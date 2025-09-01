Bakan Tunç'tan yeni adli yıl mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Tunç'tan yeni adli yıl mesajı

Bakan Tunç\'tan yeni adli yıl mesajı
01.09.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 2025-2026 yılı adli yıl açılışı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda 2025-2026 yılı adli yıl açılışı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Adaletin devletin temeli, toplumsal huzur ve güvenliğin teminatı, bireylerin haklarının korunması için vazgeçilmez bir değer olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Hukukun üstünlüğü, milletin ortak vicdanıdır. Güçlü bir Hukuk Devleti ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemiyle mümkündür. Adalet politikalarımızın temelini ise hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığımız, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemine olan güçlü inancımız oluşturmaktadır" dedi.

"REFORMLARI HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Tunç, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak için, fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmeye, insan kaynağını güçlendirmeye, mevzuat çalışmalarını kesintisiz sürdürmeye, reformları hayata geçirmeye devam edeceklerinden bahsetti.

Tunç, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda hiçbir tereddüde yer vermeden bundan önce olduğu gibi insan haklarına ve hukukun evrensel ilkelerine sadakatle bağlı kalarak, Hukuk Devleti ilkesini tahkim etmeyi, demokrasiyi güçlendirmeyi, temel hak ve özgürlükleri geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ BAŞARIYA ULAŞTIRACAĞIZ"

Demokrasiyi, milli iradeyi, ülkenin geleceğini hedef alan vesayetçi zihniyete ve uzantılarına 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi bundan sonra da fırsat vermeyeceklerinden bahseden Bakan Tunç, "Milletimiz adına karar veren yargımızın hedef gösterilmesine, yargı mensuplarımıza yönelik iftiralara, yalanlara, dezenformasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner ve güçlü liderliğinde, 'Terörsüz Türkiye' sürecini adalet temeli üzerinde başarıya ulaştıracak, gelecek nesillerimize daha güvenli ve daha huzurlu bir ülke emanet edeceğiz" ifadelerinde bulundu. Yeni adli yılın ülkeye, millete ve adalet camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Tunç, şehit olan ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yargı mensuplarına rahmet diledi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Sosyal Medya, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Türkiye, Medya, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç'tan yeni adli yıl mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ana vatana akın akın veda ediyorlar: Kilometrelerce kuyruk oluştu Ana vatana akın akın veda ediyorlar: Kilometrelerce kuyruk oluştu
Artık 81 ilde birden zorunlu Bunu yapmayan devletten destek alamayacak Artık 81 ilde birden zorunlu! Bunu yapmayan devletten destek alamayacak
Teşhis kondu yıllarca ilaç kullandı, gerçek ise diş çekimi sonrasında ortaya çıktı Teşhis kondu yıllarca ilaç kullandı, gerçek ise diş çekimi sonrasında ortaya çıktı
Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup... Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...
31 ülkede kolera alarmı Ölümler her geçen saat hızla artıyor 31 ülkede kolera alarmı! Ölümler her geçen saat hızla artıyor
İzmir’de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan İzmir'de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan

11:33
İstanbul Valiliği’nden motosiklet genelgesi: Bunlara kesinlikle müsaade edilmeyecek
İstanbul Valiliği'nden motosiklet genelgesi: Bunlara kesinlikle müsaade edilmeyecek
10:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşüyor İşte ilk görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşüyor! İşte ilk görüntü
10:31
Özel bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler Bakıcıların savunması daha skandal
Özel bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler! Bakıcıların savunması daha skandal
10:02
Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü
Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü
09:48
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi İşte meselenin aslı
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı
09:35
Hükümet 81 ilde düğmeye bastı Sığınakların inşası 120 günde bitecek
Hükümet 81 ilde düğmeye bastı! Sığınakların inşası 120 günde bitecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2025 11:57:52. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Tunç'tan yeni adli yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.