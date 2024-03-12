Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Cumhurbaşkanının 5\'te 3 çoğunluk durumunda tekrar adaylık yolu açılır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "TBMM, Cumhurbaşkanı'nın 2. döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa 5'te 3 çoğunlukla o durumda 3. dönem için tekrar adaylık yolu açılır" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'nın Beypazarı ilçesini ziyaret etti. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile bir araya gelen Bakan Tunç, Beypazarı Adalet Sarayı ile Kaymakamlığı ziyaret etti. Burada vatandaşlarla hasbihal eden Bakan Tunç yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"ABD Adalet Bakanlığından bize yazı geldi"
İstanbul'da oğlunun karıştığı kaza sonrası önce Mısır'a ardından Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) kaçan Eylem Tok hakkında soruşturmanın sürdüğünü belirten Bakan Tunç, "Amerika Birleşik Devletleri'yle adli yardımlaşma kapsamında biz yazışmalarımızı gerçekleştirdik. 7 Mart tarihinde de Amerika Birleşik Devletleri'nden iade talebinde bulunduk. İade dosyamızı ilettik ve geçici tutuklama evrakımızı da gönderdik. Bugün itibariyle de Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığından bize yazı geldi. İstenen bazı belgeler var. Bu belgeleri de tamamladık. Burada süreci takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"ABD iade konusunda talebimizi olumlu karşılasın"
Söz konusu olay ile ilgili adli süreci takip ettiklerini aktaran Bakan Tunç, "Önce Mısır'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden talep ettik. Hem diplomatik yollardan talep ediyoruz hem de Interpol aracılığıyla bunlar gerçekleşiyor. Umut ediyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri iade konusundaki talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama süreci de devam etsin" diye konuştu.
Soruşturma dosyası çerçevesinde iki gözaltının gerçekleştiğini aktaran Bakan Tunç, "Kaza sonrası olay yerine gelen ve sonrasında havaalanına anne ve oğlunu bırakan kişi gözaltına alındı. 18 yaşından küçük sürücünün babasının şoförü oradaki mağdurlardan birinin telefonunu emniyete teslim eden kişiyle ilgili olarak da yine gözaltı kararı verildi. Onlar şu anda gözaltında soruşturmaları devam ediyor. Adli süreci titizlikle takip ediyoruz" ifadesini kullandı.
"Cumhurbaşkanının 5'de 3 çoğunluk durumunda tekrar adaylık yolu açılır"
Bakan Tunç'a TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ'ın "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim yoluyla tekrar aday gösterilebilir" sözleri hatırlatıldı. Tunç, verdiği cevapta şunları kaydetti:
"Anayasamızın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilir ve 2 dönem seçilebilir. Ama 116. maddenin 3. fıkrasında da eğer TBMM Cumhurbaşkanının 2. döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa 5'te 3 çoğunlukla o durumda 3. dönem için tekrar adaylık yolu açılır."
"Bu sayılan paraların kaynağı nedir?"
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen desteler halindeki para sayma görüntüleri ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının adil soruşturma başlattığına dikkati çeken Bakan Tunç, şu ifadelere yer verdi:
"Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Tabii bir açıklama yapıldı. Bunların partiye yapılan bir bağış olduğu söylendi. Tabii bu bağış neticede bunların da kuralları var. Siyasi partiler kanununa göre bağışın şekli bellidir. Miktarı da bellidir. Yapılan kampanyada verilen hesap numaraları var. Bu hesap numara yatan paralar mıdır? Acaba bir başka kaynaktan mı geliyor? Yani savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır."
"Kara para varsa ortaya çıkacaktır"
Sayılan paralar ile ilgili kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Eğer bir suç ve kara para, suçtan kaynaklanan bir gelir varsa tüm bunlar ortaya çıkacaktır. Artık çağımız banka hesabıyla paraların gönderildiği bir çağdayız. Yani böyle elden on beş milyon gibi bir paranın şimdi tapu kayıtlarına bakıyoruz. Tapu kayıtları, tapunun geçtiği tarihle o belgedeki tarih farklı. Tüm bunları değerlendirecek olan elbette ki Cumhuriyet Başsavcılığı'dır" açıklamasında bulundu. - ANKARA
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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları ve propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü kazanın ardından annesi yazar Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan T.C. soruşturmasına ilişkin, 'ABD ile yazışmalarımızı gerçekleştirdik. İstenilen belgeleri tamamladık' dedi. Tunç, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bilgisini de verdi. Bakan Tunç ayrıca CHP hakkında başlatılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma hakkında da açıklamalarda bulundu.
Mustafa Destici, CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerinin İstanbul Belediyesi ile CHP arasındaki ilişkinin sonucu olduğunu iddia etti. Devletin ve milletin bir kuruşuna kim el sürerse o el kırılmalı diyen Destici, hukuk gereğinin yapılması gerektiğini vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi yanındaki esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Bir vatandaş, Başkan Büyükkılıç'a sevgi gösterisinde bulundu.
Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıstan ikisinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'da partisinin belediye başkan adayı Mansur Şen ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, Bolu'da seçimlerin başa baş yarış içinde geçeceğini belirterek, hizmetler ve projeler üzerinden rekabetin olduğunu ifade etti. Akşener, Mansur Şen'in Bolu'ya iyi gelecek bir aday olduğunu söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerle ilgili sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, ayrıca bir trafik kazasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve siyasi parti binasındaki para sayma görüntüleriyle ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirtti.
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