Bakan Süleyman Soylu adını söylemeden İmamoğlu'na yüklendi: Şov değil işimizi yapıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili boyunca devam edecek olan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek amacıyla, Gerede- Karabük karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasına gelerek tedbirleri yerinde denetledi. Ekiplerin çalışmalarını yerinde denetleyen Bakan Soylu, Emniyet Müdür Yardımcısı Habip Aksar'dan bayram boyunca alınan tedbirler, güzergahtaki trafik yoğunluğu ve yaşanan kazalarla ilgili bilgiler aldı.Daha sonra uygulama esnasında kontrol için durdurulan araçlardaki sürücülerle sohbet eden Bakan Soylu, sürücüleri dikkatli seyahat etmeleri konusunda uyarırken, araçlarda bulunan çocuklara hediyeler verdi.

"KAZALAR 3'TE 1 ORANINDA DÜŞTÜ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, denetimler ve eğitimlerin sonucunda trafik kazalarındaki ölüm oranlarının düştüğünü ifade ederek, "Yaptığımız trafik denetimleri, eğitimlerimiz ve ortaya koyduğumuz süreçlerle bugün dünyanın gelişmiş ülkelerindeki standardizasyonunu hemen hemen yakaladık. Son 10 yılda 10 günlük bayram günlerinde trafik kazalarında gerek ölümlü kazalar, gerekse ölüm sayılarında özellikle ölüm sayısında hayatını kaybedenlerin sayısı ortalama günde 15 iken, şuanda günde 7. 2018 yılında 9 günlük bayram trafik kazalarında ölen vatandaşlarımızın toplamı 148'di. Şu saate kadar aldığımız toplam rakam 64. Neredeyse yarıdan daha aşağı, 3'te 1'lik bölüme yakın can kaybıyla karşı karşıya kaldığımız trafik kazaları oldu" dedi.

"GEÇEN BAYRAMA GÖRE TRAFİK YÜZDE 50 ARTTI"

Bolu güzergahında trafiğin geçen yıla göre yüzde 50 arttığını söyleyen Soylu, "Buradan gerek Anadolu istikametine, gerekse Anadolu'dan İstanbul istikametine toplam gelen araç sayısı bir önceki bayramlarda 900 bin seviyesindeyken şuanda 1 milyon 500 bini aşmış durumda. Geçen bayramlara göre yüzde 50 üzerinde trafik yoğunluğu olmasına rağmen kazalarda ve ölümlü kazalarda ciddi bir azalma oldu" diye konuştu.

"ŞOV YAPMIYORUZ İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

Bakan Soylu son olarak şov yapmadıklarını kaydederek şunları söyledi: "Bu konularda her bayram yollardayız. Belki birilerinin kulaklarına pelesenk olur. Şov yapmıyoruz. İşimizi yapıyoruz. ve işimizin sonunda da sonucunu alıyoruz. Bu işler konuşmakla olmaz. Bu işler çalışmakla, gayretle ve bayram seyran dinlemeden çalışmakla olur."

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki sel felaketinde il dışında olması nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere "O gece sabaha kadar İBB'nin çalışanları sahadaydı. Sabahın ilk ışıklarına kadar tüm süreci dev kadro ile yönettik. Şov yapmaya değil sorunu çözmeye odaklandık ve sorunu çözdük." yanıtını vermişti.