Bakan Tunç'tan fuhuş iddiasıyla ilgili Akşener'e çağrı: Elinde somut bilgi varsa yargıya teslim et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Noterler Birliği'nde 'Yarının Dünyasında Bugünün Çocuk Hakları' programına katıldı. Panel sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yetiştirme yurtlarında kalan kızların fuhşa zorlandığına yönelik iddiası hakkında konuştu. İddianın çok ciddi olduğunu belirten Tunç, Akşener'in elindeki somut delilleri yargı makamlarına teslim etmesini istedi.

"ÜZERİNE GİDİLMESİ GEREKİR"

Bakan Tunç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, oteli olan polis müdürleri iddialarına ilişkin, "Çok ciddi bir iddia. Bunun hiç gecikmeksizin yargı makamlarına bildirilmesi, Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi lazım. Eğer böyle bir iddia varsa üzerine gidilmesi gerekir. Somut eğer bilgiler varsa bu bilgileri Sayın Akşener'in yargı makamlarımızla, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızla paylaşmasında büyük yarar olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

OGÜN SAMAST DOSYASI

Bakan Tunç, Hrant Dink'in cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında hazırlanan yeni iddianame ile ilgili, "Bu konular yargısal süreçlerle ilgili konular. Dosyaların evveliyatını bilmeden hüküm vermek doğru değil. Kamuoyunun bilmediği bazı hususlar var. 2007'de bu cinayet işlendikten sonra yargılama devam ederken konunun terör örgütü ya da 220 kapsamında örgüt hususları tartışıldı ve azmettirenler, tetikçi; 220'de bahsedilen terör örgütü olmayan örgüt kapsamında cezaları verilmişti. Bu kararlar kesinleştikten sonra 2016'da darbe girişiminden sonra özellikle bu cinayetin FETÖ'nün amaçları doğrultusunda işlenip işlenmediği ile ilgili yeni bir soruşturma başladı ve bu soruşturma kapsamında kamu görevleri ile ilgili İstanbul 14'üncü Ağır Ceza'da mahkumiyet kararları verildi. Yargıtay tarafından da bu kararlar onaylandı. Nisan ayında iddianame bir takım eksikler nedeniyle iade edilmişti ve sonrasında da bu eksiklikler giderilerek, yeni iddianame tekrar çocuk mahkemesine sunuldu. Durum bundan ibaret, tüm bunların değerlendirmesini yapacak olan mahkemelerimizdir, yargı makamlarıdır, hep beraber bunun neticesini bekleyeceğiz" diye konuştu.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Akşener dün Seçim Hazırlıkları ve İstişare Toplantısı'nda "Bir konu daha var; eski İçişleri Bakanı olarak özellikle takip ediyorum. Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde, fuhşun ötesi, öksüz kızlar çalıştırılıyor" demişti. Akşener, 'otellerde fuhşun da ötesine geçilerek devletin yetiştirme yurtlarında barının kimsesiz, öksüz kızlara fuhuş yaptırıldığını' iddia etti.