Bakan Soylu'dan "ayçiçek yağları" hakkında açıklama geldi: Türkiye içerisinde bir şeyi geliştirmek istiyorlar - Son Dakika
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Bakan Soylu'dan "ayçiçek yağları" hakkında açıklama geldi: Türkiye içerisinde bir şeyi geliştirmek istiyorlar

06.03.2022 19:29

Sosyal medyada gündem olan ayçiçek yağı fiyatlarının artmasıyla yeterli stok bulunmadığı iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yalanlama geldi. Soylu, "İnsanları marketlere dökmeye çalışarak, Türkiye içerisinde bir şeyi geliştirmek istiyorlar. Türkiye'nin bu konularda herhangi bir eksikliği söz konusu değildir" dedi.

Yükselen ayçiçek yağları fiyatları üzerinden sosyal medyada ortaya çıkan yeterli stok bulunmadığı iddiaları sonrası vatandaşlar marketlere akın etmiş ve yağ alabilmek için uzun kuyruklar oluşturmuştu. Ankara'da 'Başkent Trabzon Dernekleri Federasyonu 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu'na konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu iddiaları yalanladı.

Bakan Soylu, ayçiçek yağları konusunda yeterli stok bulunmadığı iddialarını yalanladı

"TEDARİKTE SIKINTIMIZ YOK'

Bakan Soylu, tedarik zincirinde pandemi dönemi dahil olmak üzere hiçbir sıkıntı yaşanmadığını söyleyerek, "Şimdi güya bir gıda ürününde 'eksiklik olacak' diye sosyal medyada tahrik ederek, insanları marketlere dökmeye çalışarak, Türkiye içerisinde bir şeyi geliştirmek istiyorlar. Tarım Bakanımız açıklama yaptı. Öyle bir eksikliğimiz söz konusu değildir, Allah'a şükürler olsun. Türkiye'nin bu konularda herhangi bir eksikliği söz konusu değildir." dedi.

Bakan Soylu, ayçiçek yağları konusunda yeterli stok bulunmadığı iddialarını yalanladı

MANİPÜLASYONLARI YAPANLAR TESPİT EDİLECEK

Bu manipülasyonları yapanların tespit edileceğini söyleyen Bakan Soylu "Bu konuda arkadaşlarımız sosyal medyada bu manipülasyonları yapanların veya sadece sosyal medya değil; gerçeklikte bu manipülasyonları yapanlara gerekli tespitleri yapıp, cezaları vermekten imtina etmezler. Bu işler kolay işler değil. Kimseye milletimizin huzurunu bozup, kamu düzenini bozdurmaya yönelik adım attırmayız. Onun için arkadaşlarımız işlerin başındalar" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, ayçiçek yağları konusunda yeterli stok bulunmadığı iddialarını yalanladı

BAKAN KİRİŞÇİ DE İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Ülke genelindeki yağış durumunun ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumlu bitkilerin üretimine olumlu yansıdığına dikkati çeken Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ülkemizin 1-1,5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçek tohumu ve yağ stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır. Gerek üretimimiz, gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Netice itibarıyla kamuoyuna yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir" dedi.

Bakan Soylu'dan ayçiçek yağları hakkında açıklama geldi: Türkiye içerisinde bir şeyi geliştirmek istiyorlar
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Süleyman Soylu, Türkiye, Trabzon, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu'dan 'ayçiçek yağları' hakkında açıklama geldi: Türkiye içerisinde bir şeyi geliştirmek istiyorlar - Son Dakika


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