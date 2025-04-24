Bakan Tekin Türkmenistan\'da Eğitim İş Birliğini Güçlendirdi

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Türkmenistan'da, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgül Orazdurdıyeva ve Eğitim Bakanı Gurbangeldiyev Jumamyrat Shamyradovich ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Tekin, Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgül Orazdurdıyeva ve Eğitim Bakanı Gurbangeldiyev Jumamyrat Shamyradovich ile görüştü. Geçen şubat ayında Türkiye'ye gelen Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova ve Eğitim Bakanı Shamyradovich'in daveti üzerine bu ziyaretin gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Tekin, "Kardeşliğimizin bir göstergesi olarak bugün buraya güçlü bir ekiple geldik ve burada bulunmaktan çok memnun olduk. 2 yıldır Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapıyorum, yaklaşık iki ay önce Jumamyrat Bey'i Türkiye'de ağırladık ve verimli bir görüşme yaptık. Daha önce müsteşarlık yaptığım 2013- 2018 yılları arasında Türkmenistan ile ilişkilerde çok önemli adımlar atarak iş birlikleri hayata geçirdik. Eğitim alanında yeni anlaşmalar imzalamak da bize nasip olur" dedi.

Tekin, "Türkmenistan ile eğitim ilişkilerimizin artmasını önemsiyoruz. İnanıyorum ki atacağımız yeni adımlarla eğitimde iş birliklerimiz daha güçlü hale gelecektir. Türkmenistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Bize düşen ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve iş birliğine ilişkin amasız, fakatsız imza süreçlerini hızlandırmak. Türkiye ve Türkmenistan ne kadar güçlü olursa değerlerimizi o kadar güçlü savunuruz" ifadelerini kullandı.

'YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR DÜNYA MİRASI İÇİN ÖNEMLİ'

Türkmenistan'ın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu kaydeden Bakan Tekin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ortak Türk-Türkmen Okulu ile ilgili desteklerinden dolayı Türkmenistan tarafına teşekkür ederim. Ayrıca karşılıklı olarak müfredatlarımızın gözden geçirilmesi bizim için önemli. Ortak tarihimize ve kültürümüze ilişkin müfredatlarımızda yer almasını arzu ettiğiniz konuları birbirimizle paylaşarak beraberce bu hususları değerlendiririz. Karşılıklı iş birliğini geliştirmek için atılacak bir adım varsa harekete geçmeye hazırız. Kardeşlik hukuku için eğitim iş birliği anlaşmasının imzalanmasının hızlanması elzemdir. Ortak yapacağımız çalışmalar dünya mirası için önemlidir."

Ayrıca Bakan Tekin, 55 ülkede 100 binin üzerinde öğrencisi olan Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Türkmenistan'da kurulması gerekliliğini vurguladı.