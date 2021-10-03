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Bakan Soylu: "Doğal afetin masrafı 6.5 milyarı aştı" - Son Dakika

Bakan Soylu: "Doğal afetin masrafı 6.5 milyarı aştı"

03.10.2021 17:00
Bakan Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, doğal afetlerden dolayı masrafın 6.5 milyar lirayı aştığını belirterek, "Devlet ve millet el ele vererek 1 milyarın üzerine çıkan yardım toplandı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, doğal afetlerden dolayı masrafın 6.5 milyar lirayı aştığını belirterek, "Devlet ve millet el ele vererek 1 milyarın üzerine çıkan yardım toplandı" dedi.

Adana'da, iş insanları tarafından bağışlanan 17 milyon TL değerindeki 106 otomobil ile 14 motosikletin Adana Emniyet Müdürlüğüne teslimi için müdürlük bahçesinde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Süleyman Elban, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zembilci, Tamer Dağlı, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü, kent protokolü, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Bakan Soylu, bağışları nedeniyle hayırsever iş insanlarına teşekkür etti. Aziz Türk milletinin iyi günde de kötü günde de sorumluluklarını yerine getiren bir millet olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, Elazığ depremi, korona virüs pandemisi, Karadeniz Bölgesi'ndeki sel felaketleri ve Akdeniz Bölgesi'ndeki yangın felaketlerinde bunun önemli örneklerinin yaşandığını kaydetti. Bu zorluklara rağmen Türkiye'nin 212 milyar Doları aşan dış ticaret hacmine ulaştığını anlatan Bakan Soylu, Libya, Karabağ gibi sınırların ötesindeki meselelere karşı da bu süreçte sessiz kalmadıklarını aktardı.

Doğal afetler döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çağrısıyla 966 milyon TL yardım toplandığını dile getiren Bakan Soylu, "Çünkü Türkiye'nin birçok yerinden insanlar yardım gönderdi, destek oldular. Devletimiz, hükümetimiz, elinden gelen her şeyi yaptı ve sadece evi yanan, evini su basan, iş yerini, sanayi sitesini su basan, sel götürenlere değil, aynı zamanda her birini kucaklayan bir anlayış ortaya koyduk. Kuveyt'in de göndereceği 5 milyon Dolar var, onunla beraber 1 milyarın, 1 katrilyonun üzerine çıkan bir yardım kampanyasıyla inşallah hem devletimiz milletimizin yaralarını hem de vatandaşlarımız milletimizin yaralarını sarma konusunda el birliğiyle bir hareketlilik ortaya koyuyor. Şu ana kadar toplam masraf 6.5 milyarı, yani katrilyonu aştı. Onun için birbirimize her zaman ihtiyaç duyduğumuz, birbirimizi her zaman gözettiğimiz bir anlayışı yaşıyoruz" dedi.

Bakan Soylu, "Türkiye bütün güvenlik problemlerinin ortasında, belki de ilk temas noktasında 2002'den itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir istikrar adası olarak ayakta kalmayı, düzenli göçü yönetmeyi, düzensiz göçle mücadeleyi, terörle mücadeleyi, uyuşturucuyla mücadeleyi, ekonomik kalkınmasını, altyapı ve sanayi hamlelerini başarmıştır. İnsani afetlerin yanı sıra doğal afetler karşısında da vatandaşına mahcup olmayacak her türlü ihtiyacını karşılayacak bir kapasiteyi oluşturmayı başarabilmiştir. Büyüklerimiz, hep bize doğru olmayı öğütlemiştir. Menfaat için doğruluktan şaşmamayı, bu dünyanın bir de ahiret hayatı olduğunu, hesap günü olduğunu, ona göre yaşamak gerektiğini öğretmiştir. İşte Türkiye, tarif etmeye çalıştığım bu başarısını, bu mücadelesini, doğruluktan sapmadığı için. İnancının ve medeniyet ahlakının söylediği yolda yürüdüğü için gerçekleştirmiştir" diye konuştu.

Ortadoğu politikasında petrol hesabı yapmadıklarını, insanlık hesabı yaptıklarını belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Biz terörle mücadelemizde başka ülkelere nasıl zarar veririz hesabı yapmadık, gençler ölmesin, anne babalar evlatlarından ayrılmasın, ağlamasın hesabı yaptık. Biz uyuşturucuyla mücadelede şu ülke bu ülke hesabını yapmadık. Gençler bitip tükenmesin hesabı yaptık çünkü bizim inancımız insanı eşrefi mahlukat olarak gören, her insanı bir alem olarak gören bir anlayıştır. İşte onun için 21'inci yüzyılda mahcup olmadık. İşte onun için, etrafımızdaki tüm ateş çemberine rağmen Türkiye'yi bir istikrar adası haline getirdik ve Allah'a şükür birilerinin hesabını yaptığı gibi 21'inci yüzyılda bizi hasta adam yapmaya çalışanlara karşı ayakta duran, etrafındaki coğrafyaya ve dünyaya insanlara umut veren bir ülke haline geldik. Hep birlikte ve hepinizin sayesinde."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından emniyet binasında muhtarlarla bir araya geldi. - ADANA

Bakan Soylu: Doğal afetin masrafı 6.5 milyarı aştı
Bakan Soylu: Doğal afetin masrafı 6.5 milyarı aştı
Bakan Soylu: Doğal afetin masrafı 6.5 milyarı aştı
Bakan Soylu: Doğal afetin masrafı 6.5 milyarı aştı
Bakan Soylu: Doğal afetin masrafı 6.5 milyarı aştı
Bakan Soylu: Doğal afetin masrafı 6.5 milyarı aştı
Bakan Soylu: Doğal afetin masrafı 6.5 milyarı aştı
Bakan Soylu: Doğal afetin masrafı 6.5 milyarı aştı
Bakan Soylu: Doğal afetin masrafı 6.5 milyarı aştı
Bakan Soylu: Doğal afetin masrafı 6.5 milyarı aştı

Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Türk Lirası, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'Doğal afetin masrafı 6.5 milyarı aştı' - Son Dakika


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