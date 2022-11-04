Bakan Soylu, İzmir depremi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu anlattı - Son Dakika
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Bakan Soylu, İzmir depremi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu anlattı

04.11.2022 20:42

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gece saatlerinde İzmir'de meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saat 03.45-03.50 gibi aradığını belirterek, "Kendileri, 'Giderseniz iyi olur' dedi. 'Milletimiz, çocuklar ürkmüştür. Bu vesileyle orada devletin bulunmasında fayda vardır' dedi. Biz de, 1 saat içerisinde oraya intikal ettik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet eski Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun Adapazarı'nda merhum eşinin adının yaşatılması amacıyla yaptırdığı Zümrüt Müftüoğlu Aile Sağlık Merkezi'nin açılışına katıldı.

"1 SAAT İÇERİSİNDE İZMİR'E İNTİKAL ETTİK"

İzmir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi haber almalarının ardından yaşananları anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu gece sabaha karşı 03.29'da İzmir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD başkanımız aradılar, ben de hemen telefona cevap verdim. Genel durumu aldıktan sonra kıymetli Cumhurbaşkanımızı 03.45-03.50 gibi arayarak bilgi arz ettim. Dedim ki, 'Burada bir deprem oldu. İzmir'de' dedim. Kendileri, 'Giderseniz iyi olur' dedi. 'Milletimiz, çocuklar ürkmüştür. Bu vesileyle orada devletin bulunmasında fayda vardır' dedi. Biz de, hem AFAD başkanımızla, hem ilgili genel müdür arkadaşlarımızla, ilgili milletvekili arkadaşlarımızla beraber 1 saat içerisinde oraya intikal ettik.

Bakan Soylu, İzmir'de deprem haberini aldıktan sonra yaşadıklarını anlattı

BU MESELE ÇOK KIYMETLİ BİR MESELE

Bu bir saati şunun için söylüyorum. Bu mesele çok kıymetli bir mesele. Türkiye o hale geldi ki, burası deprem geçiren, depremin acılarını yaşayan ve her afette şahit olduğum gibi depremi yaşadığı an insanların nereye koşuşturdukları belli olmayan, kıyametle dünya arasında bir hali hisseden ve aynı zamanda yüzündeki endişeyi ve ümitsizliği her haliyle anlayabildiğimiz bir tabloyla insanoğlu karşı karşıyadır.

Bakan Soylu, İzmir'de deprem haberini aldıktan sonra yaşadıklarını anlattı

"CUMHURBAŞKANIMIZ NEREDE BU DEVLET LAFINI SÖYLETTİRMEDİ"

Çocukluğumuzdan beri hepimiz şunu duyduk. Siyah beyaz televizyonlar olur, mikrofonlar uzanır. İnsanlar çaresizdir. Devlet günler sonra gider. Çünkü bazen tepkiden korkar, bazen bir sıkıntı oluşabileceğinden endişe eder. Türkiye özellikle bu tecrübeleri ve bu acıları yaşadıktan sonra, 21'inci yüzyılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Simav ve Van depremleri dahil olmak üzere, 'Nerede bu devlet?' lafını söylettirmedi" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Türkiye, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu, İzmir depremi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu anlattı - Son Dakika

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