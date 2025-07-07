Bakan Uraloğlu: "Konya\'nın kent içi raylı sistem ağını; 27.7 kilometreden 134 km\'ye yükseltmiş olacağız"

Konya'da Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın 2. Etap Temel Atma Töreni'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Büyükşehir Belediyemiz ve Bakanlığımızca yapımları devam eden ve planlanan hatlarla birlikte Konya'nın kent içi raylı sistem ağını; 27.7 kilometreden alıp 134 km'ye yükseltmiş olacağız" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Konya'ya gelen Bakan Abdülkadir Uraloğlu, kent merkezinde ilk olarak Konya Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın 2. Etap Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Konya Büyükşehir Belediyesiyle el ele vererek, Konya'ya yakışır projelerle Konya'nın sesine ses, gücüne güç katmaya devam ettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Konya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 151 milyar liranın üstünde yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden bin 289 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 97 kilometreden bin 300 kilometreye çıkardık. Antalya'yı Konya'ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki çift tüp Demirkapı Tünelini hizmete açtık. Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya'da inşa ettik. Konya'nın demiryolu ağının güçlenmesi için de çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren ve Konya-Karaman Hızlı Tren Hatlarını hizmete sunduk. Kayacık Lojistik Merkezi ile Konya'yı çok önemli bir lojistik üs haline getirdik. Bildiğiniz üzere KONYARAY Projesini de başlattık" dedi.

"İlk etaptaki yapım çalışmalarımızda yüzde 60 ilerleme kaydettik"

Toplamda 43 kilometre uzunluğundaki proje ile Konya Tren Garı, Kent Merkezi, OSB'ler ve sanayi alanları, Havaalanı, Lojistik Merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti verileceğini hem de yük taşımacılığını geliştireceklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Projeyi 3 ayrı etap halinde inşa edeceğiz. 1. etabı olan 23 km'lik Konya Gar–Kayacık Lojistik Merkezi-Pınarbaşı arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını dörde çıkaracağız. 2 Hattan YHT, 2 hattan banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapacağız. 14 peronun bulunduğu banliyö sistemi sanayi bölgesine de hizmet edecek. Böylece; mesai başlama-bitiş saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunu azaltacağız. Havaalanından şehir merkezine ve yüksek hızlı tren garına bağlantı sağlayacağız. Ayrıca zamanla sanayi bölgelerine kılçık hatlar yaparak sanayi yüklerini lojistik merkezine daha rahat taşıyabileceğiz. Bu ilk etaptaki yapım çalışmalarımızda yüzde 60 ilerleme kaydettik. 6 km'lik 2.etap olan Konya Gar-Yaylapınarı kesiminin proje ve keşif çalışmaları devam ediyor. Bu kesimi de 2026 yılı yatırım programına almayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımızın günlük hayatı kolaylaşacak ve şehrimizin modern yüzü daha da güçlenecektir"

Konya'da yolcu hareketliliğinin en yoğun olduğu otogar ve stadyum bölgelerine hizmet verecek olan projede 10 istasyon olacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Büyükşehir Belediyemizce yapımı devam eden 1. Etap tramvay hattının devamı niteliğinde olan Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattımızın 2.Etabı; Otogarda mevcut Konya Tramvayı ile, Aksaray Köprülü Kavşağında KONYARAY hattı ile, Şehir Hastanesinde Alaaddin-Adliye Raylı Sistem Hattı ile, Barış Caddesi Tramvay Hattı ile de Stadyumda entegre olacak. Bu entegrasyonlar sayesinde, Konya'nın dört bir yanına hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanacak, vatandaşlarımızın günlük hayatı kolaylaşacak ve şehrimizin modern yüzü daha da güçlenecektir. Özellikle sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırarak Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak, aynı zamanda otogar ve stadyum gibi yüksek yolcu hareketliliğine sahip bölgelere kesintisiz bir ulaşım imkanı sunacaktır" ifadelerini kullandı.

"Planlanan hatlarla Konya'nın kent içi raylı sistem ağını 134 km'ye yükseltmiş olacağız"

Proje çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen diğer projelerden bahseden Bakan Uraloğlu şunları kaydetti:

"Selçuk Üniversitesi-Alaaddin Hattı ile mevcut tramvay hattının 4'lü tren dizi kapasitesini esas alarak Hafif Raylı Sisteme dönüştürüp, tam otomatik sinyalizasyon sistemini esas alacağız. Şehrin batısında bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni de Konya'nın her noktasından raylı sistemlere ulaşacak şekilde tramvay karakterinde inşa edeceğiz. Konya şehir merkezini ring şeklinde saran Fetih Caddesi Tramvay hattı ile de mevcut ve planlanan tüm raylı sistem hatlarıyla entegrasyon sağlayarak Konya raylı sistem ağının en efektif biçimde hizmet vermesini sağlayacağız. Özetlemek gerekirse şu anda Büyükşehir Belediyemiz ve Bakanlığımızca yapımları devam eden ve planlanan hatlarla birlikte Konya'nın kent içi raylı sistem ağını; 27.7 kilometreden alıp 134 km'ye yükseltmiş olacağız."

Konya Valisi İbrahim Akın ise, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın desteği ve Büyükşehir Belediyemizin kararlı çalışmalarıyla hayata geçirilen bu büyük proje bölgesel kalkınma stratejilerimize ivme kazandırmış, aynı zamanda ülkemizin ekonomik hedeflerine katkı sunma yolunda da son derece kıymetli bir gelişme olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Ulaşımda çok büyük adımlar atıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, "Türkiye Yüzyılında inci gibi parlayan bir Konya hedefimize ulaşmak için özellikle ulaşımda çok büyük adımlar atıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki güçlü bir şehir demek, güçlü bir ulaşım ağı demektir. Modern ulaşım projeleri insanları birbirine yaklaştırır, vakitten tasarruf sağlar, korur. Şehirlerin sosyal ve ekonomik gücünü arttırır. Biz de Konya'mızda işte tam da bu anlayışla şehrimizi adeta demir ağlarla donatıyoruz. Bu anlayışımızın en somut örneklerinden biri olan Stadyum-Şehir Hastanesi tramvay hattımızda önemli bir eşiğe daha ulaşmış olduk. Hatırlayacağınız üzere bu hattın ilk etabını Konya Büyükşehir Belediyesi olarak öz kaynaklarla yapmaya devam ediyoruz. Şehir Hastanesinden başlayıp, Yeni Sanayi Sitesine kadar uzanacak ilk etap modern, konforlu ve çevreci ulaşımın en güzel örneklerinden birisi olacak. 11.2 kilometre uzunluğa ve 11 istasyona sahip olacak birinci etap hattımız güncel bedelle yaklaşık 1 milyar 596 milyon Türk Lirasına mal olacak. Bu etapta yaklaşık beş kilometrelik çift ray döşeme işini şu an itibariyle tamamlamış durumdayız. Hat imalatının yüzde 65'i, kazı işlerinin yüzde 80'i, trafo binalarının yüzde 60'ı, köprü imalatlarının yüzde 53'ü ve altyapı deplaselerinin yüzde 95'i şu an itibariyle tamamlanmış oldu. İnşallah peyderpey devam ederek 11.2 kilometreyi Aslım Caddesi'nde tamamlamış olacağız. Bugün ise hep birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından ihalesi gerçekleştirilen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattının ikinci etap çalışmalarının başlangıcını ve temel atma törenini düzenliyoruz. Yer teslimi yapılan bu ikinci etapta 10 kilometre tramvay hattı 10 istasyon, 2 yeni köprülü kavşak ve 2 revize edilecek köprülü kavşak bulunmuş olacak. Ayrıca bu proje kapsamında 3 yeni yaya üst geçidi de inşa edilmiş olacak. İkinci etap Aslım Caddesi'nden başlayıp Tümosan Kavşağı, Aksaray Kavşağı, Sadık Ahmet Caddesi ve Halil Ürün Caddesi Stadyum alanına kadar gelmiş olacak. İnşallah 2027 yılında planlıyoruz ama bakanımızın bu konuda diyeceğine tabiyiz. 21.2 kilometre uzunluğa ve 21 istasyona sahip olacak. Başlangıç itibariyle günlük 60 bin yolcunun taşınmasını hedefliyoruz. Şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tekrar bakanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese, Konyalılar adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA