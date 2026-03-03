Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı

Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi F.S.B. (17) tarafından sınıfta bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Fatma Nur Özçelik (44), bugün görev yaptığı okulda düzenlenen törenle birlikte gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

BAKAN YARDIMCISINA PROTESTO ŞOKU

Yaşanan dehşet karşısında yüzlerce öğretmen ve vatandaşlar, "Okulda ölmek istemiyoruz" sloganıyla uzun süre tepki gösterirken Yusuf Tekin'i temsilen törene katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz da konuşma yaptığı sırada alandakiler tarafından alkışlarla protesto edildi.