyüş yapan Bakan Nebati, sahilde vakit geçiren vatandaşlarla sohbet edip, spor yapan gençlere katıldı. Gençlerle bir süre sohbet eden Nebati, bazı gençlerin Togg hakkındaki sorularını da yanıtlayarak, araç hakkında bilgi verdi. Bir gencin Togg'a bindiğinizde nasıl hissediyorsunuz? sorusunu cevaplayan Nebati, "Çok iyi, bir defa özgüven veriyor, çünkü Türkiye'mizin. Tamamen elektronik. Müthiş bir göstergesi var. Siri'yi tanıyor musun? Bu da Ayşe. Ayşe ne haber diyorum, iyiyim hoş geldin diyor. Bir de çok akıllı" ifadelerini kullandı.

Sahilde aileler ve çocuklarla da sohbet eden Nebati, isteyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA
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Nureddin Nebati, Mersin, TOGG, Politika, Son Dakika

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