Bakan Tekin: "Aslında hepimiz engelli adayıyız"

TOKAT - Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kentte bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat Özel Eğitim Kampüsü açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin; "Sahip olduğumuz miras sebebiyle ülkemizdeki bu tür değerlerin hepsini eşit görüyoruz. Aslında hepimiz engelliyiz" dedi.

Tokat'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından projelendirilen özel eğitim kampüsünün açılılşı gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk defa uygulanan bir proje olan kampüs sayesinde özel öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını kapsayacak. Engelli öğrenciler ve ailelerinin eğitim hayatını kolaylaştırması planlanan özel eğitim statüsündeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, uygulamalı meslek lisesinin yer aldığı kampüs açıldı.

Kampüs bahçesinde düzenlenen programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Aslan, Yusuf Beyazıt ile Cüneyt Aldemir, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "Bu tür değerlerin hepsini eşit görüyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak ülkenin bütün farklılıklarını ve çeşitliliklerini bu ülkenin zenginlik kaynağı olarak gören birisi olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "Bizim kültürümüzde bunu gerektirir. Biz dünyada ilk defa devlet başkanlığına bir gün dahi olsa vekalet, bir ağmayı Abdullah İbni Mektum Hazretleri'ni vekil bırakmış bir topluluktan, bir gelenekten geliyoruz. Biz sahip olduğumuz bu zengin miras sebebiyle ülkemizdeki bu tür değerlerin hepsini eşit görüyoruz. Hayat felsefemizin şu olması lazım. Kıymetli dostlar aslında hepimiz ama hepimiz engelliyiz. Mutlaka hepimizin bir engeli var. Bir kısmını arkadaşlarımızın bir kısmı vatandaşlarımızın engeli gözüküyor. Bir kısmı gözükmüyor. O vesileyle ben bu felsefeyle yaklaşmanın doğru olduğuna inanıyorum. Bizim geleneğimiz bunu emrediyor. Bizim cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk daha ilginç bir benzetme yapmış. Demiş ki mesela sanattan uzak toplulukların tamamı ya kolu ya ayağı olmayan engellerdir diye tanımlıyor. Cumhurbaşkanımız her ne türlü fedakarlık varsa yapıyor. Herkesin eğitimden fırsat eşitliği bağlamında eşit yararlanması için çaba sarf ediyor. Bize düşen de işte bu sahip olduğumuz geleneği sahip olduğumuz birikimi gelecek kuşaklara da aksettirecek şekilde fırsat eşitliğini göz önünde bulundurarak bu farklılıkların hepsini, ülkemizin, toplumumuzun, milletimizin bir zenginliği olarak davranmak bizim üstümüze düşen budur. Biz de üstümüze düşeni yapmaya çaba sarf ediyoruz.

Bakan Tekin; "Birçok belediye bize destek olmak istemiyor"

Eğitimin sadece bakanlığın altından kalkabileceği bir iş olmadığının altını çizen Bakan Tekin

"Başta velilerimiz olmak üzere toplumun tamamı sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve tabii ki yerel yönetimler bize paydaş olmak durumundadır. Madem bu mevzu hepimizin mevzusu, bu anlamda bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Tokat Belediye Başkanımıza da bu anlamda gerçekten teşekkür ediyorum. En uyumlu iş birliği yaptığımız belediye başkanlarımızdan bir tanesi. Birçok yerde belediye başkanlarımız, belediyelerimiz bize bu konuda destek olmak istemiyorlar veya olmuyorlar. Ama destek olan belediye başkanlarını gördükçe de mutlu oluruz. Ben tekrar Eyüp Başkan'ımıza ben bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Hem de yaklaşan yerel seçimler vesilesiyle Allah yardımcısı olsun diyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin ve il protokolü kampüsün açılış kurdelesini kesti.