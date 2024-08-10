Bakan Uraloğlu: "Havalimanının yılda 9 milyon yolcu kapasitesi olacak" - Son Dakika
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Politika

Bakan Uraloğlu: "Havalimanının yılda 9 milyon yolcu kapasitesi olacak"

Bakan Uraloğlu: "Havalimanının yılda 9 milyon yolcu kapasitesi olacak" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Çukurova Uluslararası Havalimanı yılda 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa, 60 metre genişliğe sahip uçakların da...

10.08.2024 17:54
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Bakan Uraloğlu: "Havalimanının yılda 9 milyon yolcu kapasitesi olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Çukurova Uluslararası Havalimanı yılda 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa, 60 metre genişliğe sahip uçakların da iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacaktır"

MERSİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çukurova Uluslararası Havalimanı yılda 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa, 60 metre genişliğe sahip uçakların da iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacaktır" dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan ve 'Türkiye'nin havacılığa yeni imzası' olarak tanımlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı açılışında konuşan Bakan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım liderliğinizle Türkiye Yüzyılı'na yaraşır proje, hizmet ve eserlerimizi birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sadece bu yılın başından bu yana; Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Bakırköy Sahil-Kirazlı Metrosu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu, Beyşehir- Seydişehir Yolu, Kayseri Havaalanı yeni terminal binası, Nallıhan Kuş Cenneti Tüneli ve Bağlantı Yolları, Diyarbakır-Batman- Bismil Yolu, Yusufeli Merkez Viyadüğü gibi dev ulaşım projelerinin hizmete açılması ve ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'nın başarıyla yörüngesine fırlatılması gibi önemli projeleri tamamladık ve desteklerinizle birçok başarılara imza attık" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Havalimanı hem bölgenin hem de Türkiye'nin turizm ve ticaretine katkı sağlayacak. Şimdi sizlerin huzurunda ülkemizin 58. havalimanı olarak tarihi yazdıran bölgesel havalimanı niteliğindeki Çukurova Uluslararası Havalimanını hizmete açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım sizin yüksek vizyonunuz ve talimatlarınızla artık Türkiye havacılık alanında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Son 22 yılda yapılan yatırım ve gerçekleştirilen sayısız proje sayesinde hayalden gerçeğe dönüştü. 2002 yılında 34,5 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısı 2023 yılı sonunda 214 milyonu aştı ve ülkemiz semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçti. Bu yıl Temmuz sonu itibarıyla yani ilk 7 ay içerisinde; havayolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştı. Yıl sonunda da 230 milyonun üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz."

Uraloğlu, 'Dünyada Ulaşamadığımız Hiçbir Nokta Kalmayacak' hedefiyle hareket ederek Türkiye'yi, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdüklerini belirterek, "2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'yla birlikte 26'dan 58'e çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık. 2053 hedeflerimiz kapsamında da yapımları devam eden Bayburt- Gümüşhane ve Yozgat Havalimanları ile yapımını planladığımız Karaman Havalimanıyla aktif havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız. Yeni havalimanlarımızla birlikte her geçen yıl uçak ve yolcu trafiğinde önemli artışlar yaşandı. Her yıl Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında birinciliği kaptırmayan İstanbul Havalimanımız da başarısını her geçen gün artan yeni uçak trafiği ve yolcu rekorlarıyla devam ettiriyor. ve 2022 yılında eğitim ve çalışmalarına başladığımız; 'Eş zamanlı bağımsız üç paralel pist operasyonları' uygulamasını Avrupa'da ilk defa İstanbul Havalimanımızda hayata geçirdiğimizde İstanbul Havalimanı'na 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkanını kazandıracağız. 2025 yılında hayata geçireceğimiz bu uygulama ile İstanbul Havalimanının bir daha birinciliği kaptırmayacağına emin olabilirsiniz" dedi.

Uraloğlu, yeni havalimanın kontrol kulesinin ağaç formunda tasarlandığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Çukurova'nın eşsiz lezzeti narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile süslü mimarisiyle tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek, Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan ve bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu. Yılda 9 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe sahip uçakların da iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacaktır. Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacaktır. Bölgemizde kalkınmanın lokomotifi olacaktır. Havalimanı doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişinin istihdamına kaktı sağalacak."

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Sizin de her zaman dile getirdiğiniz üzere 'yol medeniyettir, yol gelişmedir, yol büyümedir.' Bu noktada sizin vizyonunuz doğrultusunda vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan, güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı bir ulaşım altyapısının oluşturulması Bakanlığımızın temel hedefi olmuştur. Canı gönülden inanıyorum ki son 22 yılda olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nda da daha nice proje ve yatırıma sizinle birlikte imza atmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için zatıalinize şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Çukurova, Ulaşım, Havacılık, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu: 'Havalimanının yılda 9 milyon yolcu kapasitesi olacak' - Son Dakika

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