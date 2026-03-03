Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı - Son Dakika
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı

Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
03.03.2026 14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, görev yaptığı okulda öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Fatma Nur Çelik'in cenazesinde konuşma yaptığı sırada alandakiler tarafından protesto edildi.

Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi F.S.B. (17) tarafından sınıfta bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Fatma Nur Özçelik (44), bugün görev yaptığı okulda düzenlenen törenle birlikte gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

BAKAN YARDIMCISINA PROTESTO ŞOKU

Yaşanan dehşet karşısında yüzlerce öğretmen ve vatandaşlar, "Okulda ölmek istemiyoruz" sloganıyla uzun süre tepki gösterirken Yusuf Tekin'i temsilen törene katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz da konuşma yaptığı sırada alandakiler tarafından alkışlarla protesto edildi.

    Yorumlar (2)

  • Vatansever.72 Vatansever.72:
    Başta bakan olmak üzere bütün MEB teşkilatı istifa etmelidir. Bunlar hepsi sizin eserinizdir. Öğretmenleri yedirtmeyecektiniz. 9 9 Yanıtla
  • eser demir eser demir:
    25 senede ülke de hırt sorunu 100 de 100 artı 4 1 Yanıtla
