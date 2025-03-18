Bakan Tunç: "Uluslararası hukukun nasıl işlevsiz hale geldiğini Filistin'deki dramda görmek mümkün"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Uluslararası hukukun nasıl işlevsiz hale geldiğini maalesef Filistin'deki dramda görmek mümkün. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde devam eden soruşturmada soykırımcılara yönelik yakalama kararı çıkarılmasına rağmen bu kararların icrai kabiliyetinin olmadığını üzülerek görüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği'nde (TBB) düzenlenen iftar programına katıldı. Programa, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, TBB Başkanı Erinç Sağkan ile bazı yüksek mahkeme üyeleri katıldı.

Programda konuşan Adalet Bakanı Tunç, sözlerine 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü hatırlatarak başladı. Zaferi yaşatanlara, şükran duyduklarını belirten Tunç, canlarını feda eden tüm şehitlere, gazilere; Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle yad etti.

"Uluslararası hukukun nasıl işlevsiz hale geldiğini maalesef Filistin'deki dramda görmek mümkün"

Mübarek ayda Gazze'de yine bir katliam yaşandığını söyleyen Bakan Tunç, "Filistin'de, Gazze'de bir yılı aşkın bir zamandır bir soykırım işleniyor. İsrail'in saldırıları neticesinde 60 bine yakın insan bugüne kadar Gazze'de şehit edildi. Bu gece de çok sayıda kadın, çocuk orada masum insanlar maalesef katledildi. Tabii, bu katliamı durdurmak, soykırımı durdurmak için Türkiye olarak sesimizi yükseltiyoruz. Ama asıl, uluslararası hukukun bu konuda etkili olması gerekir diyoruz. Maalesef, Uluslararası Adalet Divanı'nda başlayan bir dava var. Davada tedbir kararları alınmış olmasına rağmen bu tedbir kararlarının bugüne kadar icra edilemediğini görüyoruz. İcra edecek makamın bunu yapamadığını görüyoruz. Uluslararası hukukun nasıl işlevsiz hale geldiğini maalesef Filistin'deki dramda görmek mümkün. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde devam eden soruşturmada soykırımcılara yönelik yakalama kararı çıkarılmasına rağmen bu kararların icrai kabiliyetinin olmadığını üzülerek görüyoruz. Uluslararası sistemin, Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli ifade ettiği gibi, bir revizyona tabi tutulması, daha adil bir dünyanın inşa edilmesi gerektiği konusundaki seslendirmemizi devam ettireceğiz. Filistinli kardeşlerimizin hakkını her platformda Türkiye olarak savunmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ülkemiz terörsüz bir Türkiye'ye adım atar"

Bakan Tunç, soykırımcı İsrail'i ve İsrailli yetkilileri lanetlediğini belirtti. Terörden kurtulma noktasında önemli bir eşiğe gelindiğini söyleyen Bakan Tunç, "Sayın Bahçeli'nin başlatmış olduğu grup konuşmasında yaptığı açıklamalar sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu irade doğrultusunda devam eden çalışmalar var. Bu çalışmalar neticesinde inşallah terör örgütü kendini fesheder ve silahlar bırakılır. Ülkemiz terörsüz bir Türkiye'ye adım atar. Türkiye Yüzyılı'nda buna çok ihtiyacımız var. 40 yıldan bu yana bu ülkenin gelişmesinde, kalkınmasında ayak bağı olan, binlerce şehit vermemize, binlerce insanımızı kaybetmemize neden olan ve büyük bir enerjimizi sarf ettiğimiz terör belasından kurtularak, artık o enerjiyi bu ülkenin gelişmesine, kalkınmasına sarf etmemiz gerekirken; maalesef 40 yıldır ayağımızdaki prangadan da kurtularak Türkiye Yüzyılı'nda emin adımlarla güçlenerek yoluna devam etmesini inşallah sağlamış oluruz. Bu süreçte elbette herkese sorumluluklar düşüyor. Bu sorumlulukları yerine getirerek, inşallah önümüzde terörsüz bir Türkiye'yi hep beraber inşa etmenin çabası içerisinde oluruz" ifadelerine yer verdi.

TBB Başkanı Sağkan ve yönetimiyle sürekli istişare halinde olduklarından bahseden Tunç, Avukatların çalışmalarını kolaylaştırmak, meslek hayatlarında daha başarılı olmalarını sağlamak ve savunma hakkını hakkıyla kullanabilmeleri için önemli çalışmalar yürüttüklerine değinerek sözlerini noktaladı.

TBB Başkanı Sağkan da, "Çanakkale Zaferinin 110. Yıl dönümü. Çanakkale yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda bağımsızlık için verilen büyük bir mücadelenin emperyalizme karşı mücadelenin en önemli simgesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ramazan ayı dayanışmanın, adaletin ve merhametin ayıdır. Bu mübarek ay, bizlere yalnızca bireysel bir manevi derinleşme değil aynı zamanda toplumsal barışı, hukukun üstünlüğünü ve adil bir düzeni inşa etme konusundaki sorumluluğumuzu daha derinden hatırlatmaktadır. TBB olarak yargının tüm bileşenlerinin diyalog ve ortak akıl zemininde buluşarak ve çok çalışarak bu sorumluluğun altından kalkabileceğine inanıyoruz. Bu buluşmanın bir yanı ile de bu iradenin bir göstergesi olduğuna gönülden inanıyoruz" dedi. - ANKARA