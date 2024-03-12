Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cumhurbaşkanının 5'te 3 çoğunluk durumunda tekrar adaylık yolu açılır - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cumhurbaşkanının 5'te 3 çoğunluk durumunda tekrar adaylık yolu açılır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cumhurbaşkanının 5\'te 3 çoğunluk durumunda tekrar adaylık yolu açılır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'nın Beypazarı ilçesini ziyaret ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yazıyla ilgili bilgi verirken, Cumhurbaşkanının 5'te 3 çoğunluk durumunda tekrar adaylık yolu açılabileceğini belirtti. Ayrıca, İstanbul'da çekildiği iddia edilen para sayma görüntüleriyle ilgili olarak da soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

12.03.2024 16:35  Güncelleme: 17:42
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "TBMM, Cumhurbaşkanı'nın 2. döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa 5'te 3 çoğunlukla o durumda 3. dönem için tekrar adaylık yolu açılır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'nın Beypazarı ilçesini ziyaret etti. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile bir araya gelen Bakan Tunç, Beypazarı Adalet Sarayı ile Kaymakamlığı ziyaret etti. Burada vatandaşlarla hasbihal eden Bakan Tunç yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ABD Adalet Bakanlığından bize yazı geldi"

İstanbul'da oğlunun karıştığı kaza sonrası önce Mısır'a ardından Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) kaçan Eylem Tok hakkında soruşturmanın sürdüğünü belirten Bakan Tunç, "Amerika Birleşik Devletleri'yle adli yardımlaşma kapsamında biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. 7 Mart tarihinde de Amerika Birleşik Devletleri'nden iade talebinde bulunduk. İade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımızı da gönderdik. Bugün itibariyle de Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bize yazı geldi. İstenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Burada süreci takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABD iade konusunda talebimizi olumlu karşılasın"

Söz konusu olay ile ilgili adli süreci takip ettiklerini aktaran Bakan Tunç, "Önce Mısır'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden talep ettik. Hem diplomatik yollardan talep ediyoruz hem de Interpol aracılığıyla bunlar gerçekleşiyor. Umut ediyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri iade konusundaki talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama süreci de devam etsin" diye konuştu.

Soruşturma dosyası çerçevesinde iki gözaltının gerçekleştiğini aktaran Bakan Tunç, "Kaza sonrası olay yerine gelen ve sonrasında havaalanına anne ve oğlunu bırakan kişi gözaltına alındı. 18 yaşından küçük sürücünün babasının şoförü oradaki mağdurlardan birinin telefonunu emniyete teslim eden kişiyle ilgili olarak da yine gözaltı kararı verildi. Onlar şu anda gözaltında soruşturmaları devam ediyor. Adli süreci titizlikle takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanının 5'de 3 çoğunluk durumunda tekrar adaylık yolu açılır"

Bakan Tunç'a TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ın "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim yoluyla tekrar aday gösterilebilir" sözleri hatırlatıldı. Tunç, verdiği cevapta şunları kaydetti:

"Anayasamızın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir ve 2 dönem seçilebilir. Ama 116. maddenin 3. fıkrasında da eğer TBMM Cumhurbaşkanının 2. döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa 5'te 3 çoğunlukla o durumda 3. dönem için tekrar adaylık yolu açılır."

"Bu sayılan paraların kaynağı nedir?"

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen desteler halindeki para sayma görüntüleri ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının adil soruşturma başlattığına dikkati çeken Bakan Tunç, şu ifadelere yer verdi:

"Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Tabii bir açıklama yapıldı. Bunların partiye yapılan bir bağış olduğu söylendi. Tabii bu bağış neticede bunların da kuralları var. Siyasi partiler kanununa göre bağışın şekli bellidir. Miktarı da bellidir. Yapılan kampanyada verilen hesap numaraları var. Bu hesap numara yatan paralar mıdır? Acaba bir başka kaynaktan mı geliyor? Yani savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır."

"Kara para varsa ortaya çıkacaktır"

Sayılan paralar ile ilgili kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Eğer bir suç ve kara para, suçtan kaynaklanan bir gelir varsa tüm bunlar ortaya çıkacaktır. Artık çağımız banka hesabıyla paraların gönderildiği bir çağdayız. Yani böyle elden on beş milyon gibi bir paranın şimdi tapu kayıtlarına bakıyoruz. Tapu kayıtları, tapunun geçtiği tarihle o belgedeki tarih farklı. Tüm bunları değerlendirecek olan elbette ki Cumhuriyet Başsavcılığı'dır" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cumhurbaşkanının 5'te 3 çoğunluk durumunda tekrar adaylık yolu açılır - Son Dakika

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