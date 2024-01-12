 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Uraloğlu'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Uraloğlu'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek demir yolu projesinin ihalesinin bu yıl içerisinde yapılacağını açıkladı. Proje, Türkiye'nin ticari, lojistik ve siyasi bağlarını güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

12.01.2024 - 12:25,
Abone Ol

Bakan Uraloğlu'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu müjdesi

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli güzergahlarından birisi olan 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü' üzerinden geçecek demir yolu projesinin ihalesini bu yıl içerisinde yapmayı planlıyoruz onu yaptığımız takdirde yapımı 4-5 yıl sürecek ve inşallah 2028 yılı içerisinde hayata geçirmiş oluruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan Demiryolu Projesinin ihalesinin bu yıl içerisinde yapılacağını açıkladı. Uraloğlu, proje hakkında da bilgiler verdi.

"Zengezur Koridoru Projesini hayata geçiriyoruz"

'Kalkınma Yolu' ve 'Zengezur Koridoru' projelerinin Türkiye'nin ticari, lojistik ve siyasi bağlarını güçlendirmesi açısından önemli olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerden Basra Körfezi'ne gelen her türlü emtianın FAW Limanı'ndan Ovaköy Sınır Kapısı vasıtasıyla ülkemize ulaştırılması yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Basra Körfezi'nde elleçlenen bir ürün buradan yüklendiğinde Türkiye üzerinden şimdilik Marmaray'dan Avrupa'nın her noktasına ulaşabilecek durumdadır. İlerde de 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü' üzerinden hayata geçireceğimiz demir yolu projesiyle beraber buradaki kısıtlı kapasiteyi, kısıtlı saatler kullanımını artık tüm zamanlara yayma imkanımız olacak. 'Kalkınma Yolu Projesi' kuzey-güney koridorları arasındaki Uzak Doğu, Güney Asya ve Orta Doğu'ya, Avrupa'ya bağlayacak en kısa ve en ekonomik koridor olacaktır. Yine Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve karayolu ulaşımını sağlayacak olan 'Zengezur Koridoru Projesi'ni de hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

"2028 yılı içerisinde hayata geçirmiş oluruz"

Gebze'den başlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca'ya gidecek demir yolu projesinin ihalesinin bu yıl yapılacağını ifade eden Uraloğlu, "İhalesini yaptığımız takdirde 4-5 yıl iş olacaktır. İnşallah 2028 yılı içerisinde hayata geçirmiş oluruz." ifadelerine yer verdi.

Uraloğlu, Marmaray sayesinde Asya ile Avrupa arasında kesintisiz bir demir yolu ulaşımı sağlanmakla birlikte kent içi yolcu taşımasının yoğunluğundan dolayı ana hat yük ve yolcu taşıması için yeterli bir kapasite sağlanamadığını belirterek, kesintisiz yük ve yolcu ulaşımının sağlanması için ilave bir çift-hat demir yolu ihtiyacı doğduğunu dile getirdi.

"Demir yolu hattı 120 kilometre uzunluğunda olacak"

Demir yolu projesi güzergahını aktaran Uraloğlu, "Gebze- Yavuz Sultan Selim Köprüsü - Çatalca Demiryolu güzergahı Marmaray hattının Çayırova mevkiinden ayrılarak, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sonra kuzeye yönelerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçerek, İstanbul Havalimanı'na ulaşmakta ve devamında Halkalı -Kapıkule hattına bağlanmaktadır. Söz konusu demir yolu hattı 120 kilometre uzunluğunda olup; yük ve yolcu olarak işletilecektir. Ayrıca, proje kapsamında 29 viyadük, 11 aç-kapa, 21 tünel yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, Gebze - Yavuz Sultan Selim Köprüsü - Çatalca demir yolu hattının yapılması ile birlikte, Asya ile Avrupa arasında kesintisiz olarak yüksek kapasiteli yük ve yolcu taşıması yapılacağını bildirdi.

Uraloğlu ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nın birbirine yüksek standartlı demir yolu ile bağlanacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu\'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü\'nden geçecek demiryolu müjdesi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Basra Körfezi, Türkiye, Ulaşım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu müjdesi - Son Dakika


13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40
Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti

Son Dakika
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 13:52:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu'ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demiryolu müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement