Çevre Bakanı Özhaseki: Fay hatlarına göre hareket etmeliyiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şu anda hareketli kırılmamış ne zaman, nerede, hangi saatte, hangi şiddette kırılacağı belli olmayan 500'ün üzerinde fay hattı var bu memlekette. O yüzden ne yaparsak bu gerçekliği bilerek hareket etmek ve yapmak zorundayız. Evlerimizi, iş yerlerimizi, bahçedeki köpek kulübesini dahi öyle yapmak zorundayız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yerel seçim çalışmaları kapsamında Sinop'a geldi. İlk olarak Sinop Valiliği'ni ziyaret eden Özhaseki, burada şeref defterini imzaladı. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye Sinop'a özgü kotra hediye etti.
"Her ay 10 bin, 15 bin ev vereceğiz"
Daha sonra Sinop Polisevi'nde muhtarlar, STK ve oda temsilcileriyle iftar programında bir araya gelen Bakan Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamada, "Türkiye bir deprem ülkesi bunu bilelim. Hiç kimse lütfen Sinop'ta ki kardeşlerim siz de dahil içinizden 'bizim burada bir şey olmaz, burası 3'üncü derece, burası 4'üncü derece' falan diye geçirmesin. Son 100 yıl içinde bu ülkede meydana gelen 6 ve üzeri şiddette yıkıcı deprem sayısı 231. Sadece ana karamızda meydana gelen deprem sayısı ise 60'ın üzerinde. Ölen insan sayımız 130 bin. Zarar milyarlarca dolar. Deprem ülkesiyiz. Bunu bilelim arkadaşlar, kabul edelim. Şuan da hareketli kırılmamış ne zaman, nerede, hangi saatte, hangi şiddette kırılacağı belli olmayan 500'ün üzerinde fay hattı var bu memlekette. 500'ün üzerinde fay hattı var. O yüzden ne yaparsak bu gerçekliği bilerek hareket etmek ve yapmak zorundayız. Evlerimizi, iş yerlerimizi, bahçedeki köpek kulübesini dahi öyle yapmak zorundayız. Bizim müthiş bir şekilde tedbir almamız lazım" diye konuştu.
"Her ay 10 bin, 15 bin ev vereceğiz"
6 Şubat 2023 depremini hatırlatan Bakan Özhaseki, "Bundan 1 sene kadar önce, bir gece yarısı hepimiz müthiş bir üzüntüyle uyandık. O depremden sonra gündüz saat 1 civarında 2 tane uzun süren 3 dakikaya yaklaşan bir deprem yerleşim yerlerinin altından geçti ve tam 18 ilimiz etkilendi. 14 milyon insan da zarar gördü. 680 bin konut ağır hasarlı, orta hasarlı ve 170 bin kadar da iş yerimiz yıkıldı veya yıkılmayı bekliyor. 850 bin bağımsız birim. Maddi zarar 100 milyar doların üzerinde. Bu hatlar bilinmiyor mu? Evet, biliniyor. Ama 30'lu, 40'lu yıllardan itibaren fay hatlarının üzerine o kadar çok evler yapılmış ki, biraz eski teknolojiyle yapılmış, biraz malzemeden çalınarak yapılmış, yapılmış da yapılmış. Nihayetinde o deprem geldiğinde de hepimizin can evinden vurdu. Tabii ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımız ayakta. Bütün bakan arkadaşları bölgeye görevlendirir. Valilerimiz, kaymakamlarımız, sağlık görevlileri hep oradalar. Burada şimdi dediğim gibi tam 18 vilayetimiz etkilendi. 4 bin 300'den fazla köyümüzde hasar var, yıkım var. Çok şükür bir an bile boş durmadık. 300 binden fazla inşaatımız devam ediyor. Köyler için karar aldık. Çelik kasa evler yaptırıyoruz. Şu anda tam 4 bin 333 tane köyde çelik evler yaptırıyoruz. 100 metrekarelik. İçinde taş yünü koyduğumuz içinde alçıpan olan çelik evler yaptırıyoruz. Şehirlerin merkezlerini yapmaya karar verdik. Çünkü Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay kadim şehirler ve merkezleri yok olmuş nerdeyse. Tamamıyla şehirlerin merkezlerini bakanlık olarak yeniden projelendirdik. O tarihi evleri has, o özgün kimliğine yeniden çıkarmaya çalışıyoruz oraları. Yola açılan ana caddeleri yapıyoruz. Rezerve alanlarında da yüzbinlerce konutun inşasına başladık. Şu ana kadar 76 bini bitirdik, o bölgelere teslim ettik. Peyderpey de zaten devam edeceğiz o evleri vermeye. Her ay 10 bin, 15 bin ev vereceğiz" şeklinde konuştu.
"Bir an önce evlerimizi dirençli hale getirelim, evlerimizi dayanıklı hale getirelim"
Kentsel dönüşüm çağrısında bulunan Özhaseki, "Kentsel dönüşümün 3 tane ayağı var. Birisi bakanlık. Biz hazırız bekliyoruz. Bu konuda yetki almış bir bakan olarak diyorum ki, A'dan, Z'ye kaç tane parti varsa, söz yeter ki kentsel dönüşüm yapın. Kapı sonuna kadar açık. A, B, C, D, E hangi parti olursa olsun değişin, dönüşün. Bir an önce evlerimizi dirençli hale getirelim, evlerimizi dayanıklı hale getirelim. Elimizdeki tüm imkanları namus sözü sonuna kadar kullanacağız. Buyurun. Fakat arkadaşlar, ne yazık ki bir grup arkadaşımız yanaşmıyor bu işe. Zor. Vatandaşı ikna edeceksiniz, plan yapacaksınız, eziyet çekeceksiniz. Evleri yaptıktan sonra bile dağıtması bile başlı başına bile bir sorun. Bir türlü yanaşmıyor arkadaşlar" ifadelerini kullandı.
"İnşallah Sinop'u ayağa kaldırmanın zamanı geldi diyorum bende"
31 Mart yerel seçim kapsamında Sinop'tan aday gösterilen AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu'na sahip çıkılmasını gerektiğini belirten Bakan Özhaseki, şunları söyledi:
"Sizler de uygun görürseniz Yakup Bey kardeşimizi sizlerde tanıyorsunuz. Yıllardır toplumun içinde. Her dernekte, her cemiyette var. Her grupta, her kesimde var. Onunla biz bu işi çok daha rahat aşarız, yaparız diye düşünüyorum. Ama takdir tabii ki sizlerin. Her ne çıkarsa saygıyla boynumuzu eğeriz. Ama Sinopumuza da kıyamıyoruz. İnşallah Sinop'u ayağa kaldırmanın zamanı geldi diyorum. Değerli kardeşimiz Yakup Bey'i size teslim ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum."
Program Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarının ardından Kuran'ı Kerim ve iftar programı ile devam etti. - SİNOP
Son Dakika › Politika › Çevre Bakanı Özhaseki: Fay hatlarına göre hareket etmeliyiz - Son Dakika
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